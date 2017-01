Planta care aduce noroc şi întăreşte imunitatea. Ce tratezi cu vâsc şi cum faci corect ceaiul, la ce trebuie să fim atenţi

Datorită substanţelor conţinute (acetilcolină), vâscul este de mare ajutor în tratarea hipertensiunii arteriale. Fiind bogat în flavonoizi, dar şi în vitamina C, vâscul face minuni atunci când ai răcit. Tusea este calmată cu ajutorul unei căni cu ceai de vâsc. Totodată, pulberea obţinută din această plantă, câte o linguriţă de două ori pe zi, creşte imunitatea. Poţi apela şi la un extract de mlădiţă de vâsc, 30 de picături pe zi.

Şi stările nervoase se reduc dacă ţii o cură de minimum trei luni, perioadă în care bei zilnic, dimineaţa şi seara, câte două căni cu ceai de vâsc.



Neplăcerile digestive, precum ulcerul, dar şi balonarea se vindecă mai uşor cu ajutorul pulberii din vâsc. Se obţine din tulpină uscată, pe care o macini. Se ia câte o linguriţă, de două ori pe zi, înainte de masă. Colina, un nutrient care se găseşte în această plantă, împiedică acumularea de grăsimi în ficat. De aceea, este bine să faci o cură cu ceai de vâsc timp de 45 de zile.

Alungă migrenele



“Datorită proprietăţilor vasodilatatoare, hipotensoare, antispasmodice, decongestive, antitumorale şi de eliminare a ureei, vâscul este recomandat în tratarea afecţiunilor cardiovasculare, respiratorii, ale sistemului nervos şi tumorale. Se utilizează şi în convulsii, epilepsie, migrene de origine nervoasă şi nevralgii. În uz extern este utilizat sub forma de comprese în nevralgii, sciatică si dureri reumatismale sau sub forma de băi de şezut în cazul leucoreei abundente. Pentru uzul intern se poate opta pentru infuzii, macerate în vin alb, pulbere în capsule, sirop sau pilule”, explica Marina Grigore, specialist în apifitoterapie.

Ceaiul de vâsc are efecte stimulatoare asupra metabolismului şi o acţiune benefică asupra pancreasului, iar o cură de câteva luni cu ceai sau macerat de vâsc, va regla nivelul glicemiei.Totuşi, în perioada tratamentului este recomandat să se evite cantităţile mari de zahăr.

Opreşte hemoragia

“Vâscul este recomandat şi în cazuri de hemoragie datorită efectului hemostatic pe care îl are. Aşadar, dacă suferi de sângerări nazale, pulmonare şi intestinale, consumă zilnic cate o cana cu ceai de vasc. După o perioadă scurtă de tratament, sângerările vor dispărea definitiv. Totuşi, din când în când este recomandat să mai comsumi ceai de vâsc pentru a preveni apariţia unor noi săngerări”, explică dr. Daniela Stan, medic de familie.

Cum se foloseşte corect:

Prepararea ceaiului – se foloseşte ca extract rece. Se pune la macerat o linguriţă de plantă în 100 ml apă timp de 8-10 ore, apoi se încălzeşte puţin şi se filtrează.

Sucul proaspăt– tulpinile şi frunzele proaspete se zdrobesc cu storcătorul.

Prepararea alifiei – se amestecă bobitele albe proaspete cu untura de porc, obţinându-se o alifie care se foloseşte extern, mai ales în cazul degerăturilor.

Tinctura în sticluţe se găseşte la plafare şi farmacii. Acasă se obţine astfel: se pun frunze uscate într-o sticlă, se adăugă alcool, se lasă la macerat 10-12 zile, apoi se strecoară.



Specialiştii spun că nu trebuie confundat vâscul medicinal cu vâscul de stejar sau mărgăritar (Loranthus europaeus), caracterizat prin: fructe de culoare gălbui-închis, de formă ovală, aşezate în formă de strugure, şi tulpini de culoare brun-negricioasă până la cenuşiu-închis. Este important de ştiut că vâscul care are efecte benefice se dezvoltă doar în pomi cum ar fi măr, păr, prun , gutui, pin şi brad. De cealaltă parte se află vâscul care creşte în arţar, salcie, tei, stejar şi nuc este toxic, aşa că trebuie evitat.



