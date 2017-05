Christoph Daum, despre infrastructura sportivă din România: "Este un dezastru"

"Câteodată este un dezastru. Când vezi în ce condiţii lucrează unele cluburi… sunt câteva locuri bune, există Arena Naţională, CFR Cluj are o bază acceptabilă, la Piteşti este ok, se construiesc noi arene pentru Euro 2021 pentru că este necesar un mediu în care oamenii să îşi dorească să vină. Este de asemenea important să ai şi terenuri bune pentru antrenament, pentru că problema generală în sport ţine de faptul că este necesară infrastructură bună şi susţinere chiar şi din partea politică", a declarat Daum.



Selecţionerul a mai spus că o altă problemă a fotbalului românesc ţine şi de modul în care echipele din Liga 1 se raportează la rolul centrelor de copii şi juniori. "Hagi a construit o academie, dar este prea puţin. Dacă mă întrebaţi pe mine, fiecare club trebuie să aibă o academie cu o certificare. Sunt puţine cluburi care au astfel de academii tratate în mod corect şi nu doar pe hârtie. Dacă te uiţi la cei care chiar sunt interesaţi de cei tineri, îi vezi doar pe Hagi şi puţin la Craiova şi Dinamo. Viitorul României este tineretul, indiferent de domeniu şi trebuie să ne pese de tineri şi să aducem toată lumea în proiect, nu doar privaţii", a mai spus Daum.

Christoph Daum se află joi la Cluj-Napoca alături de antrenorul secund Ionuţ Badea, germanul urmând să participe la conferinţa "What business and society can learn from sports", organizată de către Universitatea Babeş-Bolyai.