Oficialii UDMR Cluj cer explicaţii Jandarmeriei Române: „Este de neînţeles cum se interzice afişarea drapelului Transilvaniei“

Reprezentanţii UDMR Cluj solicită explicaţii Jandarmeriei Române după ce miercuri, 15 martie, de Ziua Maghiarilor de Pretutideni, au amendat patru persoane deoarece au adus la manifestare steagul neoficial al Transilvaniei.

UDMR-ştii se întreabă de ce la o manifestare similar care a avut loc la Dej au fost fluturate steaguri româneşti, maghiare şi UE fără să se işte vreun conflict, în timp ce la Cluj „folosirea steagului Transilvaniei este în continuare considerat neconstituţional de către Jandarmerie, fapt a fost comunicat, în mod explicit, organizatorilor de către angajaţii Jandarmeriei“.

„Este de neînţeles cum, prin invocarea prevederilor Constituţiei, se interzice afişarea drapelului Transilvaniei, întrucât stema regiunii care figurează pe steag este o parte din stema oficială a României. Jandarmeria a adus mai întâi în atenţia noastră faptul că persoanele care sosesc la ceremonie având asupra lor steagul Transilvaniei vor fi oprite, după care au solicitat organizatorilor să îi şi informeze cu privire la această intenţie pe cei care aveau asupra lor aceste drapele. Noi am acţionat în consecinţă, fiind îndrumaţi în acest sens de către Jandarmerie“, a declarat Csoma Botond, preşedintele organizaţiei judeţene a UDMR Cluj.

Steagul vechi al Transilvaniei, pe o băncuţă din Biserica Sfântul Mihail din Cluj, unde sute de etnici maghiari au sărbătorit una dintre cele trei zile naţionale ale Ungariei - 15 martie FOTO Florina Pop

Potrivit acestuia, relatările Jandarmeriei, potrivit cărora steagul Transilvaniei a trebuit îndepărtat la cererea organizatorilor, sunt „afirmaţii făţarnice şi neadevărate“: „Din partea Jandarmeriei nu am cerut aprobare nici pentru folosirea steagurilor, nici pentru îndepărtarea acestora. Solicitarea noastră către autorităţi a vizat strict - aşa cum şi legea prevede - informări cu privire la data şi locul desfăşurării evenimentului, respectiv traseul marşului comemorativ. Procedăm la fel de fiecare dată când ne pregătim de organizarea unui eveniment în spaţiu public. Tocmai din acest motiv am solicitat, chiar şi în cadrul discursului meu, explicaţii din partea autorităţilor, deoarece consider că măsurile întreprinse au fost ilegale“.

Csoma Botond a mai afirmat că UDMR Cluj va acorda asistenţă juridică celor amendaţi de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.

Cei patru amendaţi, membri PPMT

Trei clujeni au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare de 500 de lei de persoană, iar al patrulea - avertisment scris. Printre cei amendaţi cu 500 de lei s-a numărat Fancsali Ernő, fost candidat al PPMT la Primăria Cluj.

Soos Sandor, unul dintre liderii filialei Cluj a Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania, a declarat, miercuri, 15 martie, jurnaliştilor că nu ştie ca steagul Ardealului să fie ilegal şi nu înţelege de ce jandarmii i-au dat avertisment în condiţiile în care mai mulţi participanţi la eveniment aveau în mâini steguleţe ale Transilvaniei, fapt ce l-au putut orbserva toţi cei participanţi la eveniment.

„De anul trecut nu am aflat că este sau nu ilegal acest steag (n. r. steagul Transilvaniei)“, a susţinut Soos Sandor (foto mai jos). La scurt timp, un reprezentant al UDMR i-a spus acestuia, în Piaţa Unirii, de faţă cu jurnaliştii, ca nu e binevenit la eveniment: „Organizatorul a precizat că nu sunteţi binevenit cu steagurile astea la manifestaţia pe care o organizează. Nu ştiu care steag. Luaţi legătura cu organizatorul ca să aflaţi condiţiile în care puteţi să mai participaţi la manifestaţia organizată de dânşii si dacă sunteţi binevenit“.

În opinia lui Botond, deputat UDMR, acţiunea Jandarmeriei „este de neînţeles din mai multe puncte de vedere, deoarece în întreaga ţară sunt folosite drapele regionale care nu sunt ilegale. Un alt aspect care nu trebuie neglijat este faptul că, la Marea Adunare Naţională din 1918, românii din Transilvania au participat având asupra lor tricolorul cu stema Transilvaniei. În perioada regimului comunist, însă, s-a realizat cu succes falsificarea acestor dovezi, prin retuşarea fotografiilor din acea perioadă“. Acesta califică drept „ruşinos modul în care se încearcă crearea de tensiuni şi prezentarea distorsionată a evenimentelor, ca şi cum UDMR ar fi cerut retragerea steagurilor Transilvaniei“.

Poziţia oficială a jandarmilor

Purtătorul de cuvânt al Grupării de Jandarmi Mobilă, Marius Ardelean, preciza, miercuri, 15 martie, că motivul sancţionării celor patru persoane a fost refuzul de a pleca de la manifestare la cererea organizatorilor, UDMR Cluj.

„Chiar dacă manifestarea s-a desfăşurat paşnic şi civilizat, pe timpul marşului spre Catedrala Sf Mihail, şi-au făcut apariţia 4 persoane care au expus steagul Transilvaniei de dinainte de 1918. Organizatorul activităţilor s-a delimitat de acţiunea acestora, cerându-le să nu desfăşoare steagul ori să părăsească manifestarea. Cele 4 persoane au refuzat să dea curs solicitărilor organizatorului, drept pentru care acesta a solicitat sprijinul jandarmilor din dispozitivul de ordine publică. Ca urmare a celor sesizate de către organizator, jandarmii au identificat persoanele şi au aplicat 4 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 1500 lei, conform art. 26, lit f), din Legea 60 din 1991 republicată, pentru ,,refuzul de a părăsi imediat adunarea, dacă măsura a fost dispusă de conducătorii acţiunilor’’ şi nu cum s-a vehiculat pe anumite canale de comunicare, că intervenţia jandarmilor s-a datorat faptului că cele 4 persoane ar fi afişat anumite însemne, respectiv steagul Transilvaniei de dinainte de 1918“.

Peste 500 de etnici maghiari din Cluj au sărbătorit la miercuri, 15 martie, Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. Data de 15 martie este una dintre cele trei zile naţionale ale statului ungar.

