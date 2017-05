Şerban Marinescu, candidat la şefia USR: Lipsa deciziilor ne poate costa mai mult decât o decizie

”Odată intraţi în Parlament, am intrat într-o eră nouă, a consecinţelor şi suntem forţaţi să acceptăm că lipsa deciziilor este în sine o decizie. Şi că lipsa deciziilor ne poate costa mai mult poate decât o decizie. Cred că a venit vremea deciziilor şi trebuie să avem înţelepciunea să luăm decizii împreună. Nicuşor Dan avea dreptate când spunea că am promis şi am livrat. Ce vă propun eu este să promitem mai mult şi să livrăm mai mult (…) Soluţia este ca USR să îşi asume să fie cu adevărat partidul care să reprezinte direcţia pro-europeană a României. Pare puţin, dar este foarte mult. Şi pare uşor, dar e foarte greu. Noi am intrat în Parlament pe un val de nemulţumire faţă de toată vechea clasă politică. Am promis lucruri puţine şi clare, am promis anti-corupţie, am promis transparenţă. Am creat o breşă în sistem, dar ca să creştem breşa asta va trebui să evoluăm”, a spus Şerban Marinescu în cadrul congresului USR.



El a susţinut că cele mai mari două partide din România, PNL şi PSD, nu au nicio legătură cu valorile europene, declarând că ”România are nevoie de un viitor european şi USR are nevoie de un steag”.

”În Teleorman (unde a candidat la alegerile parlamentare – n. red.) am văzut cum e România şi cum e PSD, am văzut o Românie săracă şi cinică, o Românie care a fost furată timp de 27 de ani, în care nimeni nu mai crede pe nimeni. Am văzut această Românie captivă PSD-ului care înrăieşte cu un discurs de ură şi cu izolare. Am văzut acolo că PSD este un partid populist, este un partid naţionalist, este un partid conservator şi izolaţionist. Nu va mai fi mult până când PSD îşi va asuma deschis şi euroscepticismul”, a mai spus Marinescu.

Uniunea Salvaţi România îşi alege, sâmbătă, noua conducere centrală a partidului, după ce vineri şi-a votat statutul în urma unor dezbateri care au durat 12 ore.

Pentru cea mai înaltă funcţie în partid candidează actualul preşedinte Nicuşor Dan, cotat cu cele mai mari şanse, alături de alţi trei membri ai formaţiunii: deputatul de Cluj Emanuel Ungureanu, consilierul parlamentar Şerban Marinescu şi Cornelia-Florina Gherman, membră USR Sector 6.