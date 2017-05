Cornelia German, candidată la şefia USR: Scriem istoria unei Românii salvate de minciună, de hoţie şi de corupţie

”Eu nu vreau să candidez cu preşedintele, nu vreau puterea, vreau să lucrăm cu toţii. Propun ca preşedintele fondator să rămână preşedinte, dar să fie dublat de o cancelarie care să fie deschisă pentru oameni ca Dacian Cioloş şi alte iniţiative civice de care avem nevoie ca să salvăm România. Nu avem prea mult timp. Oameni care pot să aducă plusvaloare. Noi nu suntem Partidul Salvaţi România, suntem Uniunea Salvaţi România. Pentru asta trebuie să ne unim. Dacă aţi venit la Cluj ca să votaţi un nume sau altul, nu asta facem aici. Scriem istorie acum, istoria USR şi a României, o Românie salvată de minciună, de hoţie, de corupţie”, a spus Cornelia German de la tribuna congresului USR.

Ea a spus că, deşi toţi membrii USR îl doresc pe Dacian Cioloş în partid, fostul prim-ministru nu are loc din cauza dezorganizării formaţiunii.

”Am văzut păreri că platforma ar putea reprezenta un pericol pentru noi. E absurd să credem aşa ceva. Noi vrem să salvăm România şi trebuie să fim cu toţii la un loc. Părerea mea despre putere: vrem o bucăţică de putere, am câştigat-o de la electoratul nostru. Suntem obligaţi să o folosim şi să o multiplicăm. Puterea funcţionează în mod ciudat: dacă o împarţi, se multiplică”, a mai spus candidata la preşedinţia USR.

Cornelia German a povestit şi dezamăgirea pe care a trăit-o după întoarcerea în ţară din prima călătorie pe carea făcut-o în străinătate.

”Am avut şansa să călătoresc foarte mult. Prima dată am ieşit din ţară în 1996. Am văzut Marea Mediterană, Sagrada Familia, Amsterdam, Marea Nordului şi am ajuns să văd autostrăzi, am ajuns să văd cum arată benzinării, am ajuns să văd cum arată WC-urile din benzinării, nu-mi imaginam că există. Am ajuns să văd camere de hotel cu televizor şi băi care aveau încălzire în pardoseală. După trei săptămâni, aveam 16 ani pe vremea aceea, imediat ce am trecut graniţa, când am intrat în România, am început să plâng. Dar nu de bucurie că m-am întors acasă, ci de tristeţe. Toţi stâlpii erau strâmbi, toate casele erau neîngrijite şi dărăpănate, iar drumurile dintr-o dată erau pline de gropi. Cum era posibil ca la doar câteva minute situaţia să se schimbe dramatic?”, a mai spus Cornelia German în discursul său susţinut în faţa congresului USR.

Uniunea Salvaţi România îşi alege, sâmbătă, noua conducere centrală a partidului, după ce vineri şi-a votat statutul în urma unor dezbateri care au durat 12 ore.

Pentru cea mai înaltă funcţie în partid candidează actualul preşedinte Nicuşor Dan, cotat cu cele mai mari şanse, alături de alţi trei membri ai formaţiunii: deputatul de Cluj Emanuel Ungureanu, consilierul parlamentar Şerban Marinescu şi Cornelia-Florina Gherman, membră USR Sector 6.