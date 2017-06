VIDEO Evacuare cu securea. Cum face legea cu toporul un primar care conduce o comună încă din anii '90

Incidentul s-a produs în data de 26 iunie, dis de dimineaţă. Chelneriţa unui bar care funcţionează de două decenii în comuna Uriu din Bistriţa-Năsăud s-a trezit cu primarul şi viceprimarul din localitate tăbărând în local cu intenţia de a scoate bunurile din interior şi a evacua clădirea.

Chelneriţa a alertat-o pe proprietara localului, care a ajuns la faţa locului, cu copilul său mic în braţe. Femeia s-a aşezat în uşa localului, cu copilul în braţe, în încercarea de a-l opri pe edil. Văzând că nu poate intra în local pe uşă, primarul a luat un topor şi a început să spargă geamurile barului.

În cele din urmă primarul şi angajaţii primăriei au reuşit să pătrundă în local şi au luat marfa, vesela, mobilierul şi aparatura şi le-au dus la căminul cultural.

„Uşile au fost deschise prin forţă şi a fost luată marfa din bar şi mutată în altă parte, cred că la căminul cultural. Autorităţile locale au făcut asta, domnul primar, domnul viceprimar şi angajaţii primăriei”, a declarat Dinu Bodocean, unul dintre martori.

Proprietara localului spune că totul a pornit de la o hotărâre de Consiliu Local, dată de primarul în cauză. Mai exact, localul are o autorizaţie de funcţionare, însă nu are şi una de construcţie.





Localul a fost golit de marfă de către primar şi alţi angajaţi ai primăriei.

Primarul, acuzat de distrugere şi furt

Dacă până acum situaţia a fost tolerată, la începutul anului în curs, prin Consiliul Local Uriu a trecut o hotărâre care prevede demolarea tuturor construcţiilor care nu au autorizaţie de construire. În această situaţie, se pare că sunt două garduri şi localul vandalizat. Pe baza acelei hotărâri de Consiliu Local, primarul a emis o dispoziţie de demolare.

Situaţia a ajuns şi în instanţă, însă procesul este abia la început. Primarul a acţionat în baza hotărârii de Consiliu Local pe care el a promovat-o şi nu a unei sentinţe judecătoreşti.

Primarul s-a folosit de un topor pentru a sparge geamurile

„Când am ajuns aici (n.r. la local) mi s-a spus să deschid uşile şi să-mi iau marfa din interior, pentru că ei (n.r. primarul şi alţi angajaţi ai primăriei) au un ordin de evacuare. I-am spus domnului primar că evacuările se fac cu executor silit, iar el mi-a spus că în sat el este executorul silit şi că el face ordinea. Am refuzat să deschid uşile, iar atunci au început să spargă uşa aceasta, cealaltă şi au intrat. Stând în uşă să nu-mi scoată marfa, domnul primar a spart geamul şi a început să scoată pe geam marfa. Eu cred că acesta se poate numi furt. Vreau să depun plângere la poliţie”, a declarat Cecilia Tarniţă, proprietara barului.

Primarul recunoaşte că nu a înştiinţat actualii proprietari de această evacuare şi demolare, care nu a mai fost dusă la bun sfârşit, asta pentru că nu a ştiut că s-au schimbat proprietarii localului. Edilul spune că a trimis înştiinţarea pe adresa vechiilor proprietari.

„A existat o hotărâre de Consiliu Local, prin care toate construcţiile de pe domeniul public sau privat, fără autorizaţie de construcţie să fie demolate. Barul respectiv era una dintre ele. Acest local fusese tolerat de-a lungul timpului, în condiţii mai ortodoxe sau mai puţin ortodoxe. Am spart uşa, da, am spart-o. Nu am spart ca să facem jaf, am spart ca să punem în aplicare legea”, îşi motivează acţiunile primarul Şerban Petru, care conduce Primăria Uriu încă din anii `90, având 6 mandate.

Se pare că terenul pe care se află construcţia este al Primăriei Uriu, însă barul este al Ceciliei Tarniţă. Edilul spune că vrea să facă pe terenul în cauză o piaţă agro-alimentară, pentru care abia acum a găsit finanţare.

