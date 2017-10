Monica Tatoiu, criticată pe Facebook după ce a „atacat“ Clujul. „Vitrinele arată sinistru. Ganguri nerecondiţionate, murdare“

Monica Tatoiu s-a fotografiat pe 19 octombrie în centrul oraşului Cluj-Napoca lângă un comerciant ce vinde castane prăjite. Fotografia a fost însoţită de următorul text:

„Castane coapte. La Timişoara, în studenţie îmi umpleam buzunarele cu ele şi mergeam să văd filme subversive la Casa Studenţilor. Despre Cluj nu ştiu ce să spun fără să deranjez. O casă de amanet şi "outleturi" turceşti în centrul oraşului. Vitrinele arată sinistru. Restaurantele bune sunt pline de străini. O ceainărie şi o florărie "posh". Mai în colo un second hand numit Second Tex. Ganguri murdare, nerecondiţionate. Tinerii nu văd detaliile astea. Pe mine m-au întristat contrastele care s-au accentuat. Între lux ostentativ şi sărăcie. Dacă am deranjat vă rog să mă scuzaţi. A fost un şoc“.