Utilajele de deszăpezire, gata de intervenţie. 44 de freze şi maşini aşteaptă prima zăpadă

La ântâlnire, cei doi au prezentat modul în care vor acţiona în situaţii de criză, provocate de vremea rea, şi au trecut în revistă stocurile de material antiderapant, utilajele şi oamenii care sunt pregătiţi să lupte cu nămeţii. “În parcul auto al SC Drumuri şi Poduri sunt în prezent 44 de utilaje funcţionale din care 18 sunt utilaje proprii. Avem în bază la ora actuală un autogreder nou achiziţionat săptămâna trecută şi două freze cumpărate în această vară. Am verificat toate aceste utilaje care vor fi folosite la deszăpezire, astfel încât să existe certitudinea că vor funcţiona pe teren”, a spus Vasile Iliuţă. Este cel de-al doilea an în care maşinile care vor curăţa zăpada vor fi urmărite în fiecare secundă de autorităţi prin GPS.

Anul trecut, pentru prima dată, maşinile care au curăţat zăpada au fost dotate cu GPS, sistem prin care autorităţile ştiu exact unde se află utilajele de deszăpezire. “Le pregătim o surpriză celor care închiriază utilaje Consiliului Judeţean, deoarece vom folosi GPS pentru putea localiza permanent utilajele care intervin. Printr-un efort comun, ISU Călăraşi are la dispoziţie o autofreză, pentru a interveni în situaţiile de urgenţă. Ne interesează salvarea vieţilor, a bunurilor şi toţi cei responsabili trebuie să-şi dea concursul”, declarat prefectul judeţului Călăraşi, George Iacob, în 2016.

Pentru această iarnă, SC Drumuri şi Poduri SA-Filiala Călăraşi care are în sarcină curăţarea drumurilor judeţene are în stoc rezerve de peste 500 de tone de nisip şi 8 tone de sare. “Avem 18 utilaje proprii, iar cu cele închiriate vom depăşi 40 de maşini. Plata se va face la orele de acţionare, nu de staţionare, şi atunci nu va conta numărul de utilaje pe care îl avem, ci numărul de ore lucrate. Am găsit deja, în judeţ, agenţii economici pentru a închiria utilaje. Am încercat să găsim firme din fiecare punct al judeţului, pentru a nu mai plimba utilajele”, a precizat Gheorghe Dragomir, directorul societăţii.