Bunele maniere la masa de scris. Cum se redactează o scrisoare şi de ce este interzis să trimiteţi una gata tipărită

Prima regulă de bază, indiferent dacă scrisoarea este de afaceri, de prietenie , de dragoste, de ură sau de speranţă este stima faţă de destinatar şi nu numai în formulele de politeţe, ci şi în gândul clar, în termenii adecvaţi textului. Pentru a vă atinge acest scop, nu putem indica formule, reguli, pentru că fiecare scrisoare depinde de cultura, caracterul şi educaţia celui care o scrie.



“Există totuşi două condiţii: acordul dintre conţinutul scrisorii şi stil precum şi un efort minim pe care trebuie să-l faci pentru a te exprima pe înţelesul destinatarului. Când scriem, să ne imaginăm că acele rânduri ar putea fi publicate sau că ar putea fi citite de către necunoscuţi. Oricât de intimă ar fi o scrisoare, nu trebuie să fie compromiţătoare pentru nimeni. Chiar dacă avem un conflict cu cineva şi alegem această cale pentru a-l rezolva, simţind nevoia de a-i spune câteva cuvinte care să-l usture, ne vom abţine. Să nu uităm că se compromite întotdeauna cel care foloseşte cuvintele urâte şi nu cel care le citeşte!”, explică Aurelia Marinescu.





Aspectul corespondenţei



1. Hârtia este un element foarte important şi aspectul unei scrisori depinde în mare măsură de ea. Deşi suntem în era ambalajelor policrome, a fotografiei în culori, nicio hârtie nu este mai potrivită decât cea de un alb imaculat.



2. Hârtia de scrisori nu este niciodată liniată, suprafaţa ei este netedă şi marginea tăiată drept. Se înţelege că plicul va fi de aceeaşi calitate şi culoare şi de o mărime potrivită (este bine ca hârtia să fie împăturită doar de două ori).

În mod obişnuit, se scrie numai pe o parte a colii. Dacă avem o hârtie de bună calitate, putem scrie pe ambele feţe, chiar dacă prezentarea va avea de suferit.



3. Se recomandă ca o scrisoare să fie scrisă de mâna – e o dovadă a consideraţiei faţă de destinatar. Ar fi bine să fie scrisă cu stiloul. Pledăm pentru frumos şi bună cuviinţă. Nimic extravagant, întâmplător în modul în care înţelegem să ne transmitem gândurile la distanţă. În mod firesc, şi cerneala trebuie să întregească imaginea de mai sus. Deci, cerneală albastră sau neagră. În nici un caz, roşie, verde, mov!



4. Dar să nu fim prea formalişti. De o bună bucată de vreme pixul a detronat stiloul. O scrisoare scrisă cu pixul nu va fi, în nici un caz, primită mai prost decât una scrisa cu stiloul. Trebuie să recunoaştem totuşi că scrisul nostru este mai frumos şi, totodată, mai personal dacă folosim stiloul.

5. O scrisoare dactilografiată sau scrisă la calculator şi printată va fi lipsită de acea notă personală de care am vorbit. Ea e rezervată, aproape în exclusivitate relaţiilor oficiale. Autorităţilor şi partenerilor de afaceri ne vom adresa obligatoriu printr-o astfel de scrisoare.



6. Sunt situaţii în care nu vom folosi niciodată calculatorul. Felicitările de orice fel, mulţumirile, scuzele,condoleanţele se scriu de mâna şi, cu atât mai mult, scrisorile de dragoste. Vă imaginaţi ce impresie ar face asupra iubitei o scrisoare scoasă la imprimantă. Cât priveşte textul propriu zis, nu trebuie să abuzaţi de semnele de exclamare sau de întrebare, după cum nu e cazul să subliniaţi cuvinte sau fraz eîntregi, aceasta fiind o dovadă că nu aveţi încredere în discernământul celui căruia i-aţi adresat scrisoarea.



7. După ce aţi terminat scrisoarea, nu reveniţi cu prea multe P.S.-uri (post scriptum-uri). Două sunt suficiente: P.S. şi P.P.S.

Semnătura se pune în dreapta, jos, după o formulă politicoasă, amicală sau afectuoasă - în funcţie de relaţia pe care o aveţi cu cel căruia îi scrieţi. Există formule consacrate, în special în scrisorile oficiale: "Al d-voastră, cu deosebit respect, inginer Dan Popa" sau "Va rog să primiţi încă o dată mulţumirile mele, inginer Dan Popa".



8. Reţineţi că textul trebuie încadrat în pagină, lăsând o margine de cca 3 cm pe care e bine să nu scrieţi nimic.

Şi acum să punem scrisoarea în plic. Hârtia se pliază o dată, cel mult de două ori, în funcţie de mărimea plicului. Acesta trebuie să fie de aceeaşi culoare cu hârtia pe care am scris. Este necesar ca adresa destinatarului să fie completă: nume şi prenume, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poştal, localitate, judeţ (sector).



9.Pentru scrisorile pe care le expediaţi în străinătate, respectaţi uzanţele fiecărei ţări. Numele expeditorului nu trebuie să lipsească (din diverse motive s-ar putea să vi se returneze scrisoarea). Locul lui este fie pe faţa plicului, în stânga, sus, fie pe spatele acestuia, în triunghiul care închide plicul. Timbrele trebuie să aibă valoarea cerută în funcţie de destinaţie. Ele se lipesc în dreapta sus, unul lângă altul, pe orizontală.



10.Ultimul "pas" în trimiterea unei scrisori este introducerea ei în cutia poştală. Dacă nu aveţi timp s-o faceţi şi apelaţi la cineva, regula cere ca, însemn de încredere, să i-o daţi deschisă. Aceeaşi regulă presupune ca persoana respectivă să o lipească în faţă dumneavoastră. Dacă trimitem scrisoarea prin personalul hotelului sau prin oameni de serviciu le-o înmânăm închisă.

Cartea care a ajuns bestseller naţional

Pretutindeni în lume, cărţile care ne învaţă normele comportamentului civilizat se bucură astăzi de un imens succes. “Codul bunelor maniere astăzi” nu face excepţie: la douăzeci de ani de la apariţie s-a vândut în peste 300.000 de exemplare. Scris cu inteligenţă, deplin adaptat uzanţelor moderne occidentale şi totodată celor româneşti, Codul este un veritabil bestseller naţional.

În urma extraordinarului succes al cărţii, autoarea, Aurelia Marinescu(licenţiată a Facultăţii de Limba şi Literatura Română), a fost invitată să vorbească la radio şi la televiziune, să dea interviuri, să scrie în reviste de mare tiraj pe tema comportamentului civilizat, să ţină cursuri de bune maniere la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a Universităţii Bucureşti.



