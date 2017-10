Hobby transformat în business: face vase artizanale din pietriş colorat

Irina Dorolţan a aflat absolut întâmplător despre proprietăţile unui adeziv special, care are capacitatea de a lipi pietrele între ele, lăsând, totuşi să circule apa. De aici şi până la ideea realizării vaselor ornametale nu a mai fost decât un pas. Fără a dezvălui reţeta ori modul în care le face, Ilona spune doar că sunt „hand made” şi că au mare succes. Bolurile pe care le face pot pot fi folosite ca fructiere, bomboniere ori vase decorative. Realizate din pietre colorate, arată spectaculos şi pot completa orice decor interior.



„Sunt făcute din pietriş de la noi, dar şi din străinătate. Cel alb este din Grecia, la fel cel negru, este o marmură neagră. Unele sunt şlefuite, altele nu”, explică ea. Şlefuirea pietrişului, însă, e o treabă destul de anevoioasă. „Se pune pietrişul într-un tambur mare, se amestecă cu apă şi nisip şi timp de opt ore, se tot învârte, până când cad colţurile şi pietrişul se rotunjeşte”, explică ea.

Pentru a lipi pietricelele între ele, foloseşte un adeziv special, care, însă, va lăsa apa să treacă printre ele. „Este un adeziv special, profesional. Sunt mai multe feluri de adeziv. Unele se îngălbenesc în timp, acelea sunt mult mai ieftine. Dar ce am folosit eu este un adeziv rezistent la ultraviolete şi pietrele rămân albe. Dezavantajul este că e mult mai scump”, mai relatează ea. „Sunt lipite cu acest adeziv, însă apa trece prin ele. Pot fi folosite ca şi fructiere, suporturi pentru periuţe de dinţi, pentru pixuri, bomboniere, ghivece etc”, mai descrie ea produsele.

„Ideea mi-a venit după ce am văzut adezivul. Nu suntem artişti, dar noi avem o carieră de piatră. La un moment dat, am fost la o expoziţie în Ungaria şi acolo am aflat despre acest adeziv. Atunci am făcut legătura şi mi-am dat seama că îl pot folosi şi în acest fel”, povesteşte ea despre începutul ei ca artist, de acum doi ani. „Piatra o aveam, dar acolo, la carieră, este un anume gen de piatră. Se sparge, se sortează pe dimensiuni, deci am cunoscut acest domeniu, al pietrei. Însă pentru a le putea folosi în decor, depinde de mărimea pietrei, de duritate, de multe alte proprietăţi”, mai relatează ea. De altfel, vasele ei sunt din mai multe tipuri de pietriş, de la alb strălucitor, pe care-l aduce din Grecia, la pietriş cenuşiu, de râu sau de diferite culori, adus, de asemenea, din import. „Am făcut şi din pietriş de râu, însă adezivul folosit se alege în funcţie de piatră, de mărime, de duritate şi de mai multe trăsături. Am folosit pietre diferite. Cea albă e piatră din Grecia, cea verde e din Italia. Unele sunt neşlefuite, iar diferenţa se vede”, mai explică Ilona Dorolţi. Într-o parte a standului ei, însă un set de boluri mici, de culoare închisă, se diferenţiază total de celelalte. Acesta sunt realizate din boabe de cafea, lăcuite şi lipite între ele cu multă imaginaţie.

Metoda pietrişului lipit cu adeziv a început să fie folosită la realizarea aleilor, fiind preferată tocmai datorită acestei calităţi, de a lăsa apa să treacă în sol. În Baia Mare a fost folosită pentru prima dată la pavarea Pieţei Cetăţii, care a fost reabilitată recent.

ExpoFlora este o expoziţie ajunsă la ediţia cu numărul 34 şi este organizată, an de an toamna, în Baia Mare. În ultimii 25 de ani, aceasta a fost parte din Sărbătoarea Castanelor, manifestare devenită emblematică pentru municipiul Baia Mare.

Mai puteţi citi:

Cultură de cannabis, descoperită de procurorii DIICOT, în Maramureş