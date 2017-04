ANI l-a declarat incompatibil pe Sorin Gheorghe, prefectul interimar al judeţului Buzău

Agenţia Naţională de Integritate a constatat faptul că Marian Sorin Gheorghe s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 februarie 2013 – 20 aprilie 2015, întrucât simultan cu exercitarea funcţiilor publice în cadrul Primăriilor Blăjani şi Mărăcineni, judeţul Buzău, respectiv la Instituţia Prefectului Judeţul Buzău, a exercitat şi funcţia contractuală de director de cabinet la Cancelaria Prefectului.





Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispoziţiile legislaţiei potrivit căreia „funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate”.





Persoana evaluată a fost informată despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Sorin Gheorghe a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.





„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară si se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnitătii, functiei sau activitătii respective […]”.





„Persoana […] faţă de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.





Sorin Gheorghe a recunoscut, într-un interviu acordat Focus FM, că a ocupat funcţia de secretar al Primăriei Blăjani, în urma unui concurs, însă s-a autosuspendat din funcţie imediat după ce a depus jurământul. La fel s-a întâmplat şi în ceea ce priveşte funcţia de secretar la Primăria Mărăcineni.

"Menţionez că în acel comunicat se specifică faptul că am exercitat simultan funcţia publică şi funcţia de director de cabinet, ceea ce nu este adevărat întrucât am fost suspendat din funcţia publică pe toată perioada în care am exercitat funcţia de director de cabinet", a spus Sorin Gheorghe.