Braşovul intră de vineri în sărbătoare. Mii de turişti străini sunt aşteptaţi la Parada Junilor. Nu vor lipsi concertele şi târgurile tradiţionale

Sărbătorile oraşului vor începe vineri dimineaţa cu deschiderea târgurilor: Târgul de meşteri populari (Piaţa Sfatului), Street-food (M. Weiss) şi Târgul de produse hand-made (aleea de la Parcul Titulescu). Vineri va fi şi prima zi de concert, în Piaţa Sfatului, spectacolele de deschidere fiind susţinute de copiii de la Kid Music şi grupul Folk Românaşul. De la ora 15.00, membrii Asociaţiei Musashino Japonia vor prezenta un program dedicat celor 25 de ani de prietenie dintre Braşov şi Musashino. De la ora 18.30 va începe Seara şlagărului românesc, iar pe scenă vor urca: Stela Enache, Mihai Constantinescu, Corina Chiriac şi Conexiuni. Tot vineri, de la ora 20.00, în Piaţa Enescu, braşovenii şi turiştii se vor putea delecta cu filme de scurt metraj.

Sâmbătă, la întâlnirea cu publicul vor veni Carla’s Dream, Matteo şi Trupa Coco, de la ora 19.00, după ce în cursul după-amiezii, începând cu ora 17.00, vom avea, tot în Piaţa Sfatului, momente artistice ale copiilor de la şcolile şi ansamblurile din Braşov. De la ora 20.00, iubitorii de film sunt invitaţi la “The Great Pretender”, un documentar cu Freddie Mercury, tot în Piaţa Enescu.

Parada Junilor, punctual culminant al sărbătorii

Evenimentul cel mai aşteptat din timpul Zilelor Braşovului este Parada Junilor, care va avea loc duminică, va începe de la ora 11.00 şi se va desfăşura pe traseul devenit deja tradiţional: Piaţa Unirii, str. C-tin Brâncoveanu, Str. G. Bariţiu, str. Mureşenilor, Bd. Eroilor, Str. Republicii, Piaţa Sfatului, Str. Apollonia Hirscher, str. Poarta Schei, str. Prundului, Piaţa Unirii, Pietrele lui Solomon.

Tot duminică, iubitorii de folclor vor avea ocazia să îşi asculte artiştii de muzică populară preferaţi în cadrul a două concerte folclorice în Piaţa Sfatului: primul va începe de la ora 11.30 şi îi va avea ca protagonişti pe elevii de la Şcoala Populară de Artă, iar cel de al doilea va începe la ora 18.30, când pe scenă vor urca ansambluri de dansuri româneşti, maghiare, germane şi elene, după care spectatorii vor putea particpa la recitalurile Danielei Condurache şi al lui Nicolae Furdui Iancu. De la ora 20.00, în Piaţa Enescu, va rula celebrul film din anii ‘70, “Love Story” (Poveste de dragoste).

Junii simbolizează cetele de „flăcăi“ care erau luaţi din sânul familiei şi duşi pentru o perioadă la Pietrele lui Solomon, unde erau supuşi unui antrenament dur care să-i pregătească pentru apărarea cetăţii Braşovului. În fiecare an junii, însoţiţi de fanfară, şi călare pe cai îi salută pe braşoveni. În Piaţa Unirii înconjoară de trei ori statuia Eroului Necunoscut, iar apoi cele şapte grupuri de juni se încolonează într-o ordine devenită lege şi trec prin tot centrul Braşovului. Cu toţii îi salută pe oamenii veniţi să-i vadă cu tradiţionalul „Hriston a Înviat“. După paradă junii şi braşovenii se aducă la o petrecere câmpenească la Pietrele lui Solomon.

Ordinea defilării este mereu aceeaşi

Ordinea defilării cetelor de juni este deja tradiţie: mai întâi Junii Tineri, urmaţi de Junii Bătrâni, Curcani, Dorobanţi, Braşovecheni, Roşiori şi Albiori. Coloana este deschisă de fanfară. Fiecare grup are în frunte vătaful, urmat de stegar, încadrat de cei doi armaşi. Vătaful poartă lenta roşie pe piept, iar armaşii, mare şi mic, albastră şi galbenă, formând astfel tricolorul, ca pe vremea când acesta era interzis. Cele şapte cete de juni există încă de la 1700. Cea mai veche este ceata Junilor Tineri, iar ultima înfiinţată, este cea a Junilor Dorobanţi, grup format din bărbaţi căsătoriţi. Junii tineri numără astăzi circa 30 de membri. Steagul acestora are pe o faţă imaginea Liceului Şaguna, iar pe cealaltă un june călare. Ei poartă pălării cu tricolor. Junii bătrâni (1834) provin din grupul junilor tineri, care s-au căsătorit între timp. În fiecare an, de Rusalii, ei organizează pentru tineri „Jocul strămoşesc din Varişte“. Junii curcani (1879) au pe drapel chipul lui Mihai Viteazul şi junele călăreţ. Ei poartă căciulă neagră cu „ţoc“ şi pene de curcan. Junii Dorobanţi (1924) sunt un grup desprins din cel al curcanilor. Ei poartă o căciulă brumărie. Junii Roşiori (1908) numără aproximativ 80 de membri. Au acelaşi steag ca Junii Curcani, dar poartă chipiu cu pompon roşu. Junii Albiori (1869) poartă căciuli albe, iar Junii Braşovecheni (1922) poartă căciuli negre cu ţugui.

Intrare gratuită la muzee

În toate cele trei zile intrarea la muzeele din Braşov va fi gratuită. Asociaţia Amural va prezenta zilnic, începând cu ora 19.30 un spectacol de video-mapping, la corpul T al Universităţii Transilvania şi la Poarta Şchei.

„Sperăm să avem parte de zile cât mai frumoase, astfel încât braşovenii şi turiştii să participe la toate evenimentele din această perioadă. Anul acesta am încercat o abordare diferită a modului de organizare şi am dat şansa celor interesaţi nu doar să vină cu propuneri, ci să se implice activ în organizarea acestui eveniment. Astfel, avem ONG-uri şi parteneri privaţi care organizează şi coordonează în mod direct activităţi din cadrul Zilelor Braşovului, cum ar fi: evenimentele pentru copii din Parcul Titulescu, proiecţiile de film, activităţile artistice din Piaţa Enescu, târgurile şi altele, astfel că putem spune că este un eveniment oferit de braşoveni pentru braşoveni. Eu cred că Zilele Braşovului înseamnă, în primul rând, o ocazie de a fi împreună, toţi braşovenii şi, în al doilea rând, un prilej pentru noi toţi, localnici şi turişti, de a sărbători Braşovul, cel mai frumos oraş din România“, a declarat George Scripcaru, primarul municipiului Braşov.