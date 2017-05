Picioare versus roţi. Cine iese câştigător din traficul infernal al Clujului

Titus Crăciun, Rareş Iordache, Andrei Sovereşan şi Adrian Coman - membru Beard Brothers - şi pilotul de raliuri Danny Ungur sunt clujenii care au răspuns provocării Beard Brothers de a se întrece în traficul infernal al Clujului. Primii patru pe jos, pe trotuar sau pe piste, iar pilotul pe carosabil.

Vineri, 19 mai, de la ora 17.00, se vor întâlni în Piaţa Gării, iar de acolo, cei patru alergători vor porni spre Sala Sporturilor Horia Demian cot la cot cu pilotul. Traseul pe care-l vor urma este: Piaţa Gării - Horea - Eremia Grigorescu - Splai - Sala Sporturilor.

„Vom vedea cine va ajunge primul, alergătorul sau pilotul? De ce? Pentru că am dorit să ridicăm un nou semn de întrebare în privinţa traficului din Cluj-Napoca. Tocmai de aceea, am ales patru alergători cu grade diferite de pregătire, de la ultra-maratonist până la pasionat de alergare sau individ care să nu aibă foarte multe lucruri în comun cu alergarea.

Campania reprezintă puterea noastră ca oameni, reprezintă spiritul civic, reprezintă puterea exemplului, reprezintă: HAI SĂ NU MAI AŞTEPTĂM, HAI SĂ FACEM! Hai să...luăm Clujul la picior şi să ne mai lăsăm maşinile acasă!

Proiectul #aleargăClujul dă start campaniei 5G by Beard Brothers. O să reinventăm G-ul şi o să îl transformăm în 5G- 5 ways to Go: Go by the Bus, Go with the bike, Go Car Sharing, Go on foot, GO PUBLIC. Tu alergi Clujul, Clujul întreg aleargă!“, astfel sună mesajul organizatorilor ineditei acţiuni.