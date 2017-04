Prognoza meteo: ce vreme se anunţă de 1 mai. Unde mai plouă, cât de cald va fi la mare şi în ce regiuni se aşteaptă brumă

Marţi, 25 aprilie, vremea va fi predominant frumoasă şi se va încălzi, astfel încât valorile termice maxime, între 13 şi 23 de grade, se vor situa în jurul mediilor multianuale. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza în zonele de munte precum şi în vestul şi nord-vestul ţării, unde izolat vor fi condiţii pentru ploi slabe, de scurtă durată. Dimineaţa, local, ,va fi brumă, iar în zonele joase de relief, izolat se va semnala ceaţă.

Şi miercuri, vremea se va menţine predominant frumoasă şi va continua să se încălzească uşor. Temperaturile maxime se vor situa între 14 grade la Constanţa şi 25 de grade la Drobeta Turnu Severin. În cursul după-amiezii în zonele montane, izolat vor fi averse, posibil însoţite de descărcări electrice. În zonele joase dimineaţa pe arii restrânse vor fi condiţii de ceaţă, iar în depresiunile din estul Transilvaniei, vor mai fi condiţii de brumă.

Maxime de 15 grade pe litoral

Şi weekend-ul vine cu vreme bună pentru minivacanţa de 1 mai. Prognoza ANM pe luna mai arată că pe litoral temperaturile şi cantitatea de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Sunt prognozate 15 grade. Mai frig va fi doar la munte şi în zonele centrale şi nordice ale ţării. Temperaturile medii lunare vor fi in general apropiate de normele climatologice, exceptând regiunile nordice şi centrale, unde se vor situa, local, sub aceste norme. Cantităţile totale de precipitaţii vor fi apropiate de media multianuală în sud şi sud-est şi vor putea fi excedentare in restul teritoriului, conform ANM.



Vă recomandăm şi:

Prognoza meteo: un val de aer foarte rece loveşte România. Cum va fi vremea, unde se anunţă ploi, când se instalează frigul

Prognoza meteo: vreme de coşmar. În ce regiune va ploua în fiecare zi, cât de cald se face după 21 martie, unde va fi frig

Prognoza meteo: ploi puternice lovesc România. De când şi unde se anunţă precipitaţii abundente, cât de cald va fi

Alertă meteo: România, lovită de un ciclon periculos. Vin două zile de iarnă