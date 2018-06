Cine au fost cu adevărat arienii, dincolo de legendele naziste. Au trăit în Asia, erau păstori şi credeau într-un singur zeu

Astăzi, noţiunea de ”arian” este încărcată de conotaţii negative. Instictiv, aproape toată lumea se gândeşte la nazism şi propaganda ideologiei naţional-socialiste germane din perioada interbelică. Odată cu Adolf Hilter şi nazismul, ”arian” a devenit sinonim cu extremismul şi rasa pură propovăduită de nazişti.

Conform acelor teorii, rămase până astăzi în mentalul colectiv, un arian este nordic, blond şi un adevărat simbol al civilizaţiei superioare expansioniste. Cercetării au arătat însă că tot ceea ce au susţinut naziştii cu privire la rasa ariană sunt pur şi simplu aberaţii, iar adevăraţii arieni erau total diferiţi de ceea ce îşi imagina multă lume, prin prisma ideologiei naziste.

Rasa pură inventată de naţionalişti

La începutul anilor 20, ”rasa pură” sau ”rasa ariană” reprezenta idealul naţionalismului german extremist. Mai târziu, odată cu instaurarea regimului nazist al lui Adolf Hitler, ”rasa ariană” era un simbol al civilizaţiei care trebuie să controleze lumea populată cu ”rase impure”. Culmea, naziştii au investit sume uriaşe în tot soiul de institute de cercetare pseudo-istorică şi pseudo-antropologică, pentru a demonstra existenţa ”rasei ariene”. Conform ideologiei naziste rasa ariană era o rasă nordică, una care stătea la baza poporului german şi care cucerise întreaga Europă, dar şi o bună parte din Asia, răspândind civilizaţia. Conform aceleaşi ideologii, arienii erau blonzi, înalţi, cu pielea albă şi ochii albaştri şi aveau rădăcini nordice. Originea acestor teorii poate fi găsită, culmea, în Franţa, în scrierile contelui de Gobineau.

Acesta în 1850 elabora teoria ”rasei superioare”. Mai târziu, discipolul său, Houston Stewart Chamberlain, a folosit pentru prima dată termenul de arian pentru a descrie rasa albă şi implicit în concepţia lor ”rasa superioară”. Conform teoriilor lui Gobineau şi Chamberlain, această rasă ar fi fost vorbitoarea unei limbi indo-europene şi ar fi stat la baza tuturor progreselor din istoria umanităţii. Ea era pusă în opoziţie cu rasele galbenă şi neagră, pe care ar fi trebuit, conform părerii celor doi, să le controleze. Totodată, atât Chamberlain, cât şi Gobineau, credeau că rasa ariană era de fapt rasa nordică. Deşi o bună parte a antropologilor vremii au respins aceste teorii, Adolf Hitler le-a folosit pentru a-şi duce planurile la bun sfârşit.

Arienii, un neam nomad de crescători de animale stabilit în Iran

După 1960, s-a demonstrat definitiv că toate aceste teorii sunt pur şi simplu aberaţii. Adevăraţii arieni nu au nicio legătură cu rasa nordică şi cu atât mai puţin cu Europa. Cei mai proeminenţi istorici afgani, Habibi şi Ahmad Ali Kohzad, arată că de fapt arienii proveneau din zona Iranului şi Afganistanului actual. Mai precis aceştia s-au cristalizat ca uniune de triburi pe malurile râului Amu Daria, o zonă propice agriculturii. De altfel, conform părerii acestor specialişti, originea arienilor poate fi căutată undeva în preistorie, mai precis în neolitic. Conform specialistului Hamid Naweed, arienii au fost grupuri de populaţii venite din câmpiile Siberiei şi mai apoi constituite în uniuni de triburi în Asia Centrală.

”Primele triburi venite dinspre nord, probabil din câmpiile Siberiene şi care s-au stabilit în regiunea Sogdiana şi Balk, în mileniul III îHr, sunt considerate generic triburile arienilor. Sunt diferite teorii privind originea acestor populaţii, deşi majoritatea istoricilor cred că poalele munţilor Pamir şi malurile râului Oxus au fost primele puncte în care s-au stabilit”, arată acesta în lucrarea sa, ”Art Through The Ages in Afghanistan”. Mai apoi, fiind descrişi drept crescători nomazi de vite, aceştia au ocupat Iranul preistoric. Mai târziu arienii au intrat într-o coaliţie multi-tribală cu mezii şi perşii. De altfel, din secolelul VI îHR, arienii au intrat sub controlul mezilor. O serie de referinţe antice arată că marii lideri ai Imperiului Persan precum Darius sau Xerxes ar fi fost de origine ariană. ”Mezii erau numiţi în trecut de toate popoarele arieni. Dar când Medea colchian-ul a venit la ei din Atena, îşi schimbaseră între timp numele", scria Herodot în celebrele sale Istorii.

Principalele ocupaţii ale acestor triburi erau păstoritul şi agricultura. ”Vechii arieni erau probabil păstori, fermieri şi câţiva dintre ei culegători şi vânători”, arată Hamid Naweed. Mai târziu, cu 1600 de ani înainte de Hristos, în a doua fază a civilizaţiei lor, în rândul societăţii ariene se desprinde o clasă a războinicilor-nobili. Era vorba despre o nobilime de călăreţi cărora li se spunea ”călăreţii nobili” şi care mai târziu au fondat dinastia Aspa în zona Balk. Erau o castă războinică bazată inclusiv pe respectarea cu sfinţenie a vechilor tradiţii. Arienii vorbeau o limbă veche, din care s-au desprins mai multe limbi de sorginte indo-europeană, în zona central-asiatică.

Arian: agricultor sau neam ales?

Totodată specialiştii au studiat şi etimologia acestei uniuni de triburi. Ce înseamnă arian de fapt? Profesorul afgan Habibi crede că Arian înseamnă de fapt agricultor. Mai precis, s-ar trage din cuvântul Ara, care înseamnă agricultură. Totodată, Arian înseamnă şi om nobil, mai ales după cum arată o serie de interpretări pe baza unor studii în Kandahar. În orice caz, arienii vorbeau o limbă străveche indo-europeană, proveneau de undeva din câmpiile Siberiei, stabilite şi constituite sub formă de uniuni de triburi în Asia Centrală. În timp au intrat într-un melanj etnic şi cultural cu mezii, perşii şi bactrienii. Se spune chiar că mezii proveneau din neamurile arienilor. În orice caz erau diferiţi de cei pe care şi-i imaginau naziştii în anii 30. Erau agricultori şi păstori şi au stat în mare parte în zona Asiei Centrale, sub stăpânirea perşilor şi mezilor.

Creatorii Vedelor şi colonizatorii Indiei

Acestea triburi de arieni, aşezate în zona Afganistanului şi Iranului, la un moment dat au migrat către India. Acestă mişcare masivă de populaţii a avut loc probabil cu 1500 îHR. Evident nu a fost opera de cucerire a unui neam ultra-sofisticat, ci mişcarea de colonizare a unor populaţii aflate în căutarea unor terenuri fertile. Este adevărat că în cadrul uniunilor de triburi, intrate în faza a doua a civilizaţiei lor, se ridicau elite războinice, o nobilime laică şi sacerdotală. Anterior sosirii arienilor în India, exista o civilizaţie înfloritoare în Valea Indusului comparată de Violatti cu Babilonul şi Egiptul. Civilizaţia Indusului de dinaintea sosirii arienilor şi-a atins apogeul în anul 2000 îHR, după o experienţă de peste 2.000 de ani de agricultură performantă, experienţe religioase şi politice.

Arienii au sosit şi au putut penetra în sânul acestei zone civilizate a Indusului, pe fondul unor schimbări climatice. Această civilizaţie a Indusului decăzuse începând cu 1800 îHR mai ales din cauza devierii cursurilor unor râuri. Râul Saraswati, de exemplu, secase. Pe fondul acestei decăderi s-a produs pătrunderea arienilor. În unele cazuri a fost paşnică, în altele a fost o invazie în toată regula. De exemplu, dovezile istorice şi arheologice arată că în anul 1000 îHR arienii au atacat civilizaţia Mohenjo-Daro. Dravidienii au fost obligaţi să se retragă mult către sud în faţa ”călăreţilor nobili” ai arienilor. Cert este că arienii au adus cu ei caracteristici etnice, lingvistice şi mai ales culturale. Arienii sunt creatorii tradiţiei Vedice, renumitele imnuri şi poeme unicat în întreaga istorie.

De-a lungul migraţiei de aproape trei secole, triburile ariene încă din prima fază a civilizaţiei lor au păstrat o tradiţie orală aparte, recitând şi intonând imnuri de persoane alese numite ”înţelepţii”. Aceste imnuri care incorporau întreaga tradiţie, istorie orală, dar şi înţelepciune a acestor triburi a fost memorată şi mai apoi transcrisă în limba sanscrită. Imnurile Vedice cuprind multe rugăciuni, dar şi numele conducătorilor tribali şi a oraşelor întemeiate de aceştia în patria lor preistorică din zona Iranului actual. Din punct de vedere religios, vechii arieni erau monoteişti. Credeau doar în Bar-ha-man, considerat singurul creator. Dezvoltând o nouă civilizaţie în India, arienii au trecut treptat la politeism.

