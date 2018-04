VIDEO Parada Junilor va fi duminică la Braşov. Sunt aşteptaţi peste 40.000 de oameni. Vor fi restricţii de circulaţie

Junii vor defila călare pe traseul tradiţional: Piaţa Unirii - Strada C-tin Brâncoveanu- G. Bariţiu - Piaţa Sfatului –Mureşenilor- Eroilor – Republicii - Piaţa Sfatului - Apolonia Hirscher - str. Poarta Schei – (Junii Tineri urcă pe Tiberiu Brediceanu şi coboară pe Ghe. Baiulescu) - Prundului - Pe Tocile – Podul Creţului. La paradă sunt aşteptaţi peste 40.000 de oameni. Defilarea Călare prin oraş începe la orele 11.00 în Piaţa Unirii, iar sosirea la Pietrele lui Solomon este estimată între orele 13.00-13.30 . Acolo fiecare societate se îndreaptă spre platoul pe care-l administrează, unde sunt aşteptaţi Juni de către rudele şi invitaţii lor. După ce junii din cele sapte cete îndeplinesc ritualul cântării Troparului Învierii şi al Horei Junilor, cinstesc un pahar de vin cu invitatii şi pornesc petrecerea câmpenească până la orele 18.00 jucând vechile jocuri specifice cartierului.

Tradiţie unică în Europa

Para junilor de la Braşov este unică în Europa. Ordinea defilării cetelor de juni este deja tradiţie: mai întâi Junii Tineri, urmaţi de Junii Bătrâni, Curcani, Dorobanţi, Braşovecheni, Roşiori şi Albiori. Coloana este deschisă de fanfară. Fiecare grup are în frunte vătaful, urmat de stegar, încadrat de cei doi armaşi. Vătaful poartă lenta roşie pe piept, iar armaşii, mare şi mic, albastră şi galbenă, formând astfel tricolorul, ca pe vremea când acesta era interzis. Cele şapte cete de juni există încă de la 1700. Cea mai veche este ceata Junilor Tineri, iar ultima înfiinţată, este cea a Junilor Dorobanţi, grup format din bărbaţi căsătoriţi. Junii tineri numără astăzi circa 30 de membri. Steagul acestora are pe o faţă imaginea Liceului Şaguna, iar pe cealaltă un june călare. Ei poartă pălării cu tricolor. Junii bătrâni (1834) provin din grupul junilor tineri, care s-au căsătorit între timp. În fiecare an, de Rusalii, ei organizează pentru tineri „Jocul strămoşesc din Varişte“. Junii curcani (1879) au pe drapel chipul lui Mihai Viteazul şi junele călăreţ. Ei poartă căciulă neagră cu „ţoc“ şi pene de curcan. Junii Dorobanţi (1924) sunt un grup desprins din cel al curcanilor. Ei poartă o căciulă brumărie. Junii Roşiori (1908) numără aproximativ 80 de membri. Au acelaşi steag ca Junii Curcani, dar poartă chipiu cu pompon roşu. Junii Albiori (1869) poartă căciuli albe, iar Junii Braşovecheni (1922) poartă căciuli negre cu ţugui.

Restricţii de circulaţie

Parada junilor impune rectricţii de circulaţie. Începând cu ora 7.30, pe tot parcursul zilei – va fi blocat accesul auto spre Pietrele lui Solomon, din Piaţa Unirii. Riveranilor li se va permite accesul între Piaţa Unirii şi str. Podul Creţului până la ora 10.00 şi după ora 14.00. La ora 10.00 va fi blocat accesul auto spre Piaţa Unirii – în dreptul Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie (Maternitate); Şirul Gheorghe Dima, str. Constantin Brâncoveanu str. Prundului şi str. C-tin Lacea vor fi închise. La ora 10.30 va fi blocat accesul auto pe str. Mureşenilor; la ora 11.15 accesul auto pe b-dul Eroilor va fi închis.

Şi anul acesta traficul auto va fi restricţonat pe strada Constantin Lacea, de la intersecţia cu strada Luca Arbore şi până spre piaţa Unirii, în intervalul 9.45 – 11.00, accesul fiindu-le permis doar riveranilor. Secvenţial, traficul va fi redeschis pe măsură ce coloanele de juni vor trece pe fiecare stradă.

„Pentru a evita blocajele de circulaţie, facem un apel la conducătorii auto, inclusiv riveranii, să evite, în intervalele orare menţionate, zona centrală şi cartierul Schei. Totodată, pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestui eveniment îi rugăm pe toţi conducătorii auto sa evite, în acelaşi interval orar, parcarea maşinilor în Piaţa Unirii şi pe străzile adiacente acesteia, unde se strâng grupările de juni”, a precizat viceprimarul Laszlo Barabas.