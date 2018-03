Aeroportul Baia Mare rămâne, deocamdată, închis

Preşedintele Consiliului Judeţean, Gariel Zetea, a arătat că a discutat, în această perioadă, cu autorităţile în domeniu şi cu factorii implicaţi despre un calendar pe care să îl aibă în vedere Aeroportul Internaţional Maramureş pentru operaţionalizarea zborurilor. Mai mult, el s-a arătat iritat de declaraţiile directorului Dorin Buda privind eventuala reluare a zborurilor de pe aeroportul băimărean. ”L-am văzut, în repetate rânduri, pe directorul Dorin Buda oferind declaraţii publice presei în această perioadă, deşi eu am precizat că nu mai fac afirmaţii privind reluarea zborurilor până nu voi vedea avioanele decolând şi aterizând pe pistă. Dorin Buda a dat însă anumite termene (...), îl vom face răspunzător pe directorul Dorin Buda pentru a fi respectat acest calendar pe care l-a făcut deja public. Şi tot public îi atrag atenţia că mă aştept să fie respectate toate termenele pe care singur le-a oferit în diferitele interviuri. Astfel, aşteptăm să avem într-adevăr, în luna mai sau iunie, zboruri interne. Dacă se va zbura de pe Aeroportul Internaţional Maramureş aşa cum afirmă directorul Buda, îl vom lăuda, însă dacă acest termen nu va fi respectat, va fi responsabil de afirmaţiile sale”, a precizat Gabriel Zetea.

Deşi tonul pare critic, el a confirmat, practic, afirmaţiile directorului aeroportului. „Eu cred, însă, că vom avea cu adevărat zboruri în următoarele două, maxim trei luni, deoarece ştiu lucrările care s-au realizat până în prezent. Execuţiile au ajuns pe ultima sută de metri în ceea ce priveşte reglajul fin a aparatelor necesare şi procedurile de zbor pentru diferitele aparate aşteptate să opereze pe Aeroport sunt aproape finalizate. În buget vor exista sumele necesare pentru a interveni, atât cât este nevoie, la terminal, pentru asigurarea fluxurilor de pasageri, mai trebuie doar programat acel zbor de recunoaştere şi verificare, fără de care nu putem primi certificatul de operare”, a subliniat şeful administraţiei judeţene, Gabriel Zetea. Vorbind despre cheltuielile cu bunurile şi serviciile, el a afirmat că faţă de anul trecut, bugetul a fost majorat cu 1 milion de lei. „În 2017 am avut un buget de cinci milioane de lei, iar pentru 2018 am propus un buget de 6 milioane de lei doar pentru asigurarea funcţionării Aeroportului Internaţional Maramureş. Vorbim, apoi, despre 15 milioane de lei pe care, conform Legii Bugetului de Stat, i-am primit pentru plata în continuare a lucrărilor efectuate pentru modernizarea şi prelungirea pistei aeroportului, iar în plus, o sumă de 7 milioane de lei a fost acordată din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Maramureş pentru a achiziţiona parte din utilajele şi echipamentele necesare pentru operaţionalizarea zborurilor pe Aeroportul Internaţional”, a precizat Zetea.