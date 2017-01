Fata din Suceava care a adus fericire pe toata planeta: 30 de promisiuni pe care să ţi le faci pentru 2017, care îţi aduc o viaţă ideală

Una dintre cele mai recente postări ale Luminiţei Saviuc, o româncă originară din Suceava, pe blogul ei se numeşte „30 Promises You Should Make to Yourself Before the New Year“/„30 de promisiuni pe care ar fi bine să ţi le faci înainte să înceapă noul an“. Lista cuprinde mai multe sfaturi care ne pot ajuta pe fiecare dintre noi.

Luminiţa scrie texte motivaţionale care ajută oameni şi care au ajuns în centrul atenţiei după ce, în vara lui 2014, pe platforma media Huffington Post a apărut un articol care se numea „15 lucruri la care trebuie să renunţi pentru a fi fericit“, şi era semnat de cineva intitulat Purpose Fairy, numele pe care Luminiţa l-a dat blogului ei. 1,2 milioane de persoane au citit acel text, şi-au pus întrebări în mintea lor şi l-au distribuit altora. De atunci, mulţi îi citesc blogul şi îi urmează sfaturile.

Care sunt promisiunile cu care ne sfătuieşte să intrăm în 2017:

1. Îmi promit să râd ca şi când nimeni nu se uită şi să iubesc ca şi când nu m-a rănit nimeni, niciodată.

2. Îmi promit să trăiesc ca şi când mâine ar fi ultima mea zi şi să învăţ ca şi când aş trăi veşnic.

3. Îmi promit să mă iubesc atât de mult cât vreau ca alţii să mă iubească.

4. Îmi promit să am aşteptări puţine de la alţii, dar multe şi mai multe de la mine.

5. Îmi promit să las trecutul în urmă în fiecare seară şi să renasc cu fiecare dimineaţă.

6. Îmi promit să las în urmă povara ce-mi apasă sufletul. Să-mi transform rănile în înţeleptciune şi greutăţile în oportunităţi.

7. Îmi promit să iert ca să mă pot vindeca, să uit ca să pot merge mai departe.

8. Îmi promit să învăţ din fiecare experienţă pe care viaţa mi-o dă.

9. Îmi promit ca provocările pe care mi le aduce viaţa să mă facă mai bună, nu mai urâcioasă.

10. Îmi promit să nu vorbesc dintr-un loc al urii, geloziei, furiei şi nesiguranţei. Şi să am grijă ce cuvinte folosesc înainte să le rostesc.

11. Îmi promit să mă plâng mai puţin şi să apreciez viaţa un pic mai mult.





12. Îmi promit să văd binele în oameni, să-i tratez pe toţi cu dragoste, bunătate, compasiune şi apreciere şi să nu vorbesc de rău pe nimeni.





13. Îmi promit să renunţ la atitudinile dramatice din viaţa mea şi să mă ţin de acele lucruri care-mi aduc bucurie.





14. Îmi promit să dau un sens, scop şi însemnătate fiecărei zile din viaţa mea. Şi nu contează de câte ori nu reusesc, îmi promit să nu renunţ niciodată la mine, la visele mele şi la viaţa mea.





15. Îmi promit să-mi trăiesc viaţa în aşa fel încât să-i inspire pe alţii şi să scoată ce e mai bun din ei.





16. Îmi promit să simt mai mult şi să gândesc mai puţin. Să am încredere mai multă şi să mă îndoiesc mai puţin. Să mă tem mai puţin şi să sper mai mult.





17. Îmi promit să mă înconjor de oameni care să trezească în mine pofta de viaţă, să-mi atingă inima şi să-mi hrănească sufletul.





18. Îmi promit să plec de lângă tot ce nu mă ajută, nu mă face să mă dezvolt ca om şi nu mă face fericită.





19. Îmi promit să petrec mai mult timp cu cei care mă înţeleg cu adevărat şi mai puţin timp căutând afecţiune şi aprobare din partea celor din jurul meu.





20. Îmi promit să-mi respect originalitatea şi să arăt lumii cine sunt cu adevărat.





21. Îmi promit să renunţ la acele obiceiuri proaste pe care le am şi să scap de toate acele lucruri care mă ţin pe loc.





22. Îmi promit să uit orice vină şi să fiu cu adevărat responsabilă pentru viaţa mea.





23. Îmi promit să le permit celor pe care-i iubesc să fie ei înşişi fără să încerc să-i schimb ca să-mi convină mie. Să-i iubesc pentru ceea ce sunt, nu pentru ce vreau eu să fie.





24. Îmi promit să le acord mai mult timp celor care sunt speciali în viaţa mea, şi să le arăt cât de mult înseamnă ei pentru mine.





25. Îmi promit să mă îmbrac cu dragoste şi să port dragostea oriunde voi merge.





26. Îmi promit să-mi curăţ simţurile până când nu văd altceva decât lumină, a mea şi a celor din jurul meu.





27. Îmi promit să-mi pese mai mult de a fi blândă, bună decât de a avea dreptate tot timpul.





28. Îmi promit să-mi ascult mai mult vocea interioară şi intuiţia, şi să mă încred în vocea puternică a celor din jurul meu.





29. Îmi promit să fiu blândă cu cei tineri, afectuoasă cu cei bătrâni, tolerantă cu cei slabi şi cu cei puternici.





30. Îmi promit să las lumea să mă cunoască aşa cum sunt, nu cum crede că ar trebui să fiu.

Luminiţa a venit toamna asta în România şi a acordat un interviu colegilor de la Adevărul Live. Unul dintre pasajele interesante din interviu vi-l lăsăm mai jos:

„Eram în SUA şi am primit de la managerul meu o carte, iar după ce am citit-o mi-am dat seama că este o putere în modul în care gândim şi că gândurile noastre au puterea de a ne schimba realitatea şi felul în care ne percepem viaţa şi cum ne-o trăim.

De atunci am luat-o pe un alt drum, am început călătoria deşi nu mi-am dat seama la momentul respectiv. Am început să citesc tot mai multe cărţi, să-mi pun întrebări şi să mă eliberez.

Din momentul în care ne naştem auzim tot felul de lucruri de la părinţi, bunici, societate, ni se spune ce e adevărat şi ce e fals, ce e bun şi ce e rău şi noi luăm totul ca şi cum ar fi credinţele noastre, ideile noastre.

Am ajuns la un punct în care am început să analizez ce ştiu eu cu certitudine şi am renunţat la lucrurile pe care nu le ştiam cu siguranţă. Încet-încet am început să renunţ la toate acestea, la toate fricile, la toate stările care erau toxice şi să-mi clădesc o viaţă care să se bazeze pe propriile mele adevăruri, ce ştiam eu că este bun pentru mine, ce este adevărat“.

