Plantele din flora spontană care ne ajută să depăşim sănătoşi şocurile termice ale toamnei. Cum ne ajută cătina, păducelul sau sunătoare

”Acum se recoltează măceşe, cătina, păducelul, bobiţele acelea roşii, ca nişte măceşe dar mai mici. De la păducel se întrebuinţează atât fructele, cât şi frunzele. Sunt bune pentru ceaiuri şi pentru sănătate. Aceste plante medicinale fie pentru a fi folosite în starea lor naturală, fie pentru a fi conservate pentru iarnă. Acum folosim această grupă de plante iar primăvara şi vara avem alte grupe de plante medicinale”, spune horticultorul Costel Vânătoru.

Fructele de pădure sunt o permanentă sursă de energie furnizată organismului uman printr-o multitudine de beneficii pentru sănătatea omului sub forma de vitamine, minerale şi diverşi compuşi organici. Ne putem bucura de nutrienţii şi aroma fructelor de pădure consumându-le indiferent de sezon, fie rece, fie cald sub forma de ceai de fructe de pădure.

”Păducelul ajută foarte mult inima, scade tensiunea, măceşele au şi ele conţinut ridicat de vitamina C şi contribuie foarte mult la menţinerea imunităţii, mai ales în momentele acestea când temperatura scade iar corpul trece de la căldură la frig şi avem nevoie de întăritoare. Cătina care acum se recoltează şi ea şi se conservă este şi ea foarte bună pentru că are foarte multă vitamina C, are caroten. Iarăşi este o plantă foarte bună pentru menţinerea imunităţii”, spune cercetătorul buzoian.