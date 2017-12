Prognoza meteo: când lovesc ninsorile şi frigul cumplit. În ce regiune va fi ger, unde se anunţă vreme de primăvară

Polei în Banat

Pe parcursul primei săptămâni se va menţine o vreme relativ rece, cu valori termice uşor mai mici decât cele climatologic specifice pentru a doua jumătate a lunii decembrie, maxime de 0...3 grade şi minime de - 6 ... - 2 grade, în medie regională.

În intervalul 25 - 29 decembrie se estimează o creştere treptată a temperaturilor, cu medii de 4... 9 grade ziua şi - 2...2 grade noaptea, dar în ultimele zile din an apare probabilitatea de scădere a valorilor termice. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai ridicată în perioada 21 - 24 decembrie când vor fi mai ales ninsori, dar trecător şi lapoviţă sau ploaie, putând favoriza izolat producerea de polei. Prezentele estimări indică şi pentru sfârşitul de an o probabilitate relativ mare pentru precipitaţii, ploi şi lapoviţă la început, apoi ninsoare.

Cresc temperaturile în Crişana

În prima săptămână de prognoză, vremea va fi relativ rece, valorile termice devenind mai mici de cât cele climatologic specifice pentru a doua jumătate a lunii decembrie, cu maxime de 0 ...3 grade şi minime de - 6 ... - 3 grade, mediat pe regiune. În intervalul 25 - 29 decembrie, se estimează o creştere treptată a temperaturilor, cu medii de 4... 8 grade ziua şi - 2...2 grade noaptea, dar în ultimele zile din an apare probabilitatea de scădere din nou a valorilor termice. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai ridicată în perioada 21 - 24 decembrie când vor fi mai ales ninsori, dar trecător şi lapoviţă sau ploaie, putând favoriza izolat producerea de polei.

Prezentele estimări indică şi pentru sfârşitul de an o probabilitate relativ mare pentru precipitaţii, predominant ploi şi lapoviţă la început, apoi ninsoare.

Deosebit de frig în Transilvania

Va fi o vreme rece pe parcursul primei săptămâni, când vor fi medii ale temperaturilor maxime de - 3...3 grade şi ale minimelor de - 10... - 5 grade. În intervalul 25 - 29 decembrie, se estimează o încălzire uşoară şi treptată ce se va resimţi în special la valorile din timpul zilei, care vor fi, în medie, de 2...6 grade, nopţile rămânând destul de reci. Pentru sfârşitul de an estimările prognostice indică posibilitatea unei răciri a vremii. Probabilitatea pentru ninsori, cu caracter local şi în general slabe, va fi ridicată în perioada 21 - 23 decembrie. Prezentele estimări indică şi pentru sfârşitul de an o probabilitate în creştere pentru precipitaţii, mixte la început, apoi ninsoare.

Precipitaţii mixte în Maramureş

Prima săptămână a intervalului va fi caracterizată de o vreme rece, cu maxime de - 2...2 grade şi minime de - 7... - 3 grade, mediat regional. În intervalul 25 - 29 decembrie se estimează o creştere treptată a temperaturilor, cu medii de 3...7 grade ziua şi - 3... 0 grade noaptea, dar în ultimele zile din an apare probabilitatea scăderii din nou a valorilor termice. Probabilitatea pentru ninsori - moderate cantitativ - va fi ridicată în perioada 20 - 23 decembrie. Prezentele estimări indică şi pentru sfârşitul de an o probabilitate în creştere pentru precipitaţii, mixte la început, apoi sub formă de ninsoare.

Ninsori slabe în Moldova

În prima săptămână de prognoză, vremea va fi relativ rece, valorile termice devenind mai scăzute raportat la cele climatologic specifice pentru a doua jumătate a lunii decembrie, cu maxime de - 1 ...4 grade şi minime de - 7... - 3 grade, medi at pe regiune. După data de 25 decembrie, se estimează o încălzire uşoară şi treptată a vremii ce se va resimţi în special la valorile din timpul zilei, care vor fi de 2...8 grade, nopţile rămânând destul de reci şi doar la sfârşitul de an să fie posibilă o nouă scădere de temperatură.

Probabilitatea pentru precipitaţii va fi relativ scăzută pe tot parcursul perioadei de interes, exceptând intervalul 22 - 23 decembrie când vor fi ninsori slabe cu caracter local, mai ales în nordul regiunii. Prezentele estimări indică şi pentru sfârşitul de an o probabilitate în creştere pentru precipitaţii mixte.

8 grade în Dobrogea

Vremea va fi relativ rece pe parcursul primei săptămâni de prognoză, când valorile medii vor fi de 0...4 grade ziua şi - 5... - 2 grade noaptea. După data de 25 decembrie, se estimează o creştere treptată a temperaturilor, cu maxime de 4...8 grade şi minime de - 2...2 grade, în medie regională. Probabilitatea pentru precipitaţii va destul de redusă în cursul intervalului de referinţă, exceptând datele de 19 şi 23 decembrie când temporar vor fi ninsori şi lapoviţă slabe cantitativ, dar şi sfârşitul de an când prezentele estimări indică posibile ploi.

Precipitaţii slabe în Muntenia

Pe parcursul primei săptămâni de prognoză, vremea va fi relativ rece, cu medii ale valorilor termice diurne de 0...4 grade şi ale celor nocturne de - 6 ... - 3 grade, temperaturile cele mai scăzute urmând a se înregistra în perioada 20 - 21 decembrie, când media minimelor va fi de - 9... - 6 grade. După data de 25 decembrie, se estimează o încălzire uşoară şi treptată a vremii, cu temperaturi medii de 4...8 grade ziua şi - 5... - 1 grad noaptea.

Prezentele estimări indică probabilitatea pentru precipitaţii slabe, cu caracter trecător, la începutul intervalul ui de referinţă şi pe 23 decembrie când se vor semnala mai ales ninsori, dar şi la sfârşitul anului, atunci când vor fi şi ploi.

Încălzire treptată în Oltenia

În prima săptămână de prognoză, vremea va fi relativ rece, cu medii ale temperaturilor diurne de 0...5 grade şi ale celor nocturne de - 6... - 3 grade, valorile cele mai scăzute urmând a se înregistra în perioada 20 - 21 decembrie, când media minimelor va fi de - 8... - 6 grade. După data de 25 decembrie, se estimează o încălzire uşoară şi treptată a vremii, cu temperaturi medii de 4...9 grade ziua şi - 4...1 grad noaptea.

Prezentele estimări indică probabilitatea pentru precipitaţii slabe, cu caracter trecător, la începutul intervalului de referinţă şi pe 23 decembrie când se vor semnala mai ales ninsori, dar şi la sfârşitul anului atunci când vor fi şi ploi.

