Leacuri naturale care distrug viruşii. Ce substanţe conţin usturoiul şi ceapa, de ce trebuie consumate tăiate sau zdrobite

Usturoiul conţine o serie de nutrienţi, vitamine şi minerale, dar si fitochimicale. Cultivat încă din Egiptul antic, folosit de români pentru prevenirea bolilor contagioase şi intrat în bucătăria autohtonă ca un condiment, această plantă este incredibil de sănătoasă. Germenii de răceală, gripă sau viroză nu au şanse de supravieţurire în prezenţa sucului său. În acelaşi timp, combate infecţiile şi degajează bronhiile, sinusurile şi plămânii.



Usturoiul este bogat în germaniu şi seleniu organic, conţine "ajeola", o substanţă ce diluează sângele, prevenind astfel formarea cheagurilor şi are peste o sută de compuşi ai sulfului. S-a descoperit că usturoiul distruge streptococii care cauzează scarlatina, difteria şi inflamarea învelişului inimii.

“Efectul antibiotic poate preveni şi trata infecţiile, fără să afecteze bacteriile sănătoase. Usturoiul stimulează creşterea nivelului de antioxidanţi din organism, ajută la scăderea valorilor glucozei serice şi a tensiunii arteriale. Usturoiul conţine alicina, un compus puternic care acţionează ca antibiotic şi ajută la vindecarea infecţiilor cutanate. Este interesant de ştiut că alicina se formează doar atunci când usturoiul este tăiat sau zdrobit”, spune dr. Denisa Zaharia, medic de familie.

Calmează tusea şi elimină sarea din corp

Cea mai comună legumă, folosită atât de des de gospodine la prepararea mâncărurilor gustoase, ceapa este pe bună dreptate un aliment-medicament. Datorită valorilor nutritive tratează răcelile, bronşitele şi calmează tusea, este un relaxant pentru sistemul nervos, un bun antianemic şi un excelent “soldat” care ţine celulele canceroase la distanţă.

Aliment foarte bogat în vitamina C, fibre, acid folic, vitamina B6 şi magneziu şi săracă în grăsimi saturate, sodiu şi colesterol, ceapa are valori nutritive perfecte pentru a scăpa de grăsimea în exces şi de colesterol. Ceapa mai are în compoziţie şi carbohidraţi, dar şi importante cantităţi de potasiu, calciu, fosfor, zinc, iod, cupru, vitamina A, E, C, complexul de vitamina B, precum şi substanţe cu proprietăţi antiseptice.

“Ceapa este şi un diuretic ce favorizează eliminarea sodiului din organism şi are şi proprietatea de a calma tusea şi de a desfunda căile respiratorii. De asemenea, este bine cunoscut faptul că ceapa este un somnifer natural foarte bun, fără efecte secundare, care nu dă dependenţă de niciun fel. Stările nervoase şi de agitaţie pot fi de asemenea calmate cu ajutorul unei cepe zdrobite, pe care să o ţinem la nas. Ceapa este considerată a fi cel mai puternic detoxifiant natural, deoarece curăţă organismul de toxinele din corp”, explică Marina Grigore, cu competenţă în apifitoterapie.

Ceapa este şi un puternic antiseptic, luptând împotriva infecţiilor provocate de bacterii, dar are şi proprietatea pe de altă parte, de a scădea tensiunea arterială, luptând împotriva colesterolului.

Orice probleme medicale aveţi, în primul rând vă recomandăm să cereţi sfatul unui medic.



