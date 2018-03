Un tânăr a fost protagonistul unei cascadorii, după ce a stat cu ochii în telefon în timp ce şofa. Maşina s-a răsturnat pe câmp de mai multe ori

Accidentul a avut loc vineri dimineaţa, în localitatea Podirei, pe drumul national 17. Deşi este o porţiunea de drum drept, un şofer de 32 de ani a pierdut controlul volanului, a ajuns în afara părţii carosabile, unde a lovit un copac, după care s-a răsturnat pe un câmp, de mai multe ori.

„Din primele cercetări efectuate la faţa locului, am constatat că pe drumul naţional 17, un autoturism cu numere provizorii, s-a răsturnat în afara părţii carosabile. În urma primelor verificări efectuate la faţa locului şi din primele declaraţii ale şoferului am constatat pe fondul neatenţiei, uitându-se la telefonul mobil, a părăsit partea carosabilă, neavând impact cu un alt autoturism şi s-a rasturnat acroşand un copac. Cu ocazia testării cu aparatul etilotest, am constat că rezultatul a fost negativ” a declarat inspector principal Doru Nemeş, din cadrul Serviciului Rutier.





Maşina s-a oprit după ce s-a răsturnat pe o distanţă de 80 de metri. În urma cascadoriei, atât şoferul, cât şi ceilalţi doi tineri care se aflau în autoturism au fost răniţi, fiind transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, pentru îngrijiri medicale suplimentare. În starea cea mai gravă este un tânăr care se afla pe bancheta din spate. Acesta a suferit o fractură de femur.

„În urma accidentului au rezultat trei victime, care vor fi transportate la spital pentru investigaţii medicale suplimentare”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Bistriţa, Marius Rus.

