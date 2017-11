Fotbal. Chindia Târgovişte - Dunărea Călăraşi, scor 2-2, în Liga a II-a

Derby-ul etapei a 18-a, penultima a turului s-a desfăşurat sâmbătă la Târgovişte între Chindia şi Dunărea Călăraşi, formaţii aflate pe locurile 3, respectiv 2 în topul Ligii a 2-a. Dunărea continuă seria jocurilor fără înfrângere ajungând la cota 15 (12 victorii şi 3 remize) sub mandatul lui Dan Alexa. Cu 40 de puncte în cont, echipa de pe malul Borcei revine pe primul loc depăşind Sibiul care are acelaşi punctaj dar mai puţine goluri înscrise. Hermannstadt va juca abia luni seară urmând a întâlni în deplasare pe CS Mioveni. Sâmbăta viitoare, în ultima etapă a turului, Dunărea va juca acasă cu Metaloglobus Bucureşti. Până la finele anului, „galben – albaştrii2 se vor mai duela în primele două etape ale returului cu Academica Clinceni (et. 20 – acasă), respectiv CS Mioveni (et. 21 – în deplasare).