Tânără fascinată de pictură: „E ca o boală frumoasă. O laşi, apoi te cheamă şi te ademeneşte”

Primele pânze, pensule, culori profesionale şi le-a cumpărat în anul 2014 când s-a şi apucat de treabă. A început ca un mod de a şi exprima stările, şi a devenit un full-time job, pentru că a renunţat să mai facă altceva şi a decis să se dedice complet acestui drum.

„Pasiunea cred că o am de mică, de când desenam personaje din realitate, dar şi din imaginar. Însă, după ce a trecut timpul, am încercat să mă întorc la ce îmi plăcea să fac atunci, şi anume să creez imagini şi să îmi pun o amprentă”, spune Alexandra.

Tânăra din Arad spune că îi admiră pe: „marele Pablo Picasso şi uriaşul Vermeer. Aş mai enumera câţiva impresionişti francezi, de asemenea mari nume ale cubismului şi suprarealismului, însă cei doi de mai sus sunt absolut inepuizabili ca sursă de bucurie şi meditaţie. Cât priveşte inspiraţia, sunt în căutare de lucruri noi tot timpul. Şi, în zilele noastre, chiar nu se poate vorbi despre o problemă în privinţa asta. Trebuie doar să ştii să te uiţi la ce te interesează”.

Aceasta mai afirmă că: „dacă petrec cinci, şase ore pe Facebook e posibil să nu fiu nici motivată, nici inspirată. Însă, dacă mă uit trei ore peste o carte cu imagini creative, dacă ascult ceva ce-mi place, sunt sigură că voi găsi cel puţin o idee pe care să o dezvolt în viitor”.

Alexandra Blănaru spune că tot actul de creaţie în sine poate dura şi câteva săptămâni. Însă doar execuţia propriu-zisă durează între 15-20 zile. Depinde de complexitate, de dimensiuni şi cât de repede se usucă culorile. „Sunt momente când realizez un tablou şi în cincii-şase ore, însă acela rămâne doar la faza de testare şi nu îşi are un sfârşit niciodată”, mai adaugă Alexandra.

Acesteia îi plac foarte mult tablourile de dimensiuni mari şi, chiar dacă se axeză doar pe asta, în casă la ea spune că nu mai are loc şi se bucură de ele cât sunt disponibile în atelierul ei.



„Pictura e ca o boală frumoasă. O laşi, apoi te cheamă şi te ademeneşte. O iei de la capăt de fiecare dată crezând că vei reuşi să dobândeşti confirmarea, atât de mult adorată de toţi artiştii. Când simţi că nu mai poţi controla tabloul, este mai bine să faci o pauză. Această pauză poate fi şi de o săptămână sau mai mult. Cunosc pictori care au făcut o pauză de 3 luni pentru că nu mai puteau să continue pictând. După fiecare pauză este un nou început. La fiecare tablou este o altă poveste. Din această cauză supravieţuiesc pictorii”, mai adaugă tânăra pictoriţă.

Alexandra îţi doreşte să expună la Guggenheim, în Bilbao sau la Metropolitan Museum of Art din New York.

„Mi-ar place de asemenea să fiu un artist care spune ceva oamenilor prin arta sa. Pentru început, îmi pregătesc prima expoziţie, care va avea loc în iulie..”, mărturiseşte Alexandra.

Pe lângă pictură, tânăra are talent şi la scris. „Pot să spun ca mi-a placut intotdeauna să scriu. Am scris până acum o carte şi o voi lansa, cel mai probabil, la sfârşitul acestui an. Daca ar fi să continui cu alte domenii ale artei ar fi literatura şi nu altceava”, încheie Alexandra Blănaru.

Vă mai recomandăm: FOTO Pictoriţa care îşi trimite elevii la Olimpiada Naţională: „La Arte, lucrăm şi cu partea logică a creierului, şi cu cea care ţine de imaginaţie“

Ecaterina Vrana – prima pictoriţă din România prezentă cu o expoziţie personală la Armory Show, cel mai mare târg de artă din spaţiul nord-american