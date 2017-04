Nadia Comăneci şi Nicolae Forminte, păreri diferite despre criza gimnasticii româneşti. Va lua România medalii la Campionatele Europene de la Cluj?

„Având în vedere evoluţiile celor două gimnaste foarte experimentate, Cătălina Ponor şi Larisa Iordache, România are şanse la medalii. Sper din tot sufletul ca şi cele două foste junioare, tinere senioare, Olivia Cîmpian şi Ioana Crişan, să facă o figură bună în calificare şi dacă prind finala să se autodepăşească. Deci, e clar că România are şansă la medalii, la câte şi de ce culoare este altă discuţie. Nu mai ne regăsim în postura ca probabilitatea de a lua medalii să fie de 99,9 la sută”, a susţinut Nicolae Forminte într-un interviu acordat TVR Cluj. Specialistul a arătat că nu intră în categoria antrenorilor optimişti în ceea ce priveşte astfel de pronosticuri: „Nu sunt un om foarte optimist, prefer un realims rece, să dea Dumnezeu să spun la final că mă bucur că am greşit. Trecem prin momente grele, dar sunt şanse reale cu cele două gimanste experimentate şi celelalte două pot crea surprize, depinde de capacitatea de a a-şi controla emoţiile şi de a nu exacerba dorinţa de a obţine medalii”.