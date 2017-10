Primarul care vrea să închidă primăria. Instituţia a intrat în colaps după mărirea lefurilor. „N-am bani de nimic. Nici de utilităţi, nici de salarii. Zero!“

Ştefan Cojocariu, primarul social-democrat al comunei Dimăcheni, o unitate administrativă mică şi săracă din judeţul Botoşani, este gata să închidă instituţia din cauza lipsei de fonduri şi a datoriilor. Edilul comunei botoşănene susţine că a ajuns la fundul sacului încă de la începutul anului când a primit la buget o sumă nesemnificativă. Lucrurile s-au agravat din luna august, odată cu măririle salariale ale funcţionarilor publici garantate prin Legea 153/2017.



Primarul se arată acum ferm în declaraţii şi susţine că, dacă nu primeşte ajutor de la Consiliul Judeţean Botoşani, pune lacăt pe sediul instituţiei şi trimite toţi oamenii acasă. „Nu am bani de nimic, nici de utilităţi, nici de salarii. Zero! Dacă nu primesc nici luna asta ajutor atunci pun lacăt pe primărie“, susţine edilul în faţa ziariştilor.



Elevi puşi să meargă pe jos la şcoală



Dimăcheniul este o zonă agricolă săracă şi are doar 1.400 de locuitori şi aproape nicio perspectivă. Sărăcia este o constantă a zonei, dar şi a instituţiilor publice. În momentul de faţă, primăria din nordul judeţului Botoşani are datorii la iluminatul public, dar şi la compania care adună gunoiul din cele cele trei sate care formează comuna. Mai mult decât atât, profesorii navetişti, majoritari în comună, vin pe banii lor pentru a preda la şcoala din Dimăcheni. „Nu am bani să le decontez naveta. Nu am ce să fac“, spune edilul din comună.



Totodată, elevii care vin în Dimăcheni, satul reşedinţă de comună, acolo unde se află singura şcoală din localitate, sunt nevoiţi de două săptămâni să bată pe jos şi câte 5-6 kilometri zilnic. Primăria nu mai are bani nici pentru motorină, pentru a alimenta microbuzul şcolar. „Au fost probleme şi săptămâna trecută, sunt şi săptămâna aceasta. Eu n-am bani să pun motorină zilnic să meargă microbuzul. Îmi pare rău pentru copiii, dar sunt la fundul sacului“, spune primarul.



Angajaţii primăriei stau de trei luni cu frica în sân că va veni şi ziua când nu-şi vor mai putea lua salariile. Oricum, la iarnă angajaţii ar sta în frig în birouri fiindcă Primăria n-are bani nici de lemne.



Lefuri plătite cu banii de fântâni



Pentru a reuşi să achite salariile pe luna septembrie şi octombrie, edilul din comună a cheltuit şi banii primiţi de la Guvern cu altă destinaţie. Mai precis, pentru salariile pe luna septembrie a angajaţilor, Primăria Dimăcheni a cheltuit toţi banii destinaţi săpării unor fântâni de mare adâncime în comună. Localitatea este devastată de secetă în fiecare vară, iar aceste fântâni erau cu adevărat o necesitate. Mai mult decât atât, în Dimăcheni, în această vară, a fost decretată stare de alertă din cauza lipsei apei. Cu toate acestea, edilul a sacrificat apa oamenilor din comună pentru plata salariilor majorate începând cu luna august printr-o hotărâre de consiliu local.



Bugetari trimişi prin sat după impozite



Pentru a fi asigurate lefurile pe luna octombrie, referenţii Primăriei Dimăcheni au umblat din poartă în poartă pentru a strânge impozitele restante. Din banii strânşi a fost plătită şi o factură la curent, fiindcă instituţia risca să rămână fără lumină.



Primarul Ştefan Cojocariu susţine că falimentul primăriei este cauzat, în principal, de sărăcia din zonă. Situaţia critică a bugetului local nu l-a împiedicat însă să-şi majoreze cu 25% leafa lui şi a viceprimarului. „Bugetul este foarte mic la începutul anului. Nu am ce să fac cu acei bani. Eu trebuie să achit salarii, să plătesc naveta, consumabile, investiţii. Plus că în comună eu n-am agenţi economici. Cu o populaţie îmbătrânită, de 1.400 de locuitori, ce să pot să fac?“, se îndreabă retoric edilul.



Fond de salarii de 90.000 de lei lunar



Deşi primarul evită subiectul majorării salariilor, „secundul“ său din instituţie a recunoscut în urmă cu o lună că „s-a umblat“ la salarii. „Am rămas fără bani după ce am crescut salariile personalului şi tot aşteptăm rectificarea bugetară. Bugetul este gol“, a declarat în septembrie viceprimarul comunei Dimăcheni, Valentin Albu. Deşi primarul Ştefan Cojocariu neagă că aceste creşteri salariale au dezechilibrat total bugetul comunei, cifrele oficiale sunt mult mai grăitoare. Bugetul lunar brut de salarii la Dimăcheni se ridică la 90.000 de lei. Primăria are 15 angajaţi, deci asta înseamnă o leafă în medie de 6.000 de lei brut.

