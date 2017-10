Aleşii locali din Călăraşi au capitulat în faţa elevilor: subvenţia de 50% la transportul în comun a fost aprobată

Alexandra Tuţă, olimpică de top, este preşedintele Asociaţiei de la finalul lunii mai. În perioada februarie 2016-mai 2017 a fost preşedinte al Consiliului Judeţean al Elevilor Călăraşi, iar în perioada iulie 2016-august 2017 a fost şi vicepresedinte al Consiliului Naţional al Elevilor. În primăvara acestui an, Alexandra Tuţă, adolescentă cu rezultate remarcabile la învăţătură, olimpică de la Colegiul Naţional “Barbu Ştirbei”, s-a aflat pe lista celor 16 tineri care au fost selectaţi de Consiliul Naţional al Elevilor să petreacă o zi alături de miniştrii din Guvernul României, ea fiind ministru de interne pentru o zi.

De asemenea, tânăra a fost premiată de Guvernul României, anul trecut, după ce a obţinut locul doi la Olimpiada Internaţională de Limba Franceză, de la Sofia (Bulgaria). Fermă în decizii, deschisă dialogului şi hotărâtă să-şi ducă planurile la îndeplinire, Alexandra s-a implicat pe plan local în demersuri pentru susţinerea drepturilor elevilor, pentru a le fi auzită vocea. Obţinerea subvenţiei de 50% la transportul public local a fost provocare, un demers la care s-a muncit constant, cu argumente, cu legea pe masă, care nu a lăsat loc de interpretări, în faţa cărora consilierii locali au capitulat.

Cum au fost „plimbaţi” elevii

„Totuşi, această reuşită nu a fost lipsită de eforturi susţinute şi de nenumărate discuţii cu aleşii locali. Primele dezbateri au avut loc în luna august, când Asociaţia, observând că în HCL nr. 115/2017 elevii nu erau consideraţi categorie de persoane beneficiară de subvenţii (deşi transmiseseră adrese în acest sens), i-a făcut o vizită domnului primar Daniel-Ştefan Drăgulin. Pentru a nu-şi asuma că elevii au fost omişi şi că legislaţia nu se respectă, domnul primar i-a asigurat pe elevi că legislaţia este respectată (urma a se dovedi că nu) şi că, în plus, Primăria Municipiului Călăraşi doreşte să asigure gratuitatea.

După nenumărate discuţii, proiectul respectiv a fost eliminat de pe ordinea de zi, cu promisiunea că va fi reluat în luna septembrie. Noul an şcolar era început, însă elevilor nu le erau respectate drepturile (deşi Primăria dezinformase opinia publică, asumându-şi că da), fapt ce a determinat Asociaţia Elevilor din Călăraşi să meargă din nou în audienţă. Promisiunile au fost aceleaşi, însă tot neonorate: proiectul de hotărâre se părea că nu exista, în schimb domnul primar semna adrese prin care obligaţia acordării subvenţiilor era transferată către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi (instituţie lipsită de competenţe în acest sens)”, povesteşte tânăra.

Proiectul, trecut de urgenţă la dezbatere



În urma presiunilor mediatice exercitate de conducerea Asociaţiei, precum şi a nenumăratelor discuţii privitoare inclusiv la interpretarea Legii educaţiei naţionale, proiectul a fost introdus, de urgenţă, joi, 28 septembrie, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local, conţinând totuşi aspecte care contraveneau prevederilor legale, precum condiţionarea acordării facilităţilor în funcţie de numărul de absenţe înregistrat.

Primul pas pentru apărarea drepturilor

Pentru a fi siguri că situaţia se rezolvă în favoarea lor, Asociaţia Elevilor din Călăraşi nu a lăsat lucrurile la voia întâmplării şi a fost prezentă în cadrul şedinţei. “Amendamentele privind eliminarea criteriului ilegal al absenţelor şi introducerea copiilor orfani şi a celor cu cerinţe educaţionale speciale în proiect au fost susţinute de consilierii locali PSD Călăraşi şi de doamna consilier PNL Camelia Croitoru, în final el fiind adoptat.

Este o victorie importantă pentru AECL şi pentru elevii călărăşeni şi un prim pas în campania de promovare şi de apărare a drepturilor elevilor, pe care ne-am asumat-o la nivel de organizaţie. Mulţumesc consilierilor locali pentru sprijin şi apreciez că, măcar în ceasul al XIII-lea, Primăria Municipiului Călăraşi a propus un proiect mai coerent.

Cu toate acestea, nu pot să nu aduc în atenţia publicului faptul că demersurile ar fi trebuit să fie de mult finalizate, în contextul în care legislaţia este foarte clară şi accesibilă, iar noi am fost încă din august orientaţi către dialog şi către comunicare deschisă. Totuşi, au fost preferate tergiversări, redactări deficitare şi impunerea unor criterii ilegale, fără să menţionez că am fost trimişi la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi, care nu are nicio competenţă în acest sens. Aceste aspecte mă dezamăgesc, pentru că elevii sunt singurii care au de suferit atunci când autorităţile locale nu îşi asumă educaţie şi respectarea legii drept priorităţi, respectiv obligaţii, însă este bine că există şi consilieri locali care ne susţin şi care ştiu cum să abordeze problema în beneficiul ambelor părţi. Transmit pe această cale şi că vor mai urma demersuri în scurt timp şi sper ca atunci autorităţile locale să ne trateze diferit, pentru că avem nevoie de sprijin pentru a putea să schimbăm învăţământul călărăşean în mai bine”, spune Alexandra.

Lupte „seculare”

Victoria însă a fost obţinută cu greu. Elevii spun că au purtat lupte seculare pentru a reuşi să determine autorităţile locale să respecte Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. După nenumărate discuţii cu aleşii locali, vizite, un proiect retras de pe ordinea de zi şi explicaţii pe legislaţie, în urma presiunilor exercitate, #AECL a făcut primul pas în lupta pentru apărarea drepturilor elevilor.

“Mulţumim pe această cale consilierilor locali, în special celor de la PSD Călăraşi, care au amendat proiectul, eliminând criteriul ilegal al absenţelor, propunând concomitent şi obţinând respectarea art. 84, alin. (2), neinclus în forma iniţială. Acesta din urmă fiind susţinut şi de Camelia Croitoru, consilier PNL. Aşadar, pot spune că sunt mândră, fiindcă după atât efort depus am reuşit într-un final să aducem dreptate elevilor şi să îi ajutăm în privinţa tuturor problemelor, astfel încât să beneficieze de ceea ce li se cuvine. Consider că fiecare dintre noi are drepturi şi atribu’ii, în cazul acesta ar trebui să ni le asumăm şi să le respectăm. Mă bucură faptul că uşor-uşor lucrurile încep să meargă şi că în sfârşit elevul este luat în considerare atunci când are ceva de spus. Astfel, Asociatia Elevilor din Călăraşi va continua cu alte demersuri privind respectarea drepturilor elevilor, unul dintre acesta fiind dreptul la o educaţie de calitate.”, a afirmat şi Lorena Vulpe, membru fondator al Asociaţiei.



Întrebările Asociaţiei

În timp ce felicităm reprezentanţii elevilor pentru campania de advocacy şi pentru eforturile susţinute în vederea câştigării unor drepturi legitime, întrebările elevilor sunt pertinente: de ce autorităţile locale nu au fost capabile să redacteze în timp util un proiect de hotărâre care să respecte legislaţia şi de ce au dezinformat opinia publică? Să fie rea-credinţă sau nepricepere? În timp ce ar fi fost de dorit ca domnul primar să fie prezent la această şedinţă, pentru a edifica nelămuririle, cert este faptul că victoria este a elevilor în mod integral, aceştia fiind ajutaţi de câţiva consilieri locali cărora le pasă de sistemul de învăţământ local!

Din luna august, de când a fost înfiinţată, Asociaţia Elevilor a demarat campanii de informare în 4 licee calarasene (Ştirbei Vodă, Mihai Eminescu, Danubius, şi ColegiulAgricol) cu privirile la drepturile elevilor, aşa cum sunt ele prevăzute în Statutul Elevului. De asemenea, există şi o campanie online cu privire la aceleaşi drepturi.



