Aproximativ 100 de persoane protestează la Braşov faţă de ordonanţa privind graţierea: „Jos Penalii! În democraţie, hoţii stau la puşcărie“

Oamenii s-au adunat în faţa Prefecturii începând cu ora 18.00. Unii dintre ei au avut pancarte cu elefanţii roşii desenaţi, dar şi cu mesaje de genul: „În democraţie hoţii stau la puşcărie“ sau „DNA vine să vă ia“ sau „La închisoare, nu la Guvernare“. Protestul la care s-au adunat aproape 100 de oameni este unul paşnic şi decurge fără incidente. Principalul mesaj transmis de braşovenii ieşiţi în stradă a fost „Jos Penalii“.

„Nu se poate să îţi baţi joc aşa de munca sistemului de justiţie din România. S-au chinuit să îi prindă, să intrumenteze dosare, iar acum ei vor să le dea drumul. Nu este normal aşa ceva“, a spus Mihai Cornea, protestatar.

„Nu putem să stăm şi să acceptăm o astfel de încălcare a statului de drept. Nu ne putem lăsa călcaţi în picioare. Vor practic să legifereze hoţie. Eu nu pot să-i spui copilului mei: Fură mamă câ îţi dau ăştia drumul“, a spus Mirela Ivan, protestatar.

„Timp de 25 de ani am auzit de la parinţii mei cum "ăştia fură şi nu li se întâmplă nimic". Am crescut frustrat că statul Român lăsa oameni care evident furau din bugetul de stat liberi. Niciodată nu m-am gândit că va exista o instituţie care să-i ancheteze pe "ăia". A venit DNA-ul peste ei şi bineînţeles ei sunt supăraţi tare. Acum, după alegeri, vor să modifice codurile penale pentru a dezincrimina abuzul în serviciu, (peste 30% din dosarele DNA) vor să dea ordonanţă de urgenţă pentru a-i scoate din pârnaie pe "ăia" care au furat de au rupt. Sunt mulţi care se gândesc că "ce bă, unde e marea problemă că un funcţionar nu a fost atent la ce calitate are bitumul de pe stradă". Acelui om i-aş răspunde aşa: "Sunt şanse ca în 1-2 ani să se producă accidente cu victime din cauza calităţii proaste a drumului". Dacă deschidem ochii ne dăm simplu seama că aceste legi sunt făcute de "ăia" pentru "ăia". De cei care ne fură, ne omoară, ne distrug viitorul prin educaţie slabă. E greu să opreşti un asemenea val de ilegalităţi şi de luptă împotriva statului de drept. Dar noi suntem societatea pentru care statul de drept există“, a declarat Radu Hosuu, iniţiatorul protestului de astăzi anunţat pe Facebook. Un nou protest este anunţat deja la Braşov duminică la ora 17.00.