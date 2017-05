Călugăriţă budistă conferenţiază la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj: „Fericirea şi cum s-o găseşti”

Evenimentul organizat Grupul de Studiu al Filosofiei Budiste are loc pe 29 mai, cu începere de la 15.30, la Biblioteca Centrală Universitară, sala de conferinţă „Ioan Muşlea”, etaj 1, intrarea fiind gratuită. Organizatorii o prezintă astfel de invitată:

„Venerabila Robina este calugariţă în tradiţia budistă tibetană Gelugpa de aproape 40 de ani şi, ajunsă acum la vârsta de 72 de ani, şi-a dedicat întreaga viaţă ajutorării semenilor săi. Fiind un spirit rebel şi justiţiar, în tinereţe a fost o ferventă activistă feministă, a luptat pentru drepturile activiştilor negri încarceraţi şi pentru diverse cauze politice. Şi-a găsit chemarea spirituală în 1976, urmând un curs de meditaţie oferit de doi lama tibetani şi în 1978 s-a călugărit la Dharamsala. De atunci a lucrat pentru Fundaţia pentru Păstrarea Tradiţiei Mahayana, înfiinţată de Lama Thubten Yeshe si Lama Zopa Rinpoche, sub patronajul spiritual al Sfinţiei Sale Dalai Lama. A fost editor-şef al Wisdom Publications, o faimoasă editură budistă şi al Mandala Magazine, o revistă budistă internaţională, de unde a plecat pentru a se implica în proiectul Liberation Prison. În cadrul acestuia a predat budismul unui număr mare de deţinuţi, dintre care unii condamnaţi pe viaţă sau chiar la moarte, dăruindu-le acestor oameni disperaţi compasiunea, energia şi devotamentul său faţă de Dharma (învăţăturile budiste). Experienţele zguduitoare pe care le-a avut lucrând cu aceştia sunt documentate în filmele "Chasing Buddha" si "Key to Freedom".

Învăţături tradiţionale pentru public occidental

Venerabila Robina prezintă învăţăturile tradiţionale budiste pe înţelesul publicului occidental, într-un stil de predare dinamic şi provocator. Prelegerile sale, pline de înţelepciune şi umor, inspiră şi îi ajută pe ascultători să îşi descopere potenţialul, cu explicaţii clare despre budism şi modul în care el poate fi aplicat în viaţa de zi de zi.”

"A fi budist înseamnă a fi propriul tău psiholog, propriul tău terapeut. Adică a învăţa să asculţi cu adevărat la ceea ce se întâmplă în interior.” spune Robina. ”Principala cauză a durerii, nevrozei şi nefericirii din viaţa noastră nu este în exterior, ci în interior.”

Program:

15:30 - 17:30 Public Talk: Get Real! How to Live a Life True to Ourselves

17:30 - 18.30 Pauză (cu bufet în holul sălii de conferinţă)

18:30 - 21:00 Public Talk: Happiness and How to Find It

Intrarea gratuită, prelegeri în engleză

Prelegerile vor fi în limba engleza şi vor include sesiuni de întrebări şi răspunsuri. Pentru informaţii despre Ven. Robina Courtin consultaţi site-ul: www.robinacourtin.com

„Nu vrem ca banii să fie un obstacol pentru cei care doresc să asculte învăţăturile, aşa că nu impunem o taxă de participare. Aducerea Venerabilei Robina presupune, totuşi, un efort financiar pentru membrii Grupului de Studiu al Filosofiei Budiste, iar celor care, la conferinţă, vor dori să ne ajute cu o donaţie în măsura posibilităţilor, le vom fi recunoscători pentru sprijinul adus în îndeplinirea acestei misiuni spirituale”, precizează organizatorii.