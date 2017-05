Nicuşor Dan la Cluj. USR are două probleme: conflictul dintre progresişti şi conservatori şi lipsa de colegialitate şi de încredere

Preşedintele USR, Nicuşor Dan, a reiterat că îşi doreşte ca, în 2020, USR să câştige cât mai multe primării de mari oraşe la alegerile locale, iar la cele parlamentare să obţină un scor care să-I permită să propună prim-ministrul.

”Candidez cu o platformă numită «USR schimbă România». Miza noastră nu e să reglementăm cum să ne înţelegem în interior, ci cum putem împreună să aducem România la normalitate. În această platformă propun un calendar prin care USR să ajungă al doilea partid din România, să se bată pentru primăriile din marile oraşe, să aibă un scor în 2020 care să-i permită să propună primul-ministru”, a declarat Nicuşor Dan.

Liderul USR a spus că până la finalul anului viitor partidul trebuie să finalizeze un guvern din umbră şi acelaşi lucru să se întâmple la nivel local, adică până la finalul lui 2018 să aibă stabiliţi candidaţii la primării.

Nicuşor Dan a vorbit în faţa congresului şi despre problemele pe care, în opinia sa, le are USR. Prima dintre ele: conflictul intern dintre progresişti şi conservatori.

”A fost un acord pe care l-am avut de la începutul formării acestui partid, a fost un acord implicit pentru fiecare când am intrat în USR: că partidul acceptă pluralitatea ideologică. Constat că irosim o cantitatea mare de energie în dezbaterea dintre progresişti şi conservatori. Mai rău, văd la colegi o atitudine extremistă sau cel puţin neacceptarea punctului de vedere al celuilalt. Pierdem foarte multă energie într-o dezbatere în care, oricum, pe o chestiune foarte intimă nu putem să ne schimbăm punctele de vedere unii celorlalţi, în loc ca energia asta să o folosim împreună pe acele lucruri care ne unesc, pentru care am intrat în politică”, a spus Nicuşor Dan de la tribuna congresului USR.

Ce-a de-a doua problemă a partidului, identificată de Nicuşor Dan şi care, în opinia sa, este mai gravă decât prima, se referă la ”colegialitate şi la încrederea în noi înşine”.

”Sunt în viaţa publică de zece ani şi am avut momente de descumpănire. Nu atunci când nişte şemecheri cereau etaje în plus şi primarii le dădeau ilegal. Atunci însă când oameni de bună-credinţă mă înjurau pe forumuri şi eu vedeam că ei sunt oameni de bună-credinţă, dar cred nişte poveşti inventate despre mine, asta mă descumpănea. Am simţit, din păcate, lucrul acesta în interiorul USR, în atitudinea unor colegi faţă de mine şi asta m-a descumpănit. S-a creat o mitologie în interiorul USR în care unii vor democratizarea USR-ului şi alţii, printre care şi eu, nu vor. Unii vor dezbatere şi alţii, printre care şi eu, nu vor dezbatere (…) Sunt consternat că sunt colegi de-ai noştri care cred mitologia asta (…) Lucrul cel mai fantasmagoric pe care l-am auzit a fost că m-am opus ca membrii USR să poată dialoga direct pe o platformă unică, cum este acum «Poiana lui Iocan». Să fiu eu atât de meschin încât să interzic oamenilor să dialogheze direct unii cu alţii în interiorul partidului? Asta, vă spun sincer, m-a bulversat”, a mai spus Nicuşor Dan.

Liderul USR a lansat critici dure la adresa ”înţelegerilor subterane” din partid şi a atras atenţia că viitoarea conducere să fie afectată de acest tip de înţelegri.

”De fapt avem aici o luptă pentru putere de dragul puterii, care nu e legitimă. Dacă suntem la congres ar trebui să fie o dezbatere despre cine să conducă partidul în viitor, despre cum să-l conducă. Avem din păcate înţelegeri subterane ale unor oameni care au decis să se voteze unii pe alţii la schimb. Avem grupuri care s-au format (…) Există riscul ca majoritatea din Biroul Naţional să fie dată de tipul acesta de înţelegeri. Şi nu e în regulă”, a avertizat Nicuşor Dan.

El i-a invitat pe participanţii la congres că nu uite ce i-a unit în USR şi încrederea pe care oamenii le-au dat-o la vot.

Uniunea Salvaţi România îşi alege, sâmbătă, noua conducere centrală a partidului, după ce vineri şi-a votat statutul în urma unor dezbateri care au durat 12 ore.

Pentru cea mai înaltă funcţie în partid candidează actualul preşedinte Nicuşor Dan, cotat cu cele mai mari şanse, alături de alţi trei membri ai formaţiunii: deputatul de Cluj Emanuel Ungureanu, consilierul parlamentar Şerban Marinescu şi Cornelia-Florina Gherman, membră USR Sector 6.

Votul pentru alegerea conducerii USR a început.