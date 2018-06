Povestea adolescentei care respiră pentru atletism: „Performanţa reprezintă un tip de vindecare a sufletului“

„Performanţa reprezintă un tip de vindere a sufletului pentru că fizic şi spiritual trăiesti pentru şi prin sportul respectiv. Spun asta deoarece, ca performer, nu mai ai timp efectiv decât de cum şi de ce te pregăteşti. Restul lucrurilor care te înconjoară devin zgomot de fundal, iar oamenii care nu te înţeleg, pur şi simplu nu îţi pot fi prieteni. În cei patru ani, anturajele mele erau formate din campioni, începători, medii ca şi mine, şi toţi cei care aveau un scop, care urmăreau ceva în viaţă. Aşa m-am maturizat. Aşa am ajuns singură, fără prieteni nocivi, leneşi; doar familia fiindu-mi alături. Aşa am ajuns ceea ce sunt, o fată hotărâtă, ambiţioasă şi mereu cu ceva nou de îndeplnit şi o nouă barieră de depăşit“, povesteşte adolescenta.

În prezent, Carmen este elevă la Colegiul Naţional Barbu Ştirbei din Călăraşi, iar pe 19 iulie va împlini 17 ani. Pasiunea pentru sport, ambiţia şi perseverenţa sunt cuvintele care îi ghidează viaţa. Face sacrificii şi antrenamente istovitoare, fie vară, fie riană, pentru a ajunge în top. « Se poate spune că nu eu am ales atletismul, ci atletismul m-a ales pe mine.

A fost pură întâmplare că am nimerit în acelaşi salon de spital cu actuala mea antrenoare, însă tind să cred că a fost ceva cerut de Cel de sus pentru că, exact ca un elev înaintea unui test, şi sportivii se roagă Lui să câştige sau să le fie răsplătită munca. Şi eu am avut parte de bucurii deoarece am participat la toate finalele sezoanelor, fie vară sau iarnă, şi am reuşit să mă clasez în martie 2016 pe locul 12 din 49 pe distanţa de 800m şi cateva luni mai târziu, pe 6 din 27, pe distanţa de 1.500m. Aveam încredere că pot mai mult aşa că următoarea dată, decembrie 2016, am urcat 2 locuri, am realizat un nou personal best pe 800 m”, explică atleta.

Întâmplarea care i-a schimbat viaţa

A ajuns să practice atletismul printr-o întâmplare. În urmă cu 4 ani, având o problemă medicală a fost internată în acelaşi salon cu fiica actualei antrenoare. Până atunci, Carmen spune că nu s-a gândit la o activitate sportivă. « Regina sportului Românesc, în apogeul carierei sale, Sturz Daniela, a devenit mentorul şi idealul meu în ceea ce priveşte cariera sportivă. Tânjeam să am perspectiva ei asupra vieţii şi palmaresul ei, aşa că mi-am propus să muncesc mult şi am muncit. De la 2 până la 4 ore pe zi, eram prezentă pe stadion gata să îmi vărs plămânii pentru âmplinirea mea personală », povesteşte Carmen. Sacrificiile făcute şi efortul depus la antrenamentele de la atletism nu au descurajat-o.





Din contră, au determinat-o să meargă mai departe, iar de 4 luni a ales să practice şi box. “Sunt o fire extrem de ambiţioasă şi am de multe ori nesiguranţe impuse de mine prin psihicul slab, aşa că, din nevoia de mai mult, am ales să fac o pauză de refacere cu scopul întăririi gândirii. Şi cum sunt sportivă şi am gândit « cu muşchii », am ales ca un sport de contact să-mi întărească încrederea in mine, pe principiul « fizic bun, minte şi mai bună ». Boxul a reprezentat o ieşire bruscă şi brutală din normal. De la graţie şi eleganţă, la lovituri şi coordonare, totul a fost o trecere, ca o graniţă de maturizare. Ambele sporturi au fost factori dezvoltatori în creşterea şi formarea mea. Dacă ar fi să aleg, acum nu aş schimba nimic în trecutul meu, pentru ca nu e nimic regretabil in el », spune adolescenta.





Aleargă în fiecare zi câte 2 ore

Susţinută moral şi financiar de mama şi de sora sa, cărora le datorează aproape tot ceea ce a realizat, Carmen Lupu continuă consecvent antrenamentele. Ca să nu-şi iasă din ritm, aproiximativ 2 ore pe zi, 5 zile pe săptămână le acordă alergării. Deşi aînceăut să dezvolte şi alte pasiuni şi s-a implicat în acţiuni de voluntariat, Carmen Lupu se pregăteşte intens şi la şcoală pentru că îşi doreşte o carieră strălucită.





Se gândeşte să ţintească pe un profil de Business Management în Human Resources în cadrul Middlesex University din Londra.

Dieta unui sportive, un punct sensibil

De-a lungul celor 4 ani, obţinerea performanţei s-a făcut cu sacrificii, iar probleme nu au întârziat să apară. Menţinerea în formă a unei atlete este cea mai mare provocare. Carmen trebuia să fie atentă la dietă, să doarmă suficient, să nu se streseze. Cu toate acestea, organismul a avut şi perioade în care a transmis semnale de alarmă.







“Dieta este un subiect foarte sensibil. Am avut o periodă grea în care m-am îngrăşat câteva kilograme şi, la cererea şi presiunile antrenoarei, am încercat să slăbesc, însa fără reuşită. Având un program plin, somnul era scurt şi agitat, învţaatul şi ţcoala ocupau 60% din timp, aveam nevoie de hrană să nu cedez, deci o dietă ar fi pus capac, ceea ce a şi făcut. Am trecut prin internări şi perioade de spitalizare ce mi-au redus activitatea, dar, spre fericirea mea, nu au întrerupt-o. Cum am mai spus, Cel de sus a făcut ceva şi mi-a umplut timpul cu o altă pasiune şi numeroase activităţi şi proiecte care mă ajută pentru ce vreau să fac mai departe », spune Carmen Lupu.