Un australian, primul adversar al ”greului” Bogdan Dinu, în 2017

Pe 6 mai, în Sala Sporturilor din Timişoara, va avea loc gala de box profesionist „Seara Spartanilor”. Unul dintre boxerii invitaţi de organizatori să urce în ring cu această ocazie este şi buzoianul Bogdan Dinu.





Adversarul pugilistului buzoian este un boxer din Australia, Bowie Tupou, în vârstă de 34 de ani. Pugislistul australian, originar din Tonga, are 31 de meciuri la profesionişti, cu 26 de victorii, dintre care18 prin Knock Out, şi 5 înfrângeri. În ultimul meci, disputat pe 7 octombrie 2016, Bowie Tupou a pierdut în faţa pugilistului american Julius Long.





Bogdan Dinu, care în această perioadă se pregăteşte la Buzău, în propria sală din incinta Stadionului Gloria, a urmărit deja câteva meciuri ale pugilistului australian şi spune că duelul cu acesta nu va fi deloc uşor.





Pentru Bogdan Dinu, meciul în care se va bate la Timişoara, la începutul lunii mai, este primul din acest an. Pugilistul buzoian in vârstă de 30 de ani a urcat ultima dată în ring pe 16 octombrie, anul trecut, la Circul Globus din Capitală, când l-a învins prin Knock Out tehnic pe georgianul Davit Gorgiladze.





De-a lungul carierei la profesionişti, pugilistul de categorie grea Bogdan Dinu a susţinut 16 partide, toate câştigate, dintre care 12 prin Knock Out.