Unde va ajunge bătrânul bătut crunt într-un pasaj din Braşov. Familia sa a refuzat să îl ia acasă

Mediculul Vasi Rădulescu care s-a ocupat de campania de strangere de fonduri pentru Dumitru Neculai a postat pe Facebook un mesaj în care explică cum a încercat să îl ajute pe bătrân. Familia a refuzat să îl primească, iar statul i-ar fi dat o pensie de 35 de lei.

„După nişte aventuri la Focşani în care s-a încercat pensionarea pe handicap (demenţă formă medie), am aflat că încadrarea era în grad III şi asta însemna...atenţie mare...şi mai mare atenţie...suma de 35 de lei pe lună de la statul român! Spitalul nu-l putea ţine acolo, pentru că aveau zeci de pacienţi şi pentru că nu era asigurat. Credeţi că asistenţa socială ar fi rezolvat ceva? Vă spun eu: nu! Am rugat familia să îl ia pe tatăl lor o perioadă până găsim o soluţie. Păi stai că nu putem, păi nu avem unde, păi... Am sunat la centre şi nu aveau loc. Sau nu aveau condiţii pentru un om care necesită atenţie deosebită. Să îi luăm o casă, au zis unii. Serios? Să stea singur un om cu Alzheimer? Exclus. Să dăm banii familiei. Păi nu erau ai familiei, îmi pare foarte rău. Erau daţi de oameni buni care au vrut să ajute bătrânul bătut la Braşov, scăpat cu viaţă ca prin minune“, a sciris medicul Vasi Rădulescu pe Facebook.

Soluţia a venit tocmai din Bihor. „Am găsit un domn taman în Bihor, la Tinca. Un mare om, care în centrul său are grijă de 300 de oameni. Ia din toată ţara. Ne-am gândit că e bine, că se va rupe de Focşani şi Braşov, că va avea supraveghere, că nu va bea, că va avea toate condiţiile. Bun, dar ce facem cu banii? Ne-am gândit aşa: să facem o casă acolo, cu curte, cu un animal, aproape de centru. Să o dăm în uz domnului Dumitru, dar să aparţină de centrul domnului Paşca Viorel. Să mai punem 1-2 oameni în ea. Ea în timp să rămână pentru acel scop, de a ajuta şi alţi oameni în nevoie. Sunt teribil de mulţi. Totul transparent. Cu voia voastră. Dacă îi cumpărăm pe undeva ceva, o să fie dezastru. Garantez. Dacă îl punem să stea singur, la fel. Iar banii nu sunt ai familiei sau ai mei. Banii sunt ai donatorilor care au vrut să-l ajute pe domnul Dumitru. Şi vreau să-i facem bine, nu mai mult rău. De rău a tot avut parte“, a mai scris medicul Vasi Rădulescu pe Facebook. Comentariile au început să curgă, majoritatea oamenilor declarând că sunt de acord cu soluţia găsită.

Agresorii vor fi judecaţi pentru tentativă de omor

Între timp, cei doi agresori, Ceplinsche Adrian (18 ani) şi Mircea Mihai Constantin (23 ani) au fost trimişi în judecată. Au fost acuzaţi iniţial de lovituri şi alte violenţe şi tulburarea liniştii publice. Anchetatorii au schimbat încadrarea faptei în tentativă de omor. Potrivit anchetatorilor cei doi inculpaţi nu au urmărit să îl omoare pe bătrân, dar au acceptat posibilitatea că acesta ae fi putut deceda în urma loviturilor. Ei riscă până la 12,5 ani de închisoare dacă vor fi găsiţi vinovaţi. Atacul a fost unul extrem de violent şi a fost surprins de o cameră de supraveghere aflată în pasaj. Pe imagini se vede cum bătrânul este lovit fără milă, împins pe scări şi bătut în continuare, deşi era inconştient. Atacul a durat 38 de secunde, timp în care bătrânul a fost lovit de 21 de ori. De 9 ori cu pumnii şi de 12 ori cu picioarele. Majoritatea loviturilor au fost în zona capului, feţei şi a coastelor.

Citeşte şi:

Viaţa bătrânului bătut crunt în Braşov, povestită de fostul lui angajator: „Mi-e milă de cei care au dat bani pentru el. Vor fi dezamăgiţi, cum am fost şi eu“