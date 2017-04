Sărbătoarea judeţului, cu soldaţi romani, gladiatori şi ateliere de prelucrare a osului

Consiliul Judeţean îşi propune să organizeze, din această vară, un festival judeţean dedicat promovării judeţului Buzău şi a oportunităţilor de turism pe care acesta le oferă. Proiectul de hotărâre privind organizarea primei ediţii a festivalului se va afla pe masa consilierilor judeţeni, în şedinţa de vineri. Bugetul total alocat organizării evenimentului este de 120.000 de lei.





Conform documentului, festivalul intitulat „BUZĂU FEST” ar urma să se desfăşoare în fiecare an, în primul week-end al lunii iunie însă, de la an la an, tematica manifestărilor ar trebui să fie diferită.





Ediţia din acest an îşi propune să readucă în faţa buzoienilor evenimente din perioada antică prin organizarea unor tabere şi a unor ateliere de creaţie cu caracter antic, respectiv meşteşuguri tradiţionale, tradiţii, jocuri romane sau recrearea unor bătălii celebre pentru care vor fi invitate la Buzău trei trupe: Garda Apulum din Alba Iulia, Terra Dacica Aeterna din Cluj Napoca şi Geto Dacii din Moldova din Iaşi.





Pentru prima seară de festival, organizatorii au programat o paradă cu torţe pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, urmând ca sâmbătă şi duminică, la Sărata Monteoru, să fie organizare tabere şi ateliere antice de prelucrare a osului, a lemnului, monetărie, întreţinere echipamente, bucătărie tradiţională, antrenamente soldaţi şi gladiatori.





Şi comunele buzoiene îşi vor putea promova ofertele de turism. În acest sens, mai multe primării s-au înscris deja la eveniment, iar festivalul a fost deja promovat în cadrul târgurilor de turism de la Bucureşti şi Chişinău unde Consiliul Judeţean a participat anul acesta.