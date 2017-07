Dragoste de fan Depeche Mode: „Aşa mi-am cunoscut soţul“. Cum s-au pregătit fanii români pentru concertul de la Cluj

Concertul pe care Depeche Mode îl va susţine în seara aceasta pe Cluj Arena este cu atât mai special cu cât are loc exact în ziua în care Martin Gore îşi sărbătoreşte cea de-a 56-a aniversare. Pe lângă surprizele pe care i le-au pregătit colegii de trupă, tortul şi micile cadouri din partea organizatorilor concertului, Martin Gore va avea partea de două momente speciale puse la cale de fanii din România ai trupei.

600 de trandafiri roşii

„Vor fi două momente în cadrul show-ului pe care le pregătim. Primul implică 600 de trandafiri roşii pe care fanii îi vor aduce în zona Golden Circle. Când Martin vine pe scenă şi se aşează la locul lui, noi vom ridica cei 600 de trandafiri. De asemenea, în acel moment se vor ridica cele 5-600 de pliante A 3 care formează mesajul: <<Happy birthday, Martin>>”, susţine Daniela Sabadac, unul dintre fanii Depeche Mode care au organizat momentul. Cifra 600 este un simbol al lor din anii 90 al Depeche Mode, a explicat ea. De asemenea, fanii îi vor cânta La mulţi ani artistului.

Aplicaţie pe smarphone pentru Martin Gore

Fanii vor distribui 20.000 de flyere în care roagă participanţii la concert să-şi instaleze pe telefoane o aplicaţie specială. „Când Martin va cânta două piese solo, cam pe la piesa 6-7 din concert, îi rugăm pe cei care şi-au instalat aplicaţia să o ruleze pe telefoane, iar pe ecrane va apărea un fundal roşu cu un mesaj <<Happy birthday, Martin>>”. Tot stadionul va fi o mare de roşu”, explică fanul. De asemenea, vor fi desfăşurate două bannere mari a câte 6 metri pătraţi cu mesajul „Happy birthday, Martin”.

Daniela Sabadac a fost anul acesta la trei concerte Depeche Mode şi nu se opreşte aici. FOTO: Arhivă Facebook Daniela Sabadac a fost anul acesta la trei concerte Depeche Mode şi nu se opreşte aici. FOTO: Arhivă Facebook

Dragoste de fan

Daniela Sabadac (37 de ani) este unul dintre cei 1.200 de români din grupul de pe Facebook „Depeche Mode România”. Locuieşte în Bucureşti şi anul acesta a fost la 3 concerte Depeche Mode. „Am fost la concertele lor din Atena, Roma , Londra, urmează Cluj-Napoca şi Budapesta”. Deşi playlistul concertului este acelaşi în fiecare oraş, Daniela spune că nu s-a plictisit: „asta înseamnă să fii fan”.

„Atmosfera de la concert se schimbă în funcţie de specificul publicului. Interpretarea trupei este destul de asemănătoare. Cel mai impresionant concert a fost la Atena, pentru că a fost primul. Italienii sunt foarte prinşi, tot stadionul cântă şi dansează, englezii sunt cu băutura mai mult, în vezi în patru labe la concert. Sunt sigură că cel de azi va fi cel mai spectaculos concert”, spune ea.

„Aşa l-am cunoscut pe soţul meu”

Daniela ascultă Depeche Mode din anii 90, de când avea 10 ani: „Ne îmbrăcam aşa cum se îmbrăcau, cum era curentul, cu pantaloni evazaţi, bocnaci cu tablă la vârf, geci de piele, ochelari de soare Ray Ban. Cât despre celebrele conflicte depeşari-metalişti, Daniela spune: „erau ceva conflicte pentru că eram mici şi proşti, dar nu s-a bătut nimeni. Te uitai aşa mai ciudat la metalişti. După ce am crescut mari, nouă ne place muzica metal şi metaliştii ascultă Depeche Mode”. Unul dintre cele mai importante momente din viaţa ei este legat de trupa pe care o iubeşte. „Depeche Mode are legătură cu modul în care l-am cunoscut pe soţul meu. El a încercat să mă combine spunându-mi că una piesele cele mai tari ale DM – „Personal Jesus” de fapt nu este a lor. M-a enervat cu asta”, povesteşte, amuzată, Daniela. Ea a încercat să-l facă pe soţul ei să-i împărtăşească dragostea pentru Depeche Mode: „Nu am reuşit, dar el încearcă. A fost la două concerte cu mine anul acesta şi i-a ajuns”.

Organizatorii susţin că mai sunt disponibile mai puţin de 200 de bilete la casa de la Cluj Arena. În seara aceasta, la concert sunt aşteptate 40.000 de pesoane.

