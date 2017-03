Cât este bugetul municipiului Bacău în 2017 şi care sunt principalele proiecte ale administraţiei condusă de Cosmin Necula

Specialiştii din Primăria Bacău au finalizat estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, care poate fi consultat la sediul instituţiei, de pe 3 martie. Municipiul Bacău îşi propune să realizeze venituri proprii de 193,7 de milioane de lei, urmând să primească de la bugetul de stat aproximativ 149, 5 de milioane de lei.

Municipiul Bacău are 74 de milioane de lei cheltuieli proprii, de întreţinere şi funcţionare, o datorie publică de 28,6 milioane de lei şi un grad de îndatorare de 17,7%, trebuie să ramburseze credite de 23, 9 milioane, să plătească corecţii la proiectele din fondurile Uniunii Europene de 4,4 milioane de lei. Cheltuielile cu salariile vor creşte de la 32,9 milioane de lei, cât au fost în ultimul an, la 47,5 milioane de lei. Investiţiile se vor cifra în acest an la 55 de milioane de lei, adică aproximativ 12 milioane de euro. „Proiectul de buget a fost construit ţinând cont de o serie de priorităţi pentru acest an, dar şi de situaţii de fapt, probleme ce vin din trecut, a căror rezolvare constituie, de asemenea, o prioritate“, a precizat astăzi primarul Cosmin Necula.



Proiectele care vor fi finanţate în acest an



Primarul Cosmin Necula a precizat proiectele care sunt incluse în buget, aflate la stadiul de studii, proiectare sau execuţie. „În afara proiectelor ce vor fi realizate cu finanţări de tip european sau prin BERD, din bugetul local vor fi finanţate, printre altele, următoarele obiective:



Rezerva de apă a Bacăului: începem execuţia lucrărilor în acest an.



Valoarea totală a acestui proiect este de aproximativ 9 milioane de euro (inclusiv TVA). Lucrările vor fi finanţate în proporţie de 75% de către Guvernul României, prin PNDL, urmând ca 25% să fie asigurate din bugetul local.



Spitalul Municipal, obiectiv la care mai avem de executat 25% din lucrări.



Suntem în etapa de proiectare a restului de lucrări rămas de executat. Pentru acest an am alocat Spitalului Municipal 20 milioane lei. În paralel, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar realizează un studiu aprofundat în vederea integrării Spitalului Municipal şi a Spitalului Judeţean de Urgenţă, finalitatea fiind constituirea unui consorţiu medical de top pentru băcăuani.



Străzi



Am finalizat proiectarea pentru 12 străzi (între care strada Aeroportului, obiectiv prioritar în contextul dezvoltării Aeroportului Internaţional), iar în cursul acestui an, în urma licitaţiilor, vom începe execuţia lucrărilor la acestea. De asemenea, în cursul anului 2017, vom finaliza proiectarea pentru alte 60 de străzi din oraş, străzi nemodernizate până în acest moment. Concomitent, municipalitatea va asigura întreţinerea infrastructurii rutiere din oraş.



Clasa pregătitoare (clasa zero)



Pentru anul şcolar 2017-2018, peste 50 de clase din şcolile municipiului Bacău vor beneficia de toate dotările necesare desfăşurării în bune condiţii a cursurilor de clasă pregătitoare, astfel încât părinţii să nu mai fie nevoiţi să scoată bani din buzunar pentru asigurarea acestora (dotările vor include: mobilier, calculator, imprimantă, videoproiector, tablă, respectiv amenajări interioare). Suma alocată acestui proiect este de 1,5 milioane lei.



Creşe şi grădiniţe



Vom continua crearea de noi locuri la creşă prin înfiinţarea a 80 de noi locuri (4 grupe). Concomitent vom demara proiectarea a trei noi grădiniţe şi creşe în locaţiile: Colegiul Tehnic N.V. Karpen, Şcoala Mihai Drăgan şi str. Tecuciului.



Stadionul Municipal



Am prevăzut în buget suma necesară reproiectării Stadionului Municipal, pentru conformarea arenei la standardele UEFA pentru un stadion de 15.000 de locuri. Stadionul va fi refăcut printr-un proiect cu finanţare multianuală.



Săli de sport



Reabilităm şi modernizăm 5 săli de sport: Liceul Sportiv, Colegiul Pedagogic, Colegiul N.V.Karpen, Şcoala Spiru Haret, Şcoala Mihail Sadoveanu (suma alocată este de 1,8 milioane lei)



Dispecerat urban/ Centru de informare cetăţeni



Dispeceratul va include şi un centru de informare a cetăţenior, care va permite procesarea în timp real a sesizărilor dar şi a solicitărilor făcute de băcăuani, fără ca aceştia să mai fie nevoiţi să bată din uşă în uşă pentru a rezolva o problemă (suma alocată: 2 milioane lei)



Sistem de supraveghere video



Municipiul Bacău va beneficia de cel mai modern sistem de monitorizare video a principalelor artere, intersecţii, obiective, precum şi a zonelor cu probleme, din oraş. (suma alocată: 1 milion lei)



Parcări



Vom amenaja parcări în 4 zone din municipiul Bacău, cea mai importantă dintre acestea fiind parcarea de la Piaţa Centrală.



Baza Sportivă Lucreţiu Avram



Am prevăzut în buget suma necesară pentru elaborarea proiectului de reabilitare şi modernizare a Bazei Sportive Lucreţiu Avram, precum şi a terenurilor de fotbal ale acesteia. Baza sportivă va fi modernizată printr-un proiect cu bugetare multianuală.



Sistematizare Piaţa Centrală



Începem proiectarea pentru sistematizarea spaţiilor comerciale de pe zona pietonală din Piaţa Centrală, în vederea conformării acestora la legislaţia privind normele de siguranţă şi protecţie împotriva incendiilor.



Centrul de Tineret



Fostul Cinematograf ,,Orizont”, va avea, în sfârşit, o destinaţie. Am alocat suma de 1 milion lei, bani necesari pentru proiectarea şi începerea lucrărilor la viitorul Centru de Tineret al municipiului Bacău.



Centrul pentru copii cu nevoi speciale



În cadrul unui proiect realizat împreună cu Asociaţia Betania vom amenaja şi dota un centru de zi în unde copiii cu nevoi speciale vor beneficia gratuit de serviciile de specialitate necesare.



Spitalul TBC



În acest an am asigurat suma necesară pentru reparaţii capitale la instalaţiile Pavilionului Central precum şi pentru reamenajarea Compartimetului Afecţiuni Respiratorii.



Parcul Gherăieşti



Am prins în buget suma necesară proiectării lucrărilor de reabilitare şi reamenajare a Parcului Gherăieşti în vederea înscrierii acestuia în circuitul zonelor de agrement din municipiul Bacău.



Amenajarea zonei din jurul Catedralei Ortodoxe



În contextul finalizării lucrărilor la Catedrala Înălţarea Domnului, vom reamenaja zona din vecinătatea construcţiei, unde vom crea spaţiu verde şi locuri de parcare.

Modernizăm staţiile de autobuz, dotându-le cu mobilier urban



Insula de Agrement



Reproiectăm restul lucrărilor de executat (aprox. 30%) şi vom demara licitaţia pentru finalizarea Insulei“, a explicat primarul Cosmin Necula, într-o postare pe Facebook.