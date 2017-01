Protest în capitala Ardealului: „Nu  graţiere, Nu amnistie. Clujul vrea democraţie”

„În orice democraţie consolidată, lucrurile acestea nu mai lasă loc de discuţii. 1 % din măsurile pe care guvernul a încercat să le promoveze miercuri pentru a acapara Justiţia ar scoate instant milioane în stradă. OUG-ul promovat ieri de Guvern reprezinta un ,, cal troian". Nu e o lege dedicată cetăţenilor, ci una croită pentru sutele de politicieni cercetaţi, inculpaţi sau condamnaţi”, arată organizatorii pe pagina dedicată evenimentului.

Traseul manifestaţiei

Organizatorii arată că punctul de întâlnire este Piaţa Unirii, la Statuie, apoi se va merge într-un marş pe următorul traseu: Eroilor---stanga Baba Novac -oprire la Prefectură -- Bld. 21 Decembrie – Memorandumului - înapoi în Piaţa Unirii.

NOTA: Aparent domnul Ciorbea nu a primit notificarea de concediere. O sa ii reamintim din nou Duminica!:)

De ce ies în stradă protestatarii

Organizatorii continuă cu expunerea motivelor pentru care cer clujenilor să protesteze duminică:

„*Guvernul a încercat sa adopte miercuri Ordonanta de Urgenta cu modificari importante in legislatia penala.

*Vor putea fi gratiate pedepse si dezincriminate fapte fara dezbatere publica (2200 de dosare DNA sunt, de exemplu, pentru abuzul in serviciu, vizat de ordonanta). Totul fara consultarea CSM.

*Acum multi ani nu existau politicieni anchetati sau condamnati. Daca erai un amarat mort de foame care fura o paine, riscai ani de puscarie. Daca erai parlamentar si furai organizat un hotel, o fabrica sau primeai un million de dolari mita, riscul era aproape 0.

*Suntem, dupa niste ani de greoaie evolutie, in punctual in care ne putem intoarce in timp. Evolutia nu e garantata, ea poate fi stearsa cu o simpla ordonanta de urgenta semnata de cateva marionette ale unor partied si grupuri organizate ajunse la putere. *Toata munca unor procurori, judecatori, ong-uri independente poate fi aruncata la gunoi. Averile inculpatilor, mare parte luate din buzunarul vostru, vor ramane automat in buzunarul lor.

*Pe langa problemele astea, deja au fost anulate cateva reforme care aveau legatura directa cu viitorul nostru: in Invatamant sau reforma din Sanatate inceputa de ministrul Vlad Voiculescu. Institutii precum CNA sau Avocatul Poporului sunt total subordonate si functioneaza doar pentru interesele Lor.

(La Sanatate, reforma începuta de ministrul Vlad Voiculescu privind managementul spitalelor mai are o sansa în Camera Deputatilor unde se va da votul definitiv

în Senat OUG a fost deja respinsa.)

Democraţia nu se sfârşeşte cu votul şi instalarea unora la putere. E mult de apărat şi împreună putem să o apăram”.

Citeşte şi