Tânărul strivit de propria maşină în toiul BAC-ului a murit. Chiar în ziua în care a decedat trebuia să susţină ultima probă a examenului

Accidentul s-a produs marţi seara, pe strada Valea Podului, din oraşul Năsăud. Un tânăr de 19 ani şi-a scos iubita de clasa a IX-a la o plimbare cu maşina. La un moment dat, cei doi au ajuns pe strada Valea Podului, o stradă de pământ, îngustă şi foarte abruptă.

Se pare câ cei doi căutau un loc pentru câteva momente de intimitate. La un moment dat, autoturismul nu a mai putut înainta şi a început să derapeze, din cauza terenului accidentat. Atunci, tânărul a ieşit din maşină şi a încercat să împingă autoturismul, însă acesta a rămas prins între autoturism şi marginea drumului, făcându-se o presiune asupra toracelui, care i-a oprit inima.

Adolescenta care se afla cu el a început să strige pentru ajutor, iar la locul incidentului a apărut o femeie care locuieşte în zonă. Imediat după ce a apărut femeia, copila s-a speriat şi a fugit, fiind ulterior identificată de către poliţişti şi dusă la audieri.

Propria maşină l-a băgat în mormânt

Văzând că nu poate să-l elibereze pe tânăr, femeia la rândul său a început să strige după ajutor. La scurt timp au apărut mai mulţi bărbaţi, care au reuşit să-l elibereze pe tânăr, folosindu-se de un par.

„Când am coborât de la deal maşina era de-a latul drumului. Celălalt băiat a băgat un par sub maşină şi am ridicat maşina şi un alt bărbat l-a scos. Când am venit noi era singur la maşină, am înţeles că mai era o copilă, dar noi n-am găsit-o acolo”, spune unul dintre bărbaţii care l-a ajutat pe tânăr.

Imediat, la faţa locului a ajuns şi un echipaj de prim ajutor SMURD, care a început manevrele de resuscitare, găsindu-l pe tânăr în stop cardio-respirator.

„Primul echipaj care a sosit la locul accidentului a găsit victima în stop cardio-respirator şi a început manevrele de resuscitare. Noi am preluat resuscitarea şi la aproximativ 4 minute am obţinut restabilirea circulaţiei spontane. Deocamdată este stabil hemodinamic şi respirator. Se păstrează starea de comă după stop cardiac. Nu prezintă leziuni care să îi pună viaţa în pericol, presupunem că stopul cardio-respirator s-a produs prin compresie toracică prelungită, cum a fost strivit sub autoturism”, a declarat medicul SMURD Tudor Tiberiu.

Tânărul a ajuns în stare comatoasă la spital şi nu şi-a mai revenit, fiind menţinut în viaţă cu ajutorul aparatelor. Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, Mihaela Mastan, acesta a decedat vineri dimineaţă, în jurul orei 04:50.

Tânărul susţinea zilele acestea examenul de Bacalaureat

Tânărul de 19 ani absolvise anul acesta Liceul Economic din Năsăud şi era în toiul examenului de Bacalaureat când s-a produs stupidul accident. În momentul producerii accidentului, tânărul voia să se relaxeze alături de iubita sa adolescent. A doua zi urma să susţină proba obligatorie a profilului.

Vineri, în ziua în care a decedat, Domy B. trebuia să susţină ultimul examen, proba la alegere a profilului. Acesta provenea dintr-o familie înstărită, de religie protestantă, din comuna Rebrişoara.

Vă mai recomandăm: