Mai puţini bani de dat la ghişeele Primăriei. Ce taxe au fost eliminate

Iată ce taxe au fost eliminate începând cu 1 februarie:

-taxa de examinare pentru obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E (6 lei);

-taxa de examinare şi obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, Tb şi TV (28 lei)

- taxa pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E (84 lei).

- taxa de înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv (60 lei);





-taxa de înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg (145 lei);

-taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar (9 lei);

-taxele de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor (414 lei),

-înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare (5 lei).

Pe lângă acestea, vor fi eliminate şi alte patru taxe:

-certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani (5 lei);

- înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului (15 lei);

-preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români (5 lei);

-eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânatoare (3 lei).



