Fabulosul oraş croat Dubrovnik. Cum poţi călători la pas pe urmele personajelor din „Game of Thrones“

Unde ne relaxăm vara aceasta? A fost întrebarea care m-a bântuit încă din luna mai. Luasem în calcul Grecia, însă pe ultima sută de metri o idee nu ne-a mai dat pace: ce-ar fi să luăm la pas King’s Landing (Debarcaderul regelui), din „Game of Thrones“?

Nenumăratele filmuleţe şi fotografii realizate în Croaţia, unde s-a filmat o mare parte din cunoscutul serial „Game of Thrones“, ne-au determinat să începem să planificăm această excursie. Reuşeam astfel să îndeplinim toate dorinţele: lenevitul la plajă şi vizitatul. Nu am optat pentru avion, ci pentru autoturism, pentru că am vrut să vedem cât mai mult din Croaţia, chiar dacă mai pe fugă.

Distanţa de 1.500 de kilometri, Bistriţa–Dubrovnik, ne-a obligat să luăm în calcul câte o oprire de o noapte, şi la dus, şi la întors. Pentru a ajunge în Dubrovnik, practic am parcurs Ungaria şi mare parte din Croaţia, după care am traversat câţiva kilometri prin Bosnia şi Herţegovina. Mare parte din drum (90%) l-am parcurs pe autostrăzi.

Croaţii par să îi bată pe maghiari când vine vorba despre calitatea autostrăzilor, despre ce autostrăzi avem în România nu merită să vorbim prea mult. Acest lucru se reflectă însă în taxele de drum, care sunt destul de piperate. Doar pentru a ajunge în Dubrovnik am achitat pe teritoriul Croaţiei taxe de autostradă în valoare de 43 de euro.

Taxele mari nu ne miră, dacă ţinem cont de numeroasele tuneluri, unele dintre ele având câte cinci kilometri, dar şi de viaductele spectaculoase.

Pentru cazare nu am apelat la agenţiile de turism, ci pentru prima dată am mers pe mâna aplicaţiei Airbnb, iar alegerea nu s-a dovedit a fi una greşită. Am găsit un apartament cu două camere, o baie, living room şi bucătărie, la care se adăuga o terasă mai mult decât generoasă, care îţi permitea să admiri Marea Adriatică în timp ce-ţi sorbeai cafeaua.

Cazarea am plătit-o cu o săptămână înainte de a pleca, cu cardul. Pentru patru nopţi de cazare am plătit în jur de 500 de euro. Existau şi variante mai ieftine, însă pe noi ne-a dat gata priveliştea fantastică oferită de acest apartament.

ANIMATUL ŞI FASCINANTUL ZAGREB

Prima oprire de o noapte am făcut-o în Zagreb, capitala Croaţiei, un oraş absolut fascinant, care nu părea să doarmă nici măcar la miezul nopţii. Pentru cazare am apelat tot la Airbnb am găsit un apartament drăguţ cu două camere, situat în zona zero a capitalei Croaţiei. Câteva ore bune ne-am putut bucura de atmosfera Zagrebului, de clădirile sale impunătoare, de terasele fascinante cocoţate pe dealuri şi de muzicanţii care nu aveau cum să treacă neobservaţi.

Chiar în centrul istoric am fost întâmpinaţi de un grup de mariachi, pozaţi din toate direcţiile de marea de turişti veniţi din toate colţurile lumii. Încă de la primii paşi prin oraş ni s-a confirmat faptul că croaţii profită de absolut orice loc pentru a amenaja ceva pentru turişti. Toate colţurile centrului erau puse în valoare, fie că vorbim de magazine de suveniruri, fie că vorbim de terase, puburi şi localuri sofisticate.





Artiştii te întâmpină chiar şi la fereastră (Foto: Bianca Sara)

Centrul istoric este plin de viaţă până în noapte târziu. Chelnerii localurilor unde ajungeţi nu vor spune niciodată că nu mai servesc mâncare pentru că este târziu şi s-a închis bucătăria.

Pretenţioşii pe care îi încearcă foamea în Zagreb au de unde să aleagă. Centrul este ticsit cu localuri cu specific culinar din orice colţ al lumii v-ar putea trece prin minte. Mâncarea este excelentă, iar preţurile nu sunt exagerate.

O porţie de mâncare cu băuturile aferente nu prea trece de 100 de kuna, adică în jur de 60 de lei. Nu vă agitaţi să schimbaţi lei sau euro în kuna, acest efort se dovedeşte inutil, asta pentru că mai totul se poate plăti cu cardul, inclusiv taxele de drum.

Puteţi să schimbaţi o sumă modestă în caz că aveţi de achiziţionat ceva de la magazinele mici care nu acceptă carduri. Acestea sunt însă foarte puţine. La prima oră a dimineţii am lăsat în spate Zagrebul, nu înainte de a cumpăra câteva gustări pentru drum, de la un supermarket din centru.

ORAŞUL DE PE STÂNCI ÎŞI DEZVĂLUIE SPLENDOAREA

Trebuie să ştiţi că pentru a ajunge la Dubrovnik cu maşina sunteţi nevoiţi să traversaţi o porţiune din Bosnia-Herţegovina. Între acest stat şi Croaţia există un acord care prevede traversarea ţării doar cu buletinul, fără a fi necesare paşaportul şi vizele. Nici cu controalele autoturismelor nu sunt probleme la graniţă.

Primul lucru care îţi sare în ochi când te apropii de Dubrovnik este cetatea, în jurul căreia s-au pus bazele acestei staţiuni turistice. Clădirile sunt construite pe stânci, cu străduţe strâmte între ele, lucru ce face ca cele mai bune mijloace de transport în Dubrovnik să fie bicicleta şi scuterul.

Cât am stat în Dubrovnik nu am mişcat maşina din parcare. Apropo, în Dubrovnik, din pricina spaţiului redus, locurile de parcare sunt amenajate pe acoperişul clădirilor. Oricât de ciudat ar părea, din pacare urci sau cobori la casa unde eşti cazat. La cazare, gazda ne-a oferit câteva ponturi despre locurile unde vom găsi mâncare mai ieftină şi pe unde ne putem petrece timpul. În scurta noastră şedere acolo, aceasta nu ne-a deranjat nici măcar o dată, întâmpinându-ne cu apă, sucuri şi bere în frigider.

SCĂRI, SCĂRI ŞI IAR SCĂRI

Cu maşina abandonată în parcarea suspendată, toate plimbările noastre au fost pe jos. Pe verticală, străzile erau unite cu ajutorul unor alei din scări, multe scări. Antrenorul de sport ar fi mândru să ştie cam câte scări am urcat şi coborât în această vacanţă.

Deşi era mijlocul lui septembrie, am prins temperaturi prietenoase şi ne-am dus la plajă. Dubrovnik nu este foarte ofertant când vine vorba despre plaje, având doar una publică în apropiere de centrul istoric. Nu veţi găsi aici nisip fin, ci pietre, atât pe plajă, cât şi în apă. Pentru a evita disconfortul puteţi apela la papuci din cauciuc, special concepuţi pentru astfel de locuri.

Preţul unui şezlong ajunge la 100 de kuna (în jur de 60 de lei), iar un suc sau o bere poate fi cumpărată cu 50 de kuna (30 de lei). Lângă zidurile cetăţii este amenajat şi un loc de unde puteţi face sărituri în apă. Din această zonă lipsesc însă salvamarii, aşa că săriturile le faceţi pe propria răspundere.

Dacă alegeţi Dubrovnikul toamna, iarna sau primăvara, când temperaturile nu vă permit să faceţi plajă nu veţi regreta, micuţa staţiune compensează cu locurile superbe pe care le puteţi vizita. În plus, afluxul de turişti nu este atât de mare toamna, iarna şi primăvara, iar preţurile scad considerabil.

Croaţia, o destinaţie care are multe de oferit

Dacă aveţi mai mult timp la dispoziţie puteţi vizita în Croaţia oraşele pe care le întâlniţi pe drum. De neratat ar fi Zadar, dar şi Split, un alt loc legat de serialul „Game of Thrones“, în care s-au filmat scene cu oraşul Meereen.

Un loc care merită vizitat vizitat este Parcul Naţional Plitvice, considerat o adevărată comoară naturală pe care o are Croaţia. Este cel mai vechi parc naţional din sud-estul Europei şi primul inclus în patrimoniul UNESCO. Parcul se întinde pe aproape 300 de kilometri pătraţi, 200 de hectare din această suprafaţă reprezentând lacuri cu o apă de un albastru turcoaz ireal.

Cum se poate exploata cu cap istoria şi ficţiunea

Prin cetate vă puteţi plimba nestingheriţi, fără să plătiţi vreun ban. Cetatea este, de altfel, integrată în oraş. Acolo vă puteţi şi caza, acolo puteţi mânca şi aproviziona şi puteţi face shopping. Autorităţile locale au pus la dispoziţia oamenilor de afaceri întreaga cetate, care este exploatată la maximum.

Puteţi recunoaşte cu uşurinţă, dacă sunteţi fani, locurile unde s-au filmat scene importante din „Game of Thrones“, iar dacă aveţi dificultăţi, există ghizi care vă poartă prin fascinantele locuri ale serialului, contra-cost, evident.

Prima locaţie căutată de noi a fost Drumul Ruşinii, traseul parcurs de regina Cercei Lannister după ce a fost condamnată de liderul religios Marea Vrabie să se pocăiască pentru păcatele ei.

Zidurile Dubrovnikului au fost scena unui alt eveniment important al serialului: Bătălia de la Apa Neagră, în care „focul viu“ a nimicit flota lui Stannis Baratheon. Aceste ziduri, care pot fi parcurse pentru 150 de kuna (în jur de 90 de lei), au fost ridicate în urmă cu 500 de ani şi se regăsesc pe lista UNESCO.





Dacă vă încumetaţi să parcurgeţi zidurile şi să admiraţi cetatea de sus, ţineţi cont de faptul că acestea au câţiva kilometri buni şi sunt presărate cu multe scări. Parcurgerea acestor ziduri vă permite să admiraţi ingeniozitatea de care au dat dovadă croaţii: înghesuite printre clădirile istorice sunt terenuri de sport sau terase acoperite de verdeaţă.

Fortul Lovrijenac, locul folosit pentru a ilustra Turnul Roşu din Debarcaderul Regelui poate fi vizitat pentru 100 de kuna (60 de lei). Acesta se află, după cum bine puteţi intui, la capătul a câtorva mii de scări.

INSULA LOKRUM, UN PARADIS NELOCUIT

Dacă nu aveţi rău de mare, e recomandat să vizitaţi insula Lokrum. Acest paradis nu e locuit, însă e gazda unor festivaluri pe timp de vară şi toamnă. Pentru a ajunge acolo, există vaporaşe, care pleacă din jumătate în jumătate de oră din Dubrovnik şi care uşurează buzunarele de 120 de kuna (aproximativ 70 de lei).

Peisajele oferite de această insulă sunt absolut fantastice. Aici găsiţi Parcul Dendrologic Trsteno Arboretum şi puteţi da nas în nas cu păuni şi iepuri şi puteţi admira livezi de palmieri şi măslini. Dacă alegeţi să vizitaţi Dubrovnikul vara puteţi să faceţi baie în lacul sărat de pe insulă. Din păcate nu puteţi face baie şi în mare, din cauza malului deosebit de stâncos.

Revenind în Dubrovnik, ne-a făcut cu ochiul şi telecabina care te poartă în vârful dealului şi-ţi permite să vezi mare parte din oraş. Preţul dus-întors este 150 de kuna (90 de lei), însă peisajele oferite merită toţi banii. În vârful dealului găsiţi şi un magazin de suveniruri, dar şi un restaurant.

E bine de vizitat şi Mănăstirea Franciscană, Mănăstirea Dominicană, Biserica Sfântului Blaise, protectorul spiritual al Dubrovnikului, care a şi dat numele unui festival, dar şi intrarea în cetate şi fântâna lui Onofrio Giordano della Cava.

Magazinele de suveniruri „Game of Thrones“ sunt la tot pasul prin cetate, însă calitatea produselor este îndoielnică, iar preţurile deosebit de mari.

Când vine vorba despre mâncare, trebuie să vă aşteptaţi în special la preparate din peşte. De asemenea, găsiţi foarte multe localuri cu specific italienesc şi mediteranean. Dacă alegeţi să luaţi masa chiar în cetate, aşteptaţi-vă să plătiţi mai bine de 100 de lei pe o porţie. În afara cetăţii, preţurile sunt simţitor mai mici.

Dubrovnik este un paradis al pisicilor. Sunt prezente pe mai toate străduţele şi par foarte obişnuite cu turiştii, chiar dacă dau impresia că îi ignoră. O să vă daţi seama de acest lucru în momentul în care primesc bunătăţi de la cei care le invadează spaţiul: devin prietenoase şi jucăuşe.

