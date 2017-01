„Exorcizarea“ celei mai bântuite păduri din lume, Hoia-Baciu din Cluj. Mituri spulberate într-un documentar incitant

Documentarul turistic „Pădurea Hoia-Baciu - Adevăr sau legendă”, care a fost lansat la mijlocul lunii decembrie la Cluj-Napoca, este primul care încearcă să găsească explicaţii ştiinţifice fenomenelor care i-au conferit titlul de „cea mai bântuită pădure din lume”, într-un top publicat de BBC. „Adevărul” a vorbit cu producătorii documentarului, videograful Cosmin Giurgiu (37 de ani) şi jurnalista Laura Călugăr (30 de ani), pentru a afla care sunt culisele realizării filmului.



Documentarul, după cum o arată şi titlul are două tipuri de abordări – una se referă la adevărul ştiinţific şi alta la mit. „În ceea ce priveşte partea ştiinţifică, am vorbit cu specialişti din diferite domenii, de la Adrian Pătruţ, preşedintele Societăţii Române de Parapsihologie, care este o somitate în domeniu şi studiază pădurea de foarte multă vreme, a scris şi cărţi despre asta, până la specialişti în botanică, în silvicultură, geofizică. Aceştia au venit şi au făcut măsurători şi tot felul de investigaţii, iar la final a venit fiecare cu câte o părere. Am încercat să vedem dacă în spatele legendelor sau miturilor există un sâmbure de adevăr”, susţine jurnalista Laura Călugăr.

Copaci contorsionaţi. Explicaţii şi legende