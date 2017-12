Cuplul de români care produce creme pentru piele exportate până în Australia. Ce presupune linia de cosmetice pe bază de ulei de cannabis

Încrezător şi conştient de faptul că te aşteaptă multă muncă, aşa trebuie să porneşti într-o afacere, sunt de părere Andrada şi Horaţiu Horoba. În urmă cu aproape un an şi jumătate, cei doi au renunţat la job-urile lor şi au pus bazele propriului business, pe care l-au numit WaWa Fresh Cosmetics.

Andrada este absolventă de ASE, unde a terminat Facultatea de Marketing. Bistriţeanca a muncit foarte mulţi ani în zona de marketing, ultimul job fiind cel de director de marketing la un hotel de 5 stele din Bistriţa.

Horaţiu a terminat Facultatea de Business şi Management Hotelier şi a muncit ani buni în zona sportului, fiind agent de jucători de fotbal. Tatăl său, Ioan Horoba este unul „dinozaurii” fotbalului, fiind vicepreşedinte al Gloriei Bistriţa şi mai apoi director general al grupării Gaz Metan Mediaş.

Trecerea de la economie, marketing şi sport la fabricarea de produse cosmetice organice a venit natural în familia Horoba. Asta pentru că la baza acestui business, oricât de ciudat ar părea, au stat nişte probleme cu pielea cu care se luptau atât Horaţiu, cât şi fiul său Andrei.

„Am început în 2016, în vară. Povestea începe de la pielea fiului meu Andrei, care întotdeauna a avut nevoie de o atenţie sporită pentru îngrijire. I s-a pus un diagnostic de dermatită atopică. Plus că Horaţiu are o dermatită seboreică cred că de 15-17 ani. Apăreau nişte crize foarte urâte pe care nu reuşeam să le ţinem sub control şi să le preîntâmpinăm. Atunci, am spus ce-ar fi să facem noi nişte produse pentru aceste probleme, cu care nu ne confruntăm doar noi, cred că fiecare dintre noi cunoaşte pe cineva care are probleme cu pielea”, a precizat Andrada Horoba.



Horaţiu şi Andrada, la un târg de profil din Spania (Foto: Arhivă Personală)

Cei doi au apelat la o chimistă din Cluj-Napoca, ce deja avea 25 de ani experienţă în domeniu, conducând departamentul de cercetare al unui producător clujean. Au început cu 19 produse, în portofoliul lor regăsindu-se atât produse de îngrijire uzuală, cum ar fi geluri de duş, şampoane, creme şi uleiuri pentru hidratarea tenului şi pielii , cât şi o linie dedicată afecţiunilor dermatologice, cu efect instantaneu, special gândite pentru perioada crizelor cutanate.

„Noi nu folosim substanţe petrochimice deloc. Nu conservăm produsele cu nimic din clasa parabenilor. Singurul ingredient sintetic este conservantul, care este unul aprobat pentru utilizarea în cosmeticele organice şi în produsele de îngrijire pentru copii născuţi prematur. Este singurul ingredient care nu este 100% vegetal, dar în rest ceea ce folosim sunt derivate din ulei de coocos şi de floarea soarelui”, mai spune Andrada.

Doar dosarul pentru certificarea şi aprobarea unui singur produs costă în jur de 1.000 de euro. Întreaga investiţie a ajuns la 40.000 de euro, în întreaga firmă lucrând doar 4 oameni: o chimistă, un tehnician, economistul care este Horaţiu şi responsabilul cu marketing-ul şi promovarea Andrada.

Cremele WaWa, în magazine cu pantofi de lux din Australia

Deşi sunt pe piaţă de mai puţin de un an şi jumătate, cremele WaWa deja au ajuns în Australia, în magazinele cu pantofi de lux ale unui român. Practic, acolo bistriţenii au pus bazele unui cobranding, cele 6 creme care ajung acolo fiind destinate special pieţei din Australia.

„În străinătate lumea are o deschidere mult mai mare pentru produse din produse organice. Cu toate acestea, sunt căutate şi în România şi chiar e important pentru noi ca oamenii să şi le poată permite şi în ţara noastră”, completează Andrada.





6 dintre cremele WaWa se găsesc în magazinele de pantofi de lux Loulou, din Australia (Foto: Arhivă Personală)

Potrivit acesteia, cel mai ieftin produs costă 35 de lei, iar cel mai scump 145 de lei. Media este în jur de 45 de lei. Preţurile sunt puţin mai mari în celelalte colţuri ale lumii unde vor putea fi găsite produsele.

Pe lângă Australia, produsele bistriţenilor pot fi găsite şi în Malta, iar de la începutul anului viitor vor ajunge şi în Spania şi UK. În jur de 30% din producţie va merge în Malta. Bistriţenii vor să „atace” şi piaţa americană, cu un magazin online. În România, produsele WaWa pot fi cumpărate de pe magazinul online.

Horaţiu Horoba recunoaşte că relaţiile pe care şi le-a făcut în lumea fotbalului l-au ajutat şi în acest business, mai ale să pătrundă pe pieţele străine. Acesta a fost şi primul care a testat produsele şi unul dintre cei mai fideli consumatori.

Printre cei care au încercat produsele WaWa se numără Ilinca Vandici, Roxana Ciuhulescu sau Magda Catone.





Una dintre vedetele care a încercat WaWa este Ilinca Vandici (Foto: Arhivă Personală)





Cosmetice cu ulei de cannabis

Cei doi pregătesc noi surprize pentru anul 2018. Una dintre ele este un abonament pentru produsele cosmetice, subiect despre care, deocamdată, nu vor să vorbească prea mult.

De asemenea, cuplul de bistriţeni antreprenori pregăteşte şi o linie de cosmetice cu ulei de cannabis, substanţă cunoscută pentru beneficiile aduse pielii. Crema care a făcut sezaţie a fost 30 S, care reduce ridurile în primele 30 de secunde de la utilizare şi reduce procesul de îmbătrânire.

Vă mai recomandăm: