Tinerii care au ales să se dedice voluntariatului: „Eşti ajutat ca să ajuţi”

Cei doi mărturisesc că de mult ori la acţiunile pe care la au, atât la bătrâni, cât şi la tineri simt o mare emoţie. Amândoi sunt din localitatea arădeană Şimand şi fac parte din Asociaţia Pentru Mai Multă Umanitate, condusă de Laura Bejan.

„Pentru mine voluntariatul este cel mai important drum de dezvoltare. Iubesc ceea ce fac, iubesc oamenii din jurul meu şi am o sensibilitate pentru ceea ce înseamnă bătrâni şi copii neajutoraţi. Mă bucur că în urmă cu un an de zile am cunoscut o persoană minunată cu un suflet mare care m-a motivat şi mai tare să pornesc pe drumul voluntariatului. Am avut numeroase acţiuni, care m-au maturizat şi care m-au făcut să preţuiesc mult mai mult ceea ce am. Am întalnit oameni ai nimănui, persoane care au trecut prin greutăţi, dar care au puterea de a-şi păstra zâmbetul pe buze. Sunt voluntară în cadrul Asociaţiei Pentru Mai Multă Umanitate, iar de când practic voluntariatul, acesta a ajuns pentru mine cel mai frumos lucru pe care-l fac. Voluntariatul înseamnă ajutor iar împreună cu Laura şi echipa mea avem următorul motto: «Eşti ajutat ca să ajuţi»”, spune Lorena Florentina Dudaş.

Ionatan Sîrca afirmă că de când face parte din cadrul Asociaţiei a trăit multe experienţe pe care le va povesti mai departe.





„Practic voluntariatul pentru că îmi iubesc semenii şi din puţinul meu consider că pot să-mi ajut aproapele. Noi avem o relaţie de trei ani de zile. Facem totul împreună şi tot împreună am decis să pornim pe drumul voluntariatului, în cadrul «Asociaţiei Pentru Mai Multă Umanitate». Ne încurajăm unul pe celălalt şi împreună cu Laura Bejan cea care ne-a dat şansa de a practica voluntariatul dorim să aducem zâmbetul pe buze la cât mai mulţi oameni. Am avut acţiuni care de multe ori ne-au adus lacrimi în ochi cum ar fi cele de la: Tinca, Dumbrava, Adea, Arad, Olari, Şimand, cartierul Gai, dar şi multe altele. Acţiunea care ne-a stârnit cele mai mari emoţii a fost cea din cadrul Centrului de Vârstnici «Bunătatea» din Arad”, spune Ionatan Sîrca.





Cei doi afirmă că mereu vor fi alături de cei care au nevoi şi îi va sprijini.

