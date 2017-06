Crosul Hospice „Aleargă tu pentru ei“  va fi pe 1 iulie la Braşov. Toate fondurile vor fi folosite pentru tratamentul bolnavilor de cancer. Vă puteţi înscrie online

Crosul Hospice va fi pe Aleea de sub Tâmpa. FOTOArhivă.

Cei care doresc să se înscrie în competiţie o pot face online, pe site-ul HOSPICE (http://team.hospice.ro), până în 28 iunie, ora 00.00. Cei care se înscriu şi achită taxa până la data de 17 iunie, beneficiază de o reducere de 5 lei, la oricare dintre cursele alese. O persoană poate concura la o singură probă din competiţie. Competiţia are patru curse: 600 de metri pentru copii de până la 7 ani, cursa de 2km pentru copii de la 7 la 15 ani, cursa de 4 km pentru cei cu vârste între 15 şi 18 ani şi cursa de 10 km pentru cei de peste 18 ani. Toate fondurile strânse vor merge către Hospice pentru a ajuta bolnavii de cancer. Înscrierea costă 25, 40 sau 50 de lei în funcţie de cursa aleasă.

Înscrieri în competiţie vor avea loc şi în ziua concursului, între orele 8.00-8.45, pe Aleea de sub Tâmpa, însă pentru alergătorii care se înscriu la faţa locului, organizatorii vor distribui kit-uri de participare doar în limita stocului disponibil. Toate informaţiile referitoare la înscrieri sunt disponibile pe site-ul fundaţiei sau la numărul de telefon 0728 130 076.

Toţi participanţii vor primi un voucher pentru un serviciu medical gratuit oferit de Hiperdia şi kit de alergător cu tricou Hervis. Competiţia pune la bătaie premii valoroase pentru alergătorii care ajung pe podium, dar şi premii surpriză pentru concurenţi şi spectatori, la o tombolă la care preţul biletului este 5 lei (week-enduri la hoteluri şi pensiuni din ţară, bilete la Summer Well, salt cu parapanta - Paramania, scubadiving în Bucureşti, intrări la Parc Aventura, intrari la Karting Ghimbav, experienţă off road la Sinaia cu Best Romanian DMC, experienţă escape cu Obscuria, experienţă escape cu Mystery Rooms Brasov, şedinţă călarie la Ghimbav, intrări la locurile de joacă Oaki, abonamente la centrele spa Belaqva, intrări la Paradisul Acvatic şi la Therme Bucureşti şi multe altele).