VIDEO Planul nebunesc al lui Tibi Uşeriu pentru a câştiga cursa de la Cercul Polar: „Dacă tăt am rămas sângurul român, măcar să ţân io steagul“

Bistriţeanul Tibi Uşeriu are şanse mari să câştige pentru al treilea an consecutiv ultramaratonul de la Cercul Polar 6633 Arctic Ultra. Pentru a-şi duce la bun sfârşit planul, care include pauze scurte şi somn de 10-20 de minute pe marginea drumului, acesta îşi testează la maximum limitele fizice.

Potrivit actualizărilor de pe grupul de pe Facebook dedicat sportivilor români care participă la această competiţie, Tibi Uşeriu a parcurs până acum aproape 250 de kilometri în două zile şi jumătate.

În ultimele 50 de ore, acesta a reuşit să doarmă, adunat, doar 11 ore. Distanţa dintre el şi numărul doi deja a ajuns la 15 kilometri, însă se va mări mai tare, întrucât irlandezul nu a apucat să se odihnească şi cel mai probabil o va face la punctul de control 3.

Sportivul român, singurul din ţara noastră care nu a abandonat încă, a început aventura pe „ice road”, porţiunea cea mai grea, după cum mărturisea înainte de a porni spre Cercul Polar.

Temperaturile au ajuns deja la -30 de grade pe timpul zilei, a precizat Tibi Uşeriu într-o convorbire telefonică cu fratele său Alin.

„Aici o venit frigul. Avem 25-30 de grade ziua. Am avut prima zi, no cel puţin primii 200 de kilometri aveam 5.000 şi ceva diferenţă de nivel şi o fost două zile foarte grele. Urcările o fost mama lor. Şi am avut furtuna aia de nord pe care o prognozat-o Martin… Şi acuma nu ştia, ne lasă să trecem, ne opreşte, alergăm în cerc. Acuma ne urmăreşte tot timpul, ştii, şi dacă vrei, ai un butonaş acolo, îl apeşi şi vine după tine. Merge, merge, îi ok până în prezent. Un pic picioarele or început, dar încă nu-I grav, ştii. No, chestii de-astea se întâmplă, după atâta timp şi coborârile alea şi urcările şi-or cam spus cuvântul”, a precizat Tibi Uşeriu.

Acesta a mărturisit că începe să se instaleze oboseala, care a fost combătută cu odihnă. Planul său este să parcurgă câte 100 de kilometri pe zi. Întrebat de fratele său dacă este hotărât să câştige şi anul acesta, Tibi a precizat: „Păi noi, de aia am venit. Dacă tăt am rămas sângur aici, măcar să ţân io steagul”.

Ceilalţi trei români au abandonat cursa în prima zi

România a fost a doua ţară după numărul de concurenţi. 4 sportivi ne-au reprezentat ţara în această competiţie dură. Avram Iancu a fost nevoit să renunţe primul, după o accidentare.

Următorii au fost Levente Polgar şi Florentina Iofcea, care au fost nevoiţi să renunţe din cauza vântului puternic, ce îi lua pur şi simplu pe sus pe sportive cu tot cu sănii.

Bistriţeanul, care a început să alerge în competiţii naţionale şi internaţionale în urmă cu doar câţiva ani, este primul concurent din istoria acestei curse desfăşurate la Cercul Polar, care a reuşit să o câştige de două ori consecutiv.

Anul acesta 6633 Arctic Ultra a ajuns la ediţia cu numărul 10, organizatorii invitându-i pe 5 dintre câştigătorii de anii trecuţi pentru a lua parte la competiţie. Tot anul acesta, traseul s-a schimbat, fiind cu câţiva zeci de kilometri mai lung decât în 2017.

Tibi Uşeriu plănuieşte să participe, peste doar o lună şi jumătate, la o altă competiţie aflată pe lista celor mai dure dn lume – Maratonul Everestului. Tocmai din acest motiv, sportivul plănuia să nu îşi forţeze prea tare corpul în timpul 6633 Arctic Ultra.