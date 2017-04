Viaţa chiar bate filmul: minerul care s-a făcut profesor de muzică. Şi-a urma visul atunci când totul părea pierdut

Povestea băimăreanului Marius Bujor poate sta drept model pentru oricine se simte ajuns la capătul puterilor ori în situaţie fără ieşire. Viaţa l-a învăţat că atunci când crezi că nu mai poţi, că nu mai ai unde merge, mereu există o soluţie, mereu există o portiţă, cu condiţia să avem încredere. Unii zic să avem încredere în forţele noastre, el spune că a avut încredere în Dumnezeu. Viaţa fiecăruia, până la urmă, este un cumul de decizii proprii. Aşa a fost şi a lui, iar astăzi nu regretă nimic, în special când începe să cânte alături de copiii lui.

Muzica a fost prima lui pasiune şi se pare că asta l-a urmărit toată viaţa. Încă de mic i-a plăcut să cânte, cu toate că nimeni din familia lui nu i-a insuflat o astfel de înclinaţie. Muzica nu se face doar ”după ureche”, însă un autodidact poate studia în orice condiţii. ”Pe la 12 ani am învăţat să cânt pe o chitară împrumutată de la o cunoştinţă. Pe la 14 ani ţin minte că am învăţat din manualele de muzică de la şcoală. Eu găseam o logică în lecţiile acelea şi le studiam cu mare interes. Nu luam ore, ci învăţam singur”, îşi aminteşte acum el. Şi cum elanul tinereţii nu i-a lipsit, alături de câţiva prieteni, unii chiar rude, s-au apucat să cânte şi au format o trupă. Unul dintre ei studiase la Şcoala Populară de Artă, iar Marius era autodidactul trupei. ”Începusem să cântăm pe plan local, pe la diferite evenimente. Atunci cântam pop, pop-rock, folk, dar şi muzică lăutărească. A fost doar un început, nu am cântat decât vreo doi ani şi ceva. Începeam să fim chemaţi pe la evenimente, dar în mediu mai restrâns, pe la cunoştinţe”, mai rememorează el.

Decizia personală care i-a schimbat ”direcţia” în carieră

Numai că, imediat ce a împlinit 18 ani, cariera lui muzicală şi-a schimbat direcţia, după ce a luat o decizie de ordin personal. ”Nu ştiu dacă atunci am făcut-o din convingere, dar bunicii mei erau penticostali şi am rămas cu ceea ce am învăţat de la ei, iar pe la 18 ani am avut o schimbare lăuntrică şi am făcut pasul acesta. Am primit botezul în cadrul cultului Penticostal”, mai povesteşte el. Noul statut nu îi mai permitea să cânte orice gen de muzică, iar trupa lor s-a destrămat. Numai că viaţa nu se opreşte odată cu marile noastre schimbări.

S-a trezit în scurt timp un adult cu responsabilităţi, s-a căstorit, a devenit cap de familie, aşa că, deşi a continuat să cânte la biserică, a avut nevoie de un job adevărat pentru a-şi putea susţine familia. ”Muzica e un factor foarte important. În bisericile evanghelice e încurajată muzica, se folosesc şi instrumente foarte mult, iar copiii enoriaşilor sunt încurajaţi să studieze muzica. Aşa că am început să cânt la biserică. Pe la 19 ani şi ceva mi-am luat şi primul instrument cu clape. Mi-am luat apoi un sintetizator şi am făcut muzică”, mai spune el, însă totul se rezuma doar la activitatea din cadrul bisericii. În paralel, a muncit ca electromecanic la mina din apropierea casei, timp de mai bine de 15 ani.

Închiderea mineritului a schimbat destine. Unele în bine

”Programul la mină era de doar şase ore, iar asta mă ajuta foarte mult, pentru că aveam suficient timp să mă ocup şi de pasiunea mea”, mai relatează el acum. Numai că la un moment dat mina s-a închis definitiv. Odată cu asta, şi Marius a rămas fără loc de muncă. Impactul social pe care l-a avut această decizie guvernamentală a fost unul devastator. Zeci de familii au rămas pe drumuri zeci de mineri, întreţinători de familii, nu şi-au mai găsit drumul în viaţă.



Marius era încă tânăr, avea 34 de ani şi era deja tată a cinci copii când a aflat că în Baia Mare există o facultate de muzică. ”Am fost acolo, m-am interesat dacă aş putea să mă înscriu, m-am înscris, am dat examen, am luat şi am făcut cursurile”, reduce el foarte pe scurt povestea. Pe durata celor patru ani de facultate au mai venit doi copii pe lume, astfel că la absolvire avea şapte copii, iar după ce a obţinut şi diploma, a mai venit şi mezina familiei, care acum are şase ani.

Astăzi, Marus Bujor predă muzică la trei şcoli şi conduce trei coruri bisericieşti, dar şi la şcolile la care predă muzica a organizat coruri cu cei mici. În familia lui toţi copiii cântă, iar cel mai mare dintre băieţi este elev la Liceul de Artă, unde studiază muzica. Alături de trei dintre copiii săi a filmat, de Crăciun, un videoclip (foto), în care vocile celor trei sunt evidenţiate şi puse în valoare cu mult talent.

Întrebat dacă şi-ar mai dori ceva de la viaţă, răspunsul lui a fost doar că şi-ar dori să continue să cânte şi să studieze. ”Muzica este al treilea cel mai important lucru din viaţa mea, după Dumnezeu şi familie. E lucrul care mă împlineşte cel mai mult”, a venit răspunsul lui. Aşa se face că de câte ori se întâlnesc cu toţii, în casă e o veselie adevărată. Duminicile sau de sărbători, când se adună toată famila, casa începe să răsune de muzică, în special la sărbătorile de iarnă, atunci când se colindă.