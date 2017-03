„Tochitura lu`tanti Florica“ a ajuns în Costa Rica: o româncă şi-a făcut un hostel în America Centrală

Aici îi întâmpină pe străini cu tochitura lu tanti Florica, un preparat delicios din Bărăgan, dar şi cu murata „The Kiss of Dracula”.

În vacanţă, turiştii care aleg să se cazeze la Transilvania Hostel se pot delecta cu delicii româneşti pregătite ca la carte şi au ocazia să afle istoria lui Vlad Ţepeş, dar şi a campioanei mondiale la gimnastică, Nadia Comăneci. Clienţii pot, de asemenea, să viziteze un mic muzeu etnografic în care sunt expuse costume populare româneşti unicat.

Şi-a schimbat destinul

Nicoleta Săndulache, născută în Bărăgan, dar crescută la Bucureşti, a luat viaţa de la zero în Costa Rica, în urmă cu doi. Ambiţioasă, cu talent desăvârşit în gastronomie, câştigătoarea mai multor premii la concursuri culinare, avand aparitii Tv in tara si strainatate, Nicoleta Săndulache a decis să-şi schimbe destinul şi să plece în străinătate. Fost funcţionar bancar timp de 3 decenii în Bucureşti, românca a lăsat totul în urmă şi s-a stabilit la o bună prietenă si partenera de afaceri din Costa Rica, Siat Prat Gomez.

“Lucram la o bancă din Bucureşti, iar prin natura profesiei mele vorbeam zilnic în străinătate. Respectivul centru operaţional era tocmai în Costa Rica şi astfel am legat o frumoasă prietenie cu viitoarea mea asociată, Siang Prat Gomez. Am invitat-o să ne viziteze ţara şi a răspuns prezent. Aşa de tare i-a plăcut România, că a revenit de patru ori. După ce am vizitat castele şi restaurante medievale, evident că am cazat-o la pensiuni turistice, iar atunci i-a venit această idee: De ce să nu punem în practică ceea ce a vazut şi i-a plăcut?

După multă muncă, ideea a prins contur, iar la ora actuală hostelul nostru are funcţionale trei camere”, povesteşte Nicoleta Săndulache. Aici clienţii se pot caza în camere cu preţuri cuprinse între 16 şi 45 dolari pe noapte şi pot beneficia, la alegere, de un meniu 100% românesc. De asemeni avem si activitate de Catering Events, unde pana acum am avut deja 12 evenimente cu preparate international iar aprecierile nu s-au lasat asteptate.

A investit 30.000 de dolari

Pentru a-şi vedea visul cu ochii, Nicoleta a investit 30.000 de dolari, iar proprietatea unde a fost deschis hostelul aparţinea partenerei sale de afaceri costaricane, Siang Prat Gomez. “Este o casă compusa din 8 camere, 4 băi, terasă, bucătărie mare şi scară interioară. Construcţia este solidă, din cărămidă, şi valorează aproximativ de 200.000 de dolari.

Pentru cei care doresc să ne viziteze, este important de menţionat faptul că ne aflăm în apropiere de centrul oraşului San Jose, la maximum 12 minute de mers liniştit. Suntem într-o zonă sigură, poziţionaţi pe aceeaşi stradă cu hotel Radisson Park Inn şi ambasada Spaniei. La 7 minute de mers este parcul metropolitan La Sabana care este în apropierea stadionului naţional unde au loc meciurile de fotbal şi concerté. În vecinătate este muzeul de artă costaricană.

Meniu românesc

Hostelul este funcţional din decembrie 2016, când a intrat în promovare pe site-urile de rezervări: booking.com, hostelworld, airbnb, wimdu. La hostel clientii pot opta pentru diferite tipuri de camere: camera pentru tineret cu paturi etajate(3 paturi etajate, adică 6 locuri de cazare cu baie la común şi mic dejun inclus, 16 dolari pe noapte de persoană, 30 dolari camera single cu intrare separată şi baie proprie, cu tv, dvd şi cablu tv, la fel cu mic dejun inclus şi o cameră dublă 45$ pe noapte cu baie proprie şi intrare separată, cu mic dejun inclus în preţ şi extra optiuni.

De asemenea, în locaţie există şi o reţea bună WIFI. Pentru distracţie există masă de billiard, futbol, dartz, ruletă, remmy.

"Am deschis relativ recent, dar până acum am avut deja 60 de clienţidintre care unii au revenit chiar şi a patra oară, lucru ce nu poate decây să ne bucure. Avem clienţi din toată lumea; China, Elveţia, Franţa, Germania, USA, Canada, Panama, Israel, Finlanda, Suedia, UK, Grecia, Mexic, Argentina şi nu în ultimul rând români din toate colturile lumii, inclusiv din România.

“Avem un meniu bogat şi variat pentru a-i face pe turişti să se simtă chiar ca în România. Avem grijă să pregătim mici, platouri medievale cu cârnaţi, cotlete, frigărui, pui întregi serviţi pe sabie, cartofi aurii, sos de usturoi şi salată de varză, un adevarat festin ca în perioada medievală.

Ar mai fi salata de vinete, salata de ardei copţi, ciorba de văcuţă, dar şi multe alte preparate cu care îi aşteptăm pe clienţii care ne vor trece pragul”, spune Nicoleta Săndulache. De asemenea, aici sunt pregătite salate şi mâncăruri locale ca: fajitas, sopa azteca, cevice de pescado, arroz con pollo.

Se mănâncă direct cu mâna

Pentru petrecerea timpului într-un mod cât mai agreabil, în hostel există un living mare decorat medieval, o masă profesională de billiard şi, nu în ultimul rând un bar plin de delicatese şi un mic magazin de suvenire. “La restaurantul medieval, un loc intim pentru 6-8 persoane se pot servi prânzul şi cina, cu comandă fermă în avans. Servirea se face în stil medieval, adică se poate mânca direct cu mâna, fără furculiţă, pe platouri de lemn având cantităţi generoase de mâncare, care se pot uda cu o ţuică „Dracula’s Nightmare” sau o murătură(vişinată) „The Kiss of Dracula” handmade.

Costume populare, săbii şi buzdugane

În grădina decorată în stil sportiv, numită Arena, sunt postere şi bannere cu Gică Hagi, Nadia Comăneci, fulare, fanioane şi tricouri sportive, joc de fotbal. În colţul etnografic sunt expuse costume populare din diverse zone geografice ale României, unele exponate având o vechime impresionantă(peste 100 de ani).

Hostelul este decorat cu portrete ale unor personalităţi istorice din toate cele trei Ţări Româneşti: Transilvania, Moldova şi Valahia, Vlad Tepes (Dracula), armuri (în mărime naturală), scuturi, panoplii, buzdugane, săbii, coifuri, paloşe medievale. Toate obiectele au fost achiziţionate din România şi trimise în Costa Rica cu mult timp înainte ca Nicoleta să ajungă acolo.

“Nu am lăsat nimic la voia întâmplării, totul a fost gândit din timp. Ne-am făcut planuri, am investit, am pus lucrurile cap la cap pentru a obţine un rezultat satisfăcător. Siang si cu mine am muncit cot la cot pentru acest proiect minunat, am avut şi emoţii, şi nopţi nedormite, a fost şi mult stress, dar şi multă muncă. De altfel, motto-ul meu în viaţă este: “Nimic un este imposibil, dacă există voinţă, dorinţă şi putinţă”. Cu alte cuvinte, toate pânzele sus şi muncă pe brânci.

Câteodată nu depinde numai de tine si atunci trebuie să vezi clar şi să iei decizia corectă. Trebuie să te gândeşti bine dacă continui sau te opreşti. Pot fi multe piedici, de educatie, de cultură, de religie, de gastronomie, trebuie să cântăreşti foarte bine totul. Siang m-a ajutat să mă adaptez şi să nu simt că mă aflu departe de casă. Suntem ca o familie, avem încredere unii şi alţii, iar atunci, cu efort şi ambiţie, rezolvam totul”, spune Nicoleta.

Nadia şi Hagi, la loc de cinste

Despre străinii care trec pragul hostelului medieval, Nicoleta Săndulache spune că sunt oameni care au auzit de Transilvania si implicit România şi care se simt răsfăţaţi într-un astfel de loc. Chiar şi localnicii, cei din San Jose se simt atraşi de hostel. Sunt curioşi să afle mai multe despre ospitalitatea şi bucătăria românească. “Mulţi dintre ei au auzit de ţara noastră, cunosc faptul că România este ţara Nadiei Comăneci, a lui Gheorghe Hagi şi, nu in ultimul rând, a lui Dracula. Ştiu şi faptul că am trăit în comunism şi ca Nicolae Ceauşescu a fost un dictator. Mulţi dintre ei au studiat în România, deci ştiu bine ţara noastră, obiceiurile şi frumuseţile României. De asemenea, sunt români stabiliţi de mulţi ani aici, iar unii dintre ei sunt implicaţi în afaceri şi în politică”, spune Nicoleta Săndulache.

Hostelul Transilvania din Costa Rica este doar începutul unui frumoase prietenii, dar şi al unui drum dificil în afaceri. Dacă lucrurile nu vor da rezultatele scontate, cele două se gândesc să vină să deschidă o pensiune în România. “Dacă totul este perfect şi merge bine, continuăm, dacă nu, trebuie să avem un plan de rezervă, iar acesta va fi următorul.

Am vorbit cu Siang şi vom veni în România să cumpărăm un teren undeva la munte lângă o pârtie de schi, unde să facem o pensiune turístică. Cu ce am invatat aici si cu experienta pe care o am acum, lucrand cu client din toate colturile lumii, cred ca stiu ce se cauta.Cunosc ideile, tendintele turistice si ne putem implica activ in turismul din Romania prin promovarea pensiunii noastre si a zonei geografice implicit. O colaborare a pensiunilor din zona si a autoritatilor locale ar fi o minunata promovare prin participarea la diferite targuri de turism interne si externe.

Dacă esti optimist şi crezi în tine, în forţele tale şi nu iei viaţa pe scurtătură, cred că poţi reuşi în tot ceea ce faci.”, spune Nicoleta Săndulache.

Cei mai relaxaţi oameni

Despre viaţa în Costa Rica, Nicoleta Săndulache povesteşte cu mare drag. Şi-a făcut noi prieteni, lucrează de dimineaţă până noaptea şi se simte ca acasă. La început spune că i-a fost dificil, deoarece au un stil de viaţă lent, fără stres, fără griji, relaxant. Obişnuită să muncească într-un ritm alert, Nicoleta s-a adaptat mai greu. “S-au făcut statistici la nivel mondial şi s-a descoperit că oamenii din Costa Rica sunt cei mai fericiţi şi mai relaxaţi de pe Glob. Costa Rica este o ţară exotică, deosebit de frumoasă, are nu mai puţin de 127 de parcuri nationale: Totruguerro, Tortuga, Monte Verde, Manuel Antonio, Tamarindo, Corcovado, vulcani activi(peste 110 vulcani ca: Arenal, Poas, Irazu), minunate plaje, o ţară care dă 5% din biodiversitatea florei şi faunei mondiale şi cel mai pur aer de pe pământ, conform ultimelor cercetari. Este o destinatie de basm pentru iubitorii de natură, vizitată de turiştii din lumea largă, dar, atenţie, nu este o ţară ieftină!”, spune Nicoleta Săndulache.

Reţeta care a făcut înconjurul lumii

O reţetă de tochitură, care făcea furori în Bărăganul interbelic, pregătită cu măiestrie de tanti Florica, bucătăreasă la restaurantul „Butoiul roşu“ din Alexeni, a făcut înconjurul lumii. Reteţa preparatului delicios a fost gătită la emisiunea gastronomică TV „Viviana en tu Coccina” în Costa Rica de Nicoleta Săndulache şi a devenit piesa de rezistenţă a meniului din hostelul medieval.

Povestea preparatului interbelic

Bucătar cu acte în regulă, după ce pasiunea pentru bucătărie a fost transformată în artă, Nicoleta Săndulache, în vârstă de 53 de ani, a absolvit cursuri de calificare şi de perfecţionare în România, a gătit în restaurant pretenţioase alături de maeştri ai gastronomiei şi a participat la concursuri culinare. Acum în Costa Rica nu putea să omită din meniu tonchitura din judeţul Ialomiţa. “Am încercat-o pe canadieni, francezi şi costaricani, iar rezultatul a fost fabulos: toată lumea a fost fascinată de acest preparat românesc delicios”, spune Nicoleta.

Nicoleta Săndulache, membră a comunităţii Gustos.ro, Bucataras.ro şi blogger culinar(www.reteteleluisupernico.blogspot.com) a dus mai departe reţeta care umplea de clienţi restaurantul pe care bunicul său l-a deschis în inima Bărăganului, în perioda interbelică şi unde gătea o tochitură senzaţională, nimeni alta decât tanti Florica. O bucătăreasă iscusită din mâinile căreia ieşeau mâncăruri cum nimeni nu mai făcea în tot Bărăganul.



Iată ce ingrediente folosea tanti Florica pentru tochitură(timp de preparare 60 de minute):

• 300 grame de carne de viţel

• 300 grame carne de porc

• 4-5 căţei de usturoi zdrobiţi,

• 200 de grame şuncă ţărănească

• 300 de grame cârnaţi afumaţi

• 75-100 g pastă de tomate

• 1 pahar de vin rosu

• sare / piper după gust

• cimbru

• 150 g de telemea

• ouă pentru fiecare mesean, cate un ou(ochi)

• ardei iuţi

• pentru mămăliga: apă, sare, mălai

