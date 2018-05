Fiul medicului Mihai Lucan îşi încearcă norocul şi la spitalul din Bistriţa. Ce l-ar determina să plece din Cluj-Napoca

În 21 decembrie, Mihai Lucan, fiul acestuia Ciprian, directorul administrativ al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj, Dan Emil Fofiu – Sânpetreanu, şi directorul economic Sanda Rodica Baciu au fost reţinuţi pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT, pentru delapidare şi constituirea unui gruă infracţional organizat.

A doua zi, magistraţii Tribunalului Bucureşti au respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă, Mihai Lucan şi fiul său Ciprian fiind cercetaţi sub control judiciar. De atunci, cei doi sunt cercetaţi sub control judiciar.

Procurorii spun că membrii grupului ar fi prejudiciat Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat în tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, aparat care ar fi fost transferat la clinica privată fără acte, consumabilele necesare fiind achitate tot de institute. Aşa ar fi fost trataţi 159 de pacienţi, fiindu-le percepute sume cuprinse între 3.000 şi 6.700 de euro/intervenţie.

Parlamentarul USR Emanuel Ungureanu a declarat faptul că Ciprian Lucan, fiul renumitului medic, care este şi el cercetat în dosar, ar vrea să vină la Bistriţa, ca şef al Secţiei de Urologie.

„Ştiţi cine se anunţă că vine în Spitalul din Bistriţa? (...) Ciprian Lucan. Fiul lui Lucan, inculpat, este spaima secţiei de urologie de acum. Vine şef de secţie. Şi-a aranjat apele. Ştiţi în baza a ce? În baza unei relaţii de prietenie”, a declarat, vineri, Emanuel Ungureanu în cadrul emisiunii „În vizor” de la postul de televiziune NCN.

Lucan Jr., singurul medic înscris la concursul pentru un post de urolog

Managerul Spitalului Judeţean Gabriel Lazany, a confirmat faptul că Ciprian Lucan şi-a depus dosarul pentru un concurs pentru un post de urolog, vacantat la unitatea medicală.

Nu este însă vorba despre postul de şef secţie. Medicul care ocupă în prezent acest post este în pensie. Ciprian Lucan este singurul care şi-a depus dosarul pentru a participa la acest concurs.

„Conform legii eu am obligatia de a scoate la concurs toate posturile de medici pensionari. În prezent la Bistriţa avem 23 de medici pensionari şi urmează să fie scoase la concurs tot atâtea posturi. Acesta este şi cazul doctorului Ştefănescu de la Urologie, care este în cumul de pensie cu salariu. Pe postul respectiv este un singur candidat, doctorul Ciprian Lucan de la Cluj. Concursul este programat pentru data de 25 mai. Comisia va fi formată din trei medici primari de specialitate urologie”, a declarat Gabriel Lazany.

Deşi este cercetat penal, Ciprian Lucan are dreptul să profeseze. Potrivit lui Gabriel Lazany, acesta nu ar avea voie să ia legătura cu celelalte persoane implicate într-un fel sau altul în dosar, ceea ce înseamnă mare parte din lumea medicală clujeană.

„I-am verificat dosarul, are drept de liberă practică. El este sub control judiciar şi nu are voie să se întâlnească cu martorii de acolo (n.r. din lumea medicală din Cluj-Napoca). Ancheta nu îl împiedică să participe la concurs, nu are nicio interdicţie asupra dreptului de a profesa”, a mai explicat managerul spitalului.

Pe de altă parte, anul acesta se vor organiza 33 de concursuri pentru ocupare funcţiei de şef secţie. Asta pentru că doar în cazul Secţiei Cardiologie, şeful îndeplineşte condiţiile, potrivit noilor reglementări ale legislaţiei din sănătate.

La secţia de Urologie, precum şi la alte 32 de secţii din cadrul spitalului, sunt doar interimari, care vor ocupa funcţia doar pentru maxim 6 luni. Condiţiile pe care medicii trebuie să le îndeplinească pentru a participa la aceste concursuri sunt – vechime în specialitate de minim 5 ani şi vârsta maxima de 65 de ani. Ciprian Lucan îndeplineşte ambele condiţii.

Vă mai recomandăm: