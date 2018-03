Restanţa uriaşă adunată de o femeie din amenzi pentru prostituţie. „Senzaţionalul este că nu putem încasa banii“

Femeia are de plătit amenzi cu o valoare totală uriaşă

Primăria comunei Galaţii Bistriţei are de recuperat o datorie de 92.600 de lei de la o femeie care nu mai trăieşte în localitate de peste 14 ani.

Suma datorată de femeie s-a adunat din aproximativ 100 de amenzi încasate de către aceasta în perioada 2006-2017. Toate cele 100 de amenzi au fost date de către oamenii legii pentru aceeaşi abatere: prostituţia.

Femeia despre care nu ştie nimeni unde este nu a plătit niciuna dintre aceste amenzi, sumele înregistrându-se la comuna Galaţii Bistriţei, la categoria „de recuperat”. Amenzile şi taxele locale compun veniturile şi mai apoi bugetul comunei.

Primarul Vasile Găurean spune că se află în situaţia în care primeşte sume mai mici de la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi de la Guvern, pentru că bugetul îi este umflat de aceste venituri inexistente.

„La noi e o situaţie deosebită. Avem o persoană de gen feminin, care e plecată din comună de 14 ani. Persoana se ocupă cu prostituţia, în Cluj, în Alba, nimeni nu mai ştie pe unde. Noi primim la primărie procesele de contravenţie, pentru că are domiciliul pe buletin în localitatea Dipşa. Aici este senzaţionalul, persoana respectivă are acumulate amenzi în valoare de 92.600 de lei, pe care nu îi putem încasa”, explică edilul comunei Galaţii Bistriţei.

Cu amenzile respective s-ar putea pietrui o stradă

Primarul a reuşit să stopeze acumularea de amenzi, după ce nu i-a mai refăcut buletinul, care îi expirase. Părinţii femeii nu au mai vrut nici ei să o ia în spaţiu pentru a putea să-şi refacă actul de identitate cu aceeaşi adresă.

Primarul spune că, din suma pe care o datorează femeia, ar putea pietrui o stradă, ar putea achita iluminatul public pe un an sau ar plăti pe un an taxa de gunoi pentru toţi oamenii din comună.





O parte din amenzile încasate de femeie

„Pentru iluminatul public, într-un an de zile, în cele 5 localităţi ale comunei, plătim 87.000 de lei, mai puţin decât amenzile încasate de femeia asta. Ridicarea deşeurilor ne costă în toată comuna 79.000 de lei anual, mai puţin decât avem de recuperat de la ea. Cu banii pe care îi datorează ea am putea să pietruim o stradă. Nu putem face nimic, pentru că este plecată. Am făcut somaţie şi cam atât...executări silite ce să face, că n-are nimic pe ea”, mai spune primarul Vasile Găurean.

Femeia a mai reuşit performanţa să încaseze amenzi în aproape jumătate din ţară. Printre judeţele unde a fost prinsă că practica cea mai veche meserie din lume se numără Cluj, Alba, Timişoara şi chiar Prahova.

Localnicii spun că femeia are doi copii minori, care locuiesc cu ea. Aceasta ar fi început să practice prostituţia, împinsă chiar de tatăl copiilor săi.

