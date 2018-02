Mesaj emoţionant pentru studentul de 10 din Cluj care ar fi murit de meningită: „Dumnezeu îi ia dintre noi tocmai pe cei cu sufletul mai mare”

Claudiu Daniel Nica (20 de ani), student în anul II la specializarea Economie şi Afaceri Internaţionale, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca, a decedat în 20 februarie la spital. Familia, colegii şi profesorii de la facultatea clujeană au fost şocaţi de tragica veste, mai ales că la finalul lunii ianuarie tânărul s-a prezentat la sesiune şi a luat note foarte bune. Starea lui de sănătate era, cel puţin aparent, bună. „La 2-3 zile de la examen le-am dat notele şi a venit să vadă unde a greşit... a zis că va veni la mărire... Părea OK”, ne-a spus un cadru didactic de la Facultate. Profesorul a fost şocat să afle că în ziua în care tânărul trebuia să se prezinte la examen pentru mărirea notei – 20 februarie – acesta se stingea pe un pat de spital din Arad. Claudiu a fost unul dintre cei mai activi şi mai bine pregătiţi studenţi, ne-a mai spus acesta.

Tânărul fusese acasă în vacanţa de după sesiune, era originar din comuna Beliu, judeţul Arad. „Băiatul a fost internat la Ineu, de unde, pentru că era în stare foarte gravă, a fost transferat la ARAD, la Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă. De acolo a fost transferat la neurochirurgie, iar de acolo pe ATI, unde a murit după trei zile, în urma unui stop cardio-respirator”, relatează Criticarad.ro

Sursa citată arată că „apropiaţii credeau că acesta a suferit complicaţii din cauza unei răceli (encefalita pare a fi diagnosticul stabilit de medici, ca şi cauză „de facto” a decesului).” Publicaţia citată arată că surse din rândul cadrelor medicale susţin însă ca băiatul suferea de o boală gravă, al cărui efect era scăderea imunităţii.

Student de nota 10

Cadrele didactice de la Facultatea de Studii Economice şi Gestiunea Afacerilor care au predat la specialitatea susţin că tânărul era unul dintre cei mai buni şi mai activi studenţi. În ultima sesiune, colegii susţin că obţinuse o singură notă de 9, în rest, avea 10 pe linie.

Tânărul era voluntar la Organizaţia Studenţilor Economişti şi la Organizaţia Studenţilor pentru Turismul Românesc. A fost Preşedintele Elevilor la Liceul Tehnologic Beliu şi director al Departamentului Concursuri Şcolare şi Extraşcolare la Consiliul Judeţean al Elevilor Arad (C.J.E. Arad). Tânărul a intrat cu media 10 la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, la specializarea Economie şi Afaceri Internaţionale, linia română.

Pe pagina de Facebook a Organizaţiei Studenţilor Economişti a fost postat următorul mesaj:

„Astăzi, cu durere în suflet, ne luăm rămas bun de la colegul şi prietenul nostru, Nica Claudiu, care a plecat dintre noi mult prea devreme. Ne va lipsi spiritul tău optimist, mereu cu zâmbetul pe buze şi dispus să ofere o mână de ajutor în orice situaţie! Suntem alături de familia lui şi suntem convinşi că a ajuns într-un loc deOSEbit.

Rămâi cu bine, suflet blând!”

Mesajul emoţionant al unui prieten

Sven Alexander Gal‎, unul dintre colegii şi prietenii lui Claudiu a postat următorul mesaj pe pagina sa de socializare:

„Dumnezeu să te ierte, suflet bun! Vestea pe care am primit-o astăzi a căzut întocmai ca un fulger. Te ştiam bine sănătos şi fericit că vii în vacanţă. Ai fost un om extraordinar, şi nu o zic asta pentru că mi-ar impune dictonul “De morţi numai de bine!”, ci pentru că am apucat să vorbesc cu tine, să ne întâlnim la cursuri. Erai un om plin de viaţă, oricine se putea înţelege cu tine. Erai modest, erai muncitor şi aveai planuri de viitor. Nu o să uit niciodată ziua când au fost alegeri pentru reprezentanţii de specializare şi, când a venit rândul celor de la EAI, tu cu o simplitate rar întâlnită în zilele noastre, ai zis: ”Dacă nu vrea nimeni, mă duc eu!” De asemenea, nici acele dimineţi de joi, când în loc să te odihneşti, pentru că studenţilor de la EAI, le erau destule 7 cursuri, tu veneai cu punctualitate, scoţând de la noi reacţii de mirare totală sau felul în care îi cereai doamnei Mocean muncă suplimentară, pentru ca să-ţi îmbogăţesti cunoştinţele. Sau cursurile unde activai negreşit. Sau poveştile tale din vacanţă, ţinând minte că erai un iubitor al oraşului Zagreb. Sau păţaniile tale legate de şcoala de şoferi. Cert e că era o adevărată plăcere să vorbesc cu tine. Este foarte trist ceea ce s-a întâmplat. Această boală necruţătoare, care este meningita şi cu o evoluţie crudă te-a luat de printre noi, deşi iniţial crezusem că ai avut accident de maşină, datorită drumurilor grele pe care le aveai. Ceea ce e trist e că nu am apucat să vorbesc cu tine mai mult şi faptul că observ că Dumnezeu îi ia dintre noi, tocmai pe cei cu sufletul mai mare, aşa cum ai fost tu, zic asta fără nicio artificialitate. Ai fost acel coleg pe care toţi îl aveam la suflet. Ţin minte că îţi spuneam să treci şi pe la mine, când ai drum prin zonă şi tu ziceai că sigur mă vei vizita. Iată că acest lucru nu mai e posibil pentru că Dumnezeu te-a chemat lângă El. Dumnezeu să te odihnească în pace! Nu te vom uita niciodată!”

„Rămas bun prieten drag” Un alt coleg, Claudiu Matei, a postat următorul mesaj: „Cu tristeţe şi durere în suflet mi-am luat azi rămas bun de la un coleg de cameră drag mie, care din păcate a plecat dintre noi mult prea devreme. Chiar dacă a tecut puţin timp de când ne-am cunoscut pot spune că am adunat multe momente împreună, de la suspine din cauza că de multe ori drumul spre succes este plin de sacrificii ( cum vorbeam în cameră că stăm departe de cei dragi nouă, doar să ne facem o viaţă mai bună şi un viitor cât mai strălucit) până la momente foarte amuzante în care ne tăvăleam pe jos de râs. De acestea îmi voi aduce aminte cu mare plăcere. Rămas bun prieten drag şi sper că de acolo sus să ne veghezi pe toţi şi sper de asemenea să ii inveţi si pe îngeri cum se rezolvă problemele de contabilitate, aşa cum o făceai cu atâta lejeritate si plăcere cu noi. Dormi în pace Dani !!!”

Citeşte şi